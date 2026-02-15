Változékony, szeles idő várható a jövő héten. A hét elején lassú melegedés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke 3 és 9 Celsius-fok között alakul, de hétvégére jön...
Így döntötte romba a MÁV-vonalait a vasárnapi gigavihar: késésekre, hosszú eljutási időre számíthatnak az utasok
Az extrém erejű szél vasárnap komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben. Bár kora estére több vonalon újraindult a forgalom, késésekre, kimaradó járatokra és pótlóbuszos átszállásra továbbra is számítani kell egyes szakaszokon.
Az extrém erejű szél vasárnap délután komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben, fakidőlések és felsővezetéki hibák nehezítették a forgalmat. A MÁV akkor arra figyelmeztetett, hogy az esti órákig hosszabb menetidőre és változásokra kell számítani, a Székesfehérvár és Veszprém térségébe, valamint a Balatonra utazóknak pedig a Volán járatait javasolta. A Balaton déli partján közlekedő vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők voltak, a szabadon maradt ülőhelyek elfoglalásával.
Kora estére több dunántúli vonalon újraindult a vasúti közlekedés, azonban a teljes helyreállás még nem történt meg. A MÁV közlése szerint késő estig késésekre, hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő vagy kimaradó járatokra továbbra is számítani kell.
Különösen érintett a Székesfehérvár és Veszprém, valamint a Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa közötti vonalszakasz, ahol az elhúzódó felsővezeték-helyreállítás miatt üzemzárásig pótlóbuszos átszállásra kell készülniük az utasoknak.
A vasúttársaság azt kéri, hogy az érintettek indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról.
Sokk az utazásban: 150 járatot törölte Európa egyik legforgalmasabb repterén - ez rengeteg magyart érinthet
Jelentős fennakadásokat okoz a havazás az amszterdami Schiphol repülőtéren, több mint 150 járatot töröltek.
Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést
Vasárnap viharos széllökésekkel érkezik meg a fagyos légtömeg. Úgyhogy a tavaszias hangulatnak hamar vége szakad.
A Pénzcentrum 2026. február 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A döntés hátterében egy 1,5 milliárd forintos átfogó felújítás áll, melynek célja, hogy a budapesti NOBU a világ egyik legkiválóbb NOBU éttermévé váljon.
A Pénzcentrum 2026. február 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
A rendeletből kiderült, hogy a támogatás csak a 11 kategória közül csak a szigorúan meghatározott „étterem” üzlettípusra vonatkozik.
A pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek
A Pénzcentrum 2026. február 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.
Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége
A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.
A Pénzcentrum 2026. február 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk.
Miközben az ország túlnyomó részén eső várható, a főváros térségében és az Északi-középhegységben akár havazhat is.
A Pénzcentrum 2026. február 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 33. Turizmus Évadnyitó Gálán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke 12+1 pontban vázolta fel, milyen feladatok várnak a döntéshozókra a következő években.
