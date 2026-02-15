2026. február 15. vasárnap Kolos, Georgina
-3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy kék-fehér személyvonat állt meg egy vasútállomás peronján, rozsdás kerítésekkel és benőtt sínekkel. A jelenet egy vasútállomás ipari hangulatát örökíti meg, modern és régebbi elemeket ötvözve.
Utazás

Így döntötte romba a MÁV-vonalait a vasárnapi gigavihar: késésekre, hosszú eljutási időre számíthatnak az utasok

Pénzcentrum
2026. február 15. 20:26

Az extrém erejű szél vasárnap komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben. Bár kora estére több vonalon újraindult a forgalom, késésekre, kimaradó járatokra és pótlóbuszos átszállásra továbbra is számítani kell egyes szakaszokon.

Az extrém erejű szél vasárnap délután komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben, fakidőlések és felsővezetéki hibák nehezítették a forgalmat. A MÁV akkor arra figyelmeztetett, hogy az esti órákig hosszabb menetidőre és változásokra kell számítani, a Székesfehérvár és Veszprém térségébe, valamint a Balatonra utazóknak pedig a Volán járatait javasolta. A Balaton déli partján közlekedő vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők voltak, a szabadon maradt ülőhelyek elfoglalásával.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kora estére több dunántúli vonalon újraindult a vasúti közlekedés, azonban a teljes helyreállás még nem történt meg. A MÁV közlése szerint késő estig késésekre, hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő vagy kimaradó járatokra továbbra is számítani kell.

Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést
Vasárnap viharos széllökésekkel érkezik meg a fagyos légtömeg. Úgyhogy a tavaszias hangulatnak hamar vége szakad.

Különösen érintett a Székesfehérvár és Veszprém, valamint a Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa közötti vonalszakasz, ahol az elhúzódó felsővezeték-helyreállítás miatt üzemzárásig pótlóbuszos átszállásra kell készülniük az utasoknak.

A vasúttársaság azt kéri, hogy az érintettek indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #Balaton #vonat #vasút #vihar #szél #időjárás #pótlóbusz #dunántúl

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:57
20:26
20:02
19:05
18:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 14.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
2026. február 15.
400 ezres egyszeri jutalmat kapnak ezek a magyar dolgozók: bejelentették, ők lesznek rá jogosultak
2026. február 15.
Óriási aranyláz ütötte fel a fejét a világban: Magyarország is rákapott az ízére, nagyon rég láttunk ilyet - vajon jó lóra tettünk?
2026. február 15.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 15. vasárnap
Kolos, Georgina
7. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
2
3 napja
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
3
2 hete
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
4
1 napja
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
5
6 napja
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializáció
Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tőle a befektetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 15. 20:02
Megütötték a héten a magyar tőzsdét: támolyog a BÉT, keményet kapott az OTP is
Pénzcentrum  |  2026. február 15. 19:05
400 ezres egyszeri jutalmat kapnak ezek a magyar dolgozók: bejelentették, ők lesznek rá jogosultak
Agrárszektor  |  2026. február 15. 18:26
Óriási eső, havas eső közelít felénk: mutatjuk, mikor, hol éri el az országot