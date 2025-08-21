Meglepő árak a 2025-ös Savaria Karneválon: ennyibe került a lángos, a sör és a lepény

Még pár óra, és elstartol a vidék legnagyobb nyárvégi jelmezes időutazása, a Savaria Karnevál, amikor is tógás rómaiak és marcona gladiátorok lepik el a várost. Csütörtök kora délután még elég üres volt a Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek, mi pedig körbenéztünk, mennyiért lakmározhatunk idén.

Alig pihenhették ki az augusztus 20-i ünnepet a vidéki fesztiválokat járó kézművesek és árusok, máris újabb nagy rendezvényre készülhetnek. Augusztus 21–24. között Szombathelyre közel 100-120 ezer látogatót várnak: a nyugati határszél legrégebbi, római időkig lakott településén, Savariában ismét az időutazásé, a tógáké és a történelmi felvonulással egybekötött karneválé lesz a főszerep. Igaz, a hét elején még úgy tűnt, hogy a karnevál három és fél napjából legalább kettőt elmos az eső, most már csak a csütörtök esti karneválnyitóért és koncertekért kell izgulnunk.

A csütörtöki nyitónap kora délutánján – talán a beígért zivatar miatt – még elég csendes volt a Fő tér. Lakmározós helyből kevés akadt nyitva, de az első kürtőskalácsok és lepények már sültek a parázson.

Az árakon viszont rögtön megakadt a szemünk: sima lángos 1000 forintért? Bizony, igen.

Míg a Savaria Pláza oldalában a lakókocsis lángosozónál egy sima is 1500 körül mozog, addig a karnevál központi helyszínén ugyanennyiért már sajtot és tejfölt is kapunk a tetejére. Nagy összképet még korai lenne levonni, de egyelőre úgy tűnik, az árak nagyjából a tavalyiakhoz hasonlóan alakulnak: a „kecskeméti” és „őrségi” lepények 2800–3000 forinttól indulnak, a kürtőskalács pedig 2500 körül mozog.

Fotó: Pais-H Szilvia

A repohár ára idén 600 forint – tavaly még csak 500 volt. A röviditalok 2 centiliteres adagját jellemzően 800 forintért mérik, legyen szó pálinkáról vagy akár máklikőrről. (Utóbbit idén biztosan kipróbáljuk.) Ami a sört illeti: a Sörtéren a legtöbb bódé még zárva volt, de néhány kézműves főzetet már lehetett kóstolni. A legolcsóbb 1400 forintba került, a legdrágább 2000 körüli áron csapolták.

Gazdasági nehézségek ide vagy oda: Szombathely idén sem éri be rövidebb karnevállal

A szervezők és a támogatók összefogásának köszönhetően 2025-ben is négynapos lesz a Dunántúl egyik legnagyobb szabadtéri rendezvénye. Pedig sokáig úgy tűnt, hogy a megszokott négy nap helyett idén csak hármat sikerül összehozni. A gazdasági nehézségek és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak bizonytalansága miatt a városvezetés végül plusz 13 millió forintot biztosított a rendezvényhez, így a teljes költségvetés nagyjából 160 millió forintra rúg. Ehhez még hozzájárulnak a szponzori támogatások is.

Pozitív példa viszont Boban Marković zenekara, a csapat a gazdasági nehézségek miatt, szinte jelképes fellépti díjjal vállalták az idei koncertet – köszönetképpen a városért és a karnevál szellemiségéért.

Életkép a karneválról, 2024-ből (Mészáros Zsolt / Savaria Történelmi Karnevál)

Így is több mint 300 program várja a látogatókat

A karneválnak - az állanó helyszínek,mint az Öreg Város Vására, a Borok Ucája, a Sörtét, a Kalandváros, stb. - tíz rendezvényhelyszíne lesz, és ennél is több kísérőhelyszíne. Viszont nem minden hagyományos elem térhet vissza 2025-ben: a folkudvar idén sajnos kimarad a programból, mivel az Ungaresca Táncegyüttes nem kapott rá támogatást. Alternatív megoldásként azonban a Szombathelyi Egyházmegye léphet a helyére, és a Berzsenyi téren szervezhet kulturális programokat.

