Eltelt egy újabb hét, ez az évben már a hetedik volt. Mutatjuk, mely cikkeket érdekelték a legtöbb embert február idusán.
Megütötték a héten a magyar tőzsdét: támolyog a BÉT, keményet kapott az OTP is
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 126 964,02 ponton zárt, 2,36 százalékkal, 3066,32 ponttal alacsonyabban, mint az előző héten.
A heti forgalom 109,16 milliárd forint volt az előző héten elért 152,96 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek a héten. Hétfőn a BUX 0,14 százalékos csökkenéssel zárt, és ellentétesen mozgott a nemzetközi piacokkal. Miközben a Mol papírjai profitrealizáció után, 1,67 százalékkal csökkentek és az OTP részvényeinél is kisebb korrekció történt, a Richter folytatta az előző hét végi emelkedését és hétfőn új történelmi csúcsot ért el 11 820 forinton.
A Richter esetében a befektetői érdeklődés a társaság amerikai stratégiai partnerének (AbbVie) kedvező pénzügyi jelentése után nőtt meg a gyógyszerrészvény iránt. Kedden a nemzetközi hangulat mozgatta a kereskedést, kibocsátói hírek nem befolyásolták az árfolyamokat, a BUX 0,37 százalékot emelkedett. Szerdán a kereskedést a kockázatkerülő befektetői hangulat határozta meg, a részvénypiacot befolyásoló jelentősebb hírek nem érkeztek.
Mindezek hatására a BÉT részvényindexe 0,68 százalékkal csökkent, a vezető papírok közül leginkább a Mol gyengült, 1,81 százalékkal, korrigálva a januári jelentős emelkedését. Csütörtökön a BÉT 0,58 százalékos emelkedéssel zárt, kissé jobban mint a nyugati tőzsdék, amelyekre erősebben hatott az Egyesült Államokból érkezett friss adat a használtlakás-forgalom visszaeséséről, amelyből az elemzők az amerikai gazdaság gyengélkedésére következtettek.
A magyar piacon a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 0,99 százalékkal az OTP árfolyama nőtt. Pénteken a BÉT 2,49 százalékos visszaeséssel zárt, és ezzel alulteljesítő volt a főbb európai piacokhoz képest, amelyek vegyes indexekkel fejezték be a kereskedést. Az esés mértékében az elmúlt időszakban tapasztalt jelentős emelkedést követő korrekció is szerepet játszott. A vezető részvények közül a legnagyobb, 3,74 százalékos esés az OTP-ben történt, az eladási hullám hatására a bankpapír forgalma meghaladta a 18 milliárd forintot. Az OTP jelentős gyengülése összefüggött azzal is, hogy a bankszektor Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is gyengült.
A héten a vezető részvények közül egyedüliként a Richter árfolyama emelkedett 1,92 százalékkal, pénteken a részvény 11 700 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 16,08 milliárd forintot.
A Magyar Telekom ára 0,61 százalékkal csökkent a héten, a részvény 1970 forinton zárt pénteken, heti forgalma 5,03 milliárd forintot tett ki.
Az OTP árfolyama a héten 2,67 százalékkal gyengült, pénteki záróára 39 420 forint volt, heti forgalma több mint 66,07 milliárd forint volt.
A Mol ára 5,53 százalékkal esett a héten, a részvény 3724 forinton zárt pénteken, heti forgalma 15,97 milliárd forintot tett ki. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 076,43 ponton zárt, 95,85 ponttal, 0,94 százalékkal elmaradt az előző hetitől.
Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
A munkás nem biztosította magát a hevederrel, ezért az ideiglenes fa járófelületről lezuhant.
A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.
Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók
Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az NMHH-hoz hamis SMS-ek és e-mailek miatt, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.
Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket
Az építőipar továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem.
Egy kisfiút megdobott, egy kislány száját és orrát pedig leragasztotta a nevelő.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában, bár részsikerek azért voltak.
A csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.
2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.
Az euró hét órakor 379,09 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,75 forintnál.
A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
