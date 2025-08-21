2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
fiatal nő csukott szemmel relaxál egy gyógyfürdő pezsgőfürdőjében ülve, a háttérben a hidromasszázs fúvókákkal.
HelloVidék

Váratlan hír érkezett: meghosszabbítják a strandidényt a vidék népszerű termáljában

HelloVidék
2025. augusztus 21. 19:15

Sokak örömére a nagyatádi gyógyfürdő idén hosszabb ideig várja a strandolni vágyókat: a szezon egy héttel tovább tart, mint eredetileg tervezték.

Váratlan bejelentéssel állt elő a somogyi fürdő vezetése: a nagyatádi strandfürdő szezonját meghosszabbítják. Eredetileg augusztus 31-én zárt volna a strand, azonban a gyógyfürdő felújítási munkái miatt a fürdő egy héttel meghosszabbítja a strandidényt, így szeptember 7-éig várják a fürdőzőket.

A termalonline.hu beszámolója szerint a gyógyfürdő felújítása augusztus 25-én kezdődik, és körülbelül két hétig tart majd. Ebben az időszakban a strandfürdő nem üzemel, azonban a gyógyászati részleg továbbra is működik, biztosítva a pihenni és gyógyulni vágyók számára a szolgáltatásokat.

A hosszabbítás különösen jó hír a helyieknek és a turistáknak, akik így egy extra hetet élvezhetnek a somogyi fürdő nyújtotta kikapcsolódásból.

A fürdő vezetése hangsúlyozta, hogy a változtatás célja, hogy a karbantartás ideje alatt se csökkenjen a vendégek elégedettsége, és mindenki biztonságosan élvezhesse a szolgáltatásokat.
Címlapkép: Getty Images
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

