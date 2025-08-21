Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Villányi borvidék Magyarország egyik leghíresebb bortermő vidéke, ahol a borospincék széles kínálatában mindenki megtalálhatja a kedvencét. Te jártál már Villányban, kóstoltad már a minőségi helyi borokat? Ha te is úgy gondolod, hogy a villányi bor világszínvonalú minőséget képvisel, itt az ideje, hogy próbára tedd tudásod: töltsd ki mai kvízünket és mutasd meg nekünk, mit tudsz a borvidék történetéről, jellegzetességeiről, a helyi borokról, borászatokról!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rajongsz a villányi borokért? Tedd próbára tudásod, mutasd, mit tudsz a híres borvidékről! 1/10 kérdés Melyik vármegyében található a Villányi borvidék? Tolna Veszprém Baranya Csongrád Következő kérdés 2/10 kérdés Többségében milyen bort termelnek a Villányi borvidéken? mindegyiket hasonló arányban vörösbor rozébor fehérbor Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magyar borrégióhoz tartozik a Villányi borvidék? Balaton borrégió Pannon borrégió Tokaji borrégió Duna borrégió Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik szőlőfajta termelésének nincs hagyománya a Villányi borvidéken? hárslevelű kékfrankos cabernet sauvignon portugieser Következő kérdés 5/10 kérdés Mióta foglalkoznak bortermeléssel a térségben? a török hódoltság kora óta a Római Birodalom fennállása óta a sötét középkor óta az Osztrák-Magyar monarchia fennállása óta Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik pincészet nem a Villányi borvidéken található? Vylyan Pincészet Günzer Tamás Pincészete Bock Pincészet Bolyki pincészet Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik település nem a Villányi borvidék körzetében található? Tarcal Nagyharsány Villánykövesd Palkonya Következő kérdés 8/10 kérdés Hány hektár a Villányi borvidék területe? 7300 2100 4500 890 Következő kérdés 9/10 kérdés Mikor törte meg a villányi szőlőtermesztést a filoxérajárvány? 1960-as évek 1880-as évek 2000-es évek 1740-es évek Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik híres magyar pincészet található a Villányi borvidéken? Hangyál Pincészet Paulus Borház Gróf Degenfeld Szőlőbirtok Gere Attila Pincészete Eredmények

