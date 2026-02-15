Így döntötte romba a MÁV-vonalait a vasárnapi gigavihar: késésekre, hosszú eljutási időre számíthatnak az utasok

Az extrém erejű szél vasárnap komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben. Bár kora estére több vonalon újraindult a forgalom, késésekre, kimaradó járatokra és pótlóbuszos átszállásra továbbra is számítani kell egyes szakaszokon.

Az extrém erejű szél vasárnap délután komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben, fakidőlések és felsővezetéki hibák nehezítették a forgalmat. A MÁV akkor arra figyelmeztetett, hogy az esti órákig hosszabb menetidőre és változásokra kell számítani, a Székesfehérvár és Veszprém térségébe, valamint a Balatonra utazóknak pedig a Volán járatait javasolta. A Balaton déli partján közlekedő vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők voltak, a szabadon maradt ülőhelyek elfoglalásával.

Kora estére több dunántúli vonalon újraindult a vasúti közlekedés, azonban a teljes helyreállás még nem történt meg. A MÁV közlése szerint késő estig késésekre, hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő vagy kimaradó járatokra továbbra is számítani kell.

Különösen érintett a Székesfehérvár és Veszprém, valamint a Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa közötti vonalszakasz, ahol az elhúzódó felsővezeték-helyreállítás miatt üzemzárásig pótlóbuszos átszállásra kell készülniük az utasoknak.

A vasúttársaság azt kéri, hogy az érintettek indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról.