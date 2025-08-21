Váratlan hír érkezett: meghosszabbítják a strandidényt a vidék népszerű termáljában

Sokak örömére a nagyatádi gyógyfürdő idén hosszabb ideig várja a strandolni vágyókat: a szezon egy héttel tovább tart, mint eredetileg tervezték.

Váratlan bejelentéssel állt elő a somogyi fürdő vezetése: a nagyatádi strandfürdő szezonját meghosszabbítják. Eredetileg augusztus 31-én zárt volna a strand, azonban a gyógyfürdő felújítási munkái miatt a fürdő egy héttel meghosszabbítja a strandidényt, így szeptember 7-éig várják a fürdőzőket.

A termalonline.hu beszámolója szerint a gyógyfürdő felújítása augusztus 25-én kezdődik, és körülbelül két hétig tart majd. Ebben az időszakban a strandfürdő nem üzemel, azonban a gyógyászati részleg továbbra is működik, biztosítva a pihenni és gyógyulni vágyók számára a szolgáltatásokat.

A hosszabbítás különösen jó hír a helyieknek és a turistáknak, akik így egy extra hetet élvezhetnek a somogyi fürdő nyújtotta kikapcsolódásból.

A fürdő vezetése hangsúlyozta, hogy a változtatás célja, hogy a karbantartás ideje alatt se csökkenjen a vendégek elégedettsége, és mindenki biztonságosan élvezhesse a szolgáltatásokat.