Az idei év egyik nagy újdonsága lesz viszont, hogy a szokásos tűzzsonglőrök produkcióját vízi és fényjáték egészíti ki, új szintre emelve az esti látványshow élményét. Az egész programot persze lehetetlen lenne felsorolni, de a nagyobb koncerthelyszínekről mi is csemegéztünk:

Augusztus 21. csütörtök

19:00 Zsidó udvar - Rudraksha, Wagner-Holdosi Szabina és Wagner András duója

20:25 Fórum színpad - Savaria Szimfonikus Zenekar

21:00 Zsidó udvar - animasong - Shalom koncert

21:00 Sörtér - Other Generations (latin)

Augusztus 22. péntek

17:30 Fórun színpad - Boban Markovic Orkestar

17:40 Művészetek utcája - Savaria Szimfónikus Zenekar rézfúvósainak koncertje

18:00 Sörtér - Triász

18:45 Zsidó udvar - Ladies Of Soul Danics Dóra, Nagy-Bakonyi Boglárka, Ujvári Tímea, Gazdag János és Holdosi Attila.

20:00 Sörtér - Crazy Daisy Jug Band

20:15 Zsidó udvar - Gregor Bernadett - "Jó a rosszat elfeledni..." - zenés emlékezés Karády Katalinra

21:00 Fórum színpad - A GRUND - vígszínházi fiúzenekar

22:00 Sörtér - Culture Cuvée

22:15 Zsidó udvar - Kellene Kis Kert

Augusztus 23. szombat

15:00 Fórum színpad - Selah Vie

16:00 Sörtér - Rockmen

17:30 Zsidó udvar - Kalimpa - Gesztenyefa Palota, mesekoncert

17:45 Fórum színpad - Besh o droM

18:00 Sörtér - Paya and The Raptors

20:00 Sörtér - The Crazy Rogues

20:00 Zsidó udvar - Másik János szólóest

21:00 Fórum színpad - Péterfy Bori & Love Band

22:00 Sörtér - Rézeleje Fanfárosok

22:00 Zsidó udvar - Malek Andi Soulistic

Augusztus 24. vasárnap

16:00 Sörtér - Vadvágány

16:30 Fórum színpad - ISIS Big Band

18:00 Sörtér - Band of Streets

18:30 Fórum színpad - Duckshell

20:00 Sörtér - Akusztik Stand Up

2 1:00 Fórum színpad - Analóg Balaton

22:00 Sörtér - Jazz Nicholson Project

Lássuk azért, mit is jelent Szombathelynek a karnevál?

Bár ma már országszerte akadnak történelmi múltra építő fesztiválok, az elsők között egyértelműen a Savaria Történelmi Karnevál volt. Ami igazán különlegessé teszi, az a felvonulás: nemcsak hivatásos csoportok és hagyományőrzők, hanem Szombathely apraja-nagyja is beöltözik – a városlakók így maguk is részesei az ünnepnek – mesélte a HelloVidéknek Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az ötlet még a ’60-as években született, az első történelmi felvonulást 1962-ben rendezték meg. Az Iseumi Szabadtéri Játékok Varázsfuvola-előadásainak szüneteiben Claudius császár hírnöke lóháton jelentette be, hogy másnap történelmi felvonulást tartanak. Akkor még sokkal kisebb volt, és egynapos, aminek a központjában a jelmezes felvonulás állt. Megelevenítették a város és a magyarság történetét: a római kori alapítástól egészen 1945. április 4-ig. A Savaria Karnevált ekkor néhány évig minden augusztusban megrendezték, aztán pénzhiány miatt a város véget vetett a felvonulásnak.

Szily János (Alkotmány) utca, a Savaria Történelmi Karnevál résztvevőinek felvonulása a Mindszenty József (Templom) tér közelében. Év: 1967 Fotó adományozó Kelemen Zoltán / Fortepan

A karnevál iránti nosztalgia azonban olyan erős maradt Szombathelyen, hogy 2000-ben, a millecentenáriumi ünnepségek részeként újra megszervezték, és azóta minden évben – a Covid miatti két kihagyást leszámítva – augusztus végén tartják meg.

A karnevál ma is igazi húzóerő: Szombathely vendégstatisztikáiban az augusztus messze kiemelkedik a többi hónap közül, szinte teljes mértékben ennek köszönhetően. A VisitSzombathely hivatalos portálja szerint is évente 100–120 ezer látogató fordul meg a rendezvényen.

Címlapkép:Pais-H Szilvia