Glass of red wine with many colorful old traditional wine cellers in Villanykovesd in a hungarian wine region called Villany .
Kvíz: Rajongsz a villányi borokért? Tedd próbára tudásod, mutasd, mit tudsz a híres borvidékről!

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 17:55

A Villányi borvidék Magyarország egyik leghíresebb bortermő vidéke, ahol a borospincék széles kínálatában mindenki megtalálhatja a kedvencét. Te jártál már Villányban, kóstoltad már a minőségi helyi borokat? Ha te is úgy gondolod, hogy a villányi bor világszínvonalú minőséget képvisel, itt az ideje, hogy próbára tedd tudásod: töltsd ki mai kvízünket és mutasd meg nekünk, mit tudsz a borvidék történetéről, jellegzetességeiről, a helyi borokról, borászatokról!

Kvíz: Rajongsz a villányi borokért? Tedd próbára tudásod, mutasd, mit tudsz a híres borvidékről!

1/10 kérdés
Melyik vármegyében található a Villányi borvidék?
Tolna
Veszprém
Baranya
Csongrád
2/10 kérdés
Többségében milyen bort termelnek a Villányi borvidéken?
mindegyiket hasonló arányban
vörösbor
rozébor
fehérbor
3/10 kérdés
Melyik magyar borrégióhoz tartozik a Villányi borvidék?
Balaton borrégió
Pannon borrégió
Tokaji borrégió
Duna borrégió
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik szőlőfajta termelésének nincs hagyománya a Villányi borvidéken?
hárslevelű
kékfrankos
cabernet sauvignon
portugieser
5/10 kérdés
Mióta foglalkoznak bortermeléssel a térségben?
a török hódoltság kora óta
a Római Birodalom fennállása óta
a sötét középkor óta
az Osztrák-Magyar monarchia fennállása óta
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik pincészet nem a Villányi borvidéken található?
Vylyan Pincészet
Günzer Tamás Pincészete
Bock Pincészet
Bolyki pincészet
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik település nem a Villányi borvidék körzetében található?
Tarcal
Nagyharsány
Villánykövesd
Palkonya
8/10 kérdés
Hány hektár a Villányi borvidék területe?
7300
2100
4500
890
9/10 kérdés
Mikor törte meg a villányi szőlőtermesztést a filoxérajárvány?
1960-as évek
1880-as évek
2000-es évek
1740-es évek
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik híres magyar pincészet található a Villányi borvidéken?
Hangyál Pincészet
Paulus Borház
Gróf Degenfeld Szőlőbirtok
Gere Attila Pincészete
Címlapkép: Getty Images
