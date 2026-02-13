Hiába a decemberi javulás, 2025 így is gyenge év lett az iparban

2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött. A feldolgozóipari alágak többségében növekedés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,9%-kal nagyobb volt a 2025. novemberinél. 2025-ben az ipari termelés volumene 3,2%-kal elmaradt a 2024. évitől, közölte a KSH.

2025. decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. (Az első becslésben közölt decemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.) A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 0,9%-kal nőtt.

Az ipari export volumene 0,6%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A feldolgozóipari exportértékesítés 27%-át képviselő járműgyártás kivitele 0,7%-kal mérséklődött, a 18%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 35%-kal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 5,0%-kal kisebb, a feldolgozóiparé 1,4%-kal nagyobb volt az előző év azonos hónapjában mértnél. Az iparon belül döntő (93%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 3,9%-kal nőtt, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 21, a csekély súlyú bányászaté 18,4%-kal visszaesett.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 21%-át képviselő járműgyártás volumene 1,0%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 0,6%-kal nőtt, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 5,9%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 14%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 38%-kal nőtt. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 92%-kal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 11,5%-kal visszaesett.

A 8,9%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 12,5%-kal haladta meg 2024 decemberének alacsony bázisszintjét. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 27%-kal nőtt, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 2,0%-kal csökkent.

A feldolgozóiparból 15%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 6,5%-kal bővült az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások nőttek. A legnagyobb (24%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 15,5%-kal emelkedett. Hat további alágazatban bővült még a termelés, 0,1 és 41% közötti mértékben, a leginkább a dohánytermék gyártásában, a legkevésbé a malomipari termék, keményítő gyártásában. A többi négy alágazatban 2,8 és 48% közötti mértékben csökkent a kibocsátás, a legerőteljesebben az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 3,5%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához mérten.

Április óta tart a visszaesés a feldolgozóipar 5,1%-át képviselő vegyi anyag, termék gyártásában: decemberben a kibocsátás 12,1%-kal kisebb volt az előző év azonos hónapjához képest, a szakágazatok döntő többségében jelentős csökkenést regisztráltunk.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 35%-kal a kis súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban (2025. december)

Az ipari termelés öt régióban nőtt, háromban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 13,6%-os volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 14,8%-os visszaesést Budapesten regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 28%-kal bővült 2024 decemberéhez mérten. Az új belföldi rendelések 15,0, az új exportrendelések 29%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány december végén 19,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2025-ben az előző évhez képest

Az ipari termelés 3,2%-kal mérséklődött az egy évvel korábbi, 4,1%-os visszaesést követően. Ezen belül a három nemzetgazdasági ág közül a feldolgozóipar kibocsátása 3,1, az energiaiparé 1,6, a csekély súlyú bányászaté 5,1%-kal csökkent 2024-hez viszonyítva.

A feldolgozóiparban folyó áron több mint 50 ezer milliárd forint termelési értéket állítottak elő 2025-ben. A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,0%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 14,5, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 1,7%-kal.

Az ipari export 2,5%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál (2024-ben 3,3%-os volumencsökkenést mértünk). A teljes ipari értékesítés 64, a feldolgozóipari értékesítés 73%-a származott külpiaci eladásokból. A feldolgozóipari export 2,0%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Ezen belül a 31%-os súlyt képviselő járműgyártásban 5,5%-kal visszaesett a kivitel volumene.

Az ipar belföldi értékesítése 4,6, ezen belül a feldolgozóiparé 3,3%-kal mérséklődött. A feldolgozóipar hazai értékesítésének legnagyobb részét, 29%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásának belföldi eladásai 0,6%-kal elmaradtak az előző év szintjétől.

Az ipari termelés háromban régióban nőtt, egyben stagnált, négyben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb 5,3%-os volumenbővülést Észak-Alföldön, a legjelentősebb, 12,0%-os visszaesést Dél-Alföldön regisztráltuk.