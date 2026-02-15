2026. február 15. vasárnap Kolos, Georgina
Budapest
Idősebb nő középső része újsággal az asztalnál ülve egy kávézóban, reggeli kávé mellett, kivágva.
Gazdaság

400 ezres egyszeri jutalmat kapnak ezek a magyar dolgozók: bejelentették, ők lesznek rá jogosultak

Pénzcentrum
2026. február 15. 19:05

A 7. hét legolvasottabb és legérdekesebb cikkei ismét jól mutatják, mi foglalkoztatja leginkább a Pénzcentrum olvasóit. Állami juttatások és nyugdíjak, rezsiszabályok, autóárak, jegyspórolási trükkök, lakossági adósság és milliós magánszülési költségek kerültek a toplistára. Összegyűjtöttük, mely írások vitték a prímet az elmúlt héten.

Az elmúlt héten ismét erősen kirajzolódott, mely témák mozgatják meg leginkább az olvasókat.

Az állami juttatások, a nyugdíjak, a rezsiszabályok, az autózás költségei, a lakossági adósság és az egészségügyi kiadások egyaránt a lista élére kerültek.

Állami pénzek, nyugdíjak, rezsi

Sokan kattintottak arra a hírre, amely szerint bruttó 400 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak a rendvédelmi ágazat civil dolgozói, az összeget február végéig utalják. Ugyancsak nagy érdeklődést váltott ki a 13. havi nyugdíj 2026-os érkezésének pontos dátuma, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetése, különösen az a kérdés, hogy mindenki jogosult-e rá.

Az MVM bejelentése is sokakat érintett, miszerint február közepétől nyilatkozniuk kell azoknak, akik kizárólag árammal fűtenek, vagy az áramszámlán szeretnék érvényesíteni a rezsitámogatást. Aki ezt elmulasztja, eleshet a kompenzációtól.

Autózás és közlekedés a fókuszban

Az autós témák ezúttal is komoly érdeklődésre tartottak számot. Sokakat érdekelt az az üzemanyagokról szóló cikk, amely azt vizsgálta, valóban megéri-e a drágább üzemanyag teljesítmény vagy a fogyasztás szempontjából.

Szintén sok olvasót vonzott az a körkép, amely bemutatta, milyen új autók érhetők el 6 millió forint alatt 2026 elején, a kiélezett árverseny közepette. Emellett a Liszt Ferenc-repülőtérre közlekedő 100E buszhoz kapcsolódó, legális jegyspórolási lehetőségről szóló írás is sokakat érdekelt.

Pénzügyi kockázatok és vásárlási szokások

A lakossági eladósodottságról szóló elemzésünk viszont arra mutatott rá, hogy Magyarország a régió alsó harmadában helyezkedik el, ami egyszerre jelent kisebb pénzügyi kockázatot és visszafogottabb, hitelből finanszírozott fogyasztást.

Nagy figyelmet kapott a kiskereskedelem jövőjéről szóló írás is, amely a slow retail térnyerését és a vásárlói élmény előtérbe kerülését vizsgálta. A digitális biztonság sem maradt ki a toplistából, a One figyelmeztetése az új adathalász módszerekről szintén sok olvasót ért el.

Egészség és magánkiadások

A magánszülések árait bemutató körkép is az élmezőnybe került.

A gyűjtés szerint 2026-ban már jellemzően egymillió forint feletti alapárral kell számolni, és az extrák jelentősen tovább növelhetik a végösszeget.
Címlapkép: Getty Images
#autó #rezsi #busz #gazdaság #juttatás #adathalászat #13. havi nyugdíj #lakossági pénzügyek #heti összefoglaló #magánegészségügy #vásárlási szokások #14. havi nyugdíj

