Augusztus 23-án kilenc látványos mérkőzésen, négy olimpikon, sztárok és világsztárok várják a bokszrajongókat.
Meglepő árak a 2025-ös Savaria Karneválon: ennyibe került a lángos, a sör és a lepény
Még pár óra, és elstartol a vidék legnagyobb nyárvégi jelmezes időutazása, a Savaria Karnevál, amikor is tógás rómaiak és marcona gladiátorok lepik el a várost. Csütörtök kora délután még elég üres volt a Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek, mi pedig körbenéztünk, mennyiért lakmározhatunk idén.
Alig pihenhették ki az augusztus 20-i ünnepet a vidéki fesztiválokat járó kézművesek és árusok, máris újabb nagy rendezvényre készülhetnek. Augusztus 21–24. között Szombathelyre közel 100-120 ezer látogatót várnak: a nyugati határszél legrégebbi, római időkig lakott településén, Savariában ismét az időutazásé, a tógáké és a történelmi felvonulással egybekötött karneválé lesz a főszerep. Igaz, a hét elején még úgy tűnt, hogy a karnevál három és fél napjából legalább kettőt elmos az eső, most már csak a csütörtök esti karneválnyitóért és koncertekért kell izgulnunk.
A csütörtöki nyitónap kora délutánján – talán a beígért zivatar miatt – még elég csendes volt a Fő tér. Lakmározós helyből kevés akadt nyitva, de az első kürtőskalácsok és lepények már sültek a parázson.
Az árakon viszont rögtön megakadt a szemünk: sima lángos 1000 forintért? Bizony, igen.
Míg a Savaria Pláza oldalában a lakókocsis lángosozónál egy sima is 1500 körül mozog, addig a karnevál központi helyszínén ugyanennyiért már sajtot és tejfölt is kapunk a tetejére. Nagy összképet még korai lenne levonni, de egyelőre úgy tűnik, az árak nagyjából a tavalyiakhoz hasonlóan alakulnak: a „kecskeméti” és „őrségi” lepények 2800–3000 forinttól indulnak, a kürtőskalács pedig 2500 körül mozog.
A repohár ára idén 600 forint – tavaly még csak 500 volt. A röviditalok 2 centiliteres adagját jellemzően 800 forintért mérik, legyen szó pálinkáról vagy akár máklikőrről. (Utóbbit idén biztosan kipróbáljuk.) Ami a sört illeti: a Sörtéren a legtöbb bódé még zárva volt, de néhány kézműves főzetet már lehetett kóstolni. A legolcsóbb 1400 forintba került, a legdrágább 2000 körüli áron csapolták.
Gazdasági nehézségek ide vagy oda: Szombathely idén sem éri be rövidebb karnevállal
A szervezők és a támogatók összefogásának köszönhetően 2025-ben is négynapos lesz a Dunántúl egyik legnagyobb szabadtéri rendezvénye. Pedig sokáig úgy tűnt, hogy a megszokott négy nap helyett idén csak hármat sikerül összehozni. A gazdasági nehézségek és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak bizonytalansága miatt a városvezetés végül plusz 13 millió forintot biztosított a rendezvényhez, így a teljes költségvetés nagyjából 160 millió forintra rúg. Ehhez még hozzájárulnak a szponzori támogatások is.
Pozitív példa viszont Boban Marković zenekara, a csapat a gazdasági nehézségek miatt, szinte jelképes fellépti díjjal vállalták az idei koncertet – köszönetképpen a városért és a karnevál szellemiségéért.
Így is több mint 300 program várja a látogatókat
A karneválnak - az állanó helyszínek,mint az Öreg Város Vására, a Borok Ucája, a Sörtét, a Kalandváros, stb. - tíz rendezvényhelyszíne lesz, és ennél is több kísérőhelyszíne. Viszont nem minden hagyományos elem térhet vissza 2025-ben: a folkudvar idén sajnos kimarad a programból, mivel az Ungaresca Táncegyüttes nem kapott rá támogatást. Alternatív megoldásként azonban a Szombathelyi Egyházmegye léphet a helyére, és a Berzsenyi téren szervezhet kulturális programokat.
Az idei év egyik nagy újdonsága lesz viszont, hogy a szokásos tűzzsonglőrök produkcióját vízi és fényjáték egészíti ki, új szintre emelve az esti látványshow élményét. Az egész programot persze lehetetlen lenne felsorolni, de a nagyobb koncerthelyszínekről mi is csemegéztünk:
Augusztus 21. csütörtök
- 19:00 Zsidó udvar - Rudraksha, Wagner-Holdosi Szabina és Wagner András duója
- 20:25 Fórum színpad - Savaria Szimfonikus Zenekar
- 21:00 Zsidó udvar - animasong - Shalom koncert
- 21:00 Sörtér - Other Generations (latin)
Augusztus 22. péntek
- 17:30 Fórun színpad - Boban Markovic Orkestar
- 17:40 Művészetek utcája - Savaria Szimfónikus Zenekar rézfúvósainak koncertje
- 18:00 Sörtér - Triász
- 18:45 Zsidó udvar - Ladies Of Soul Danics Dóra, Nagy-Bakonyi Boglárka, Ujvári Tímea, Gazdag János és Holdosi Attila.
- 20:00 Sörtér - Crazy Daisy Jug Band
- 20:15 Zsidó udvar - Gregor Bernadett - "Jó a rosszat elfeledni..." - zenés emlékezés Karády Katalinra
- 21:00 Fórum színpad - A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
- 22:00 Sörtér - Culture Cuvée
- 22:15 Zsidó udvar - Kellene Kis Kert
Augusztus 23. szombat
- 15:00 Fórum színpad - Selah Vie
- 16:00 Sörtér - Rockmen
- 17:30 Zsidó udvar - Kalimpa - Gesztenyefa Palota, mesekoncert
- 17:45 Fórum színpad - Besh o droM
- 18:00 Sörtér - Paya and The Raptors
- 20:00 Sörtér - The Crazy Rogues
- 20:00 Zsidó udvar - Másik János szólóest
- 21:00 Fórum színpad - Péterfy Bori & Love Band
- 22:00 Sörtér - Rézeleje Fanfárosok
- 22:00 Zsidó udvar - Malek Andi Soulistic
Augusztus 24. vasárnap
- 16:00 Sörtér - Vadvágány
- 16:30 Fórum színpad - ISIS Big Band
- 18:00 Sörtér - Band of Streets
- 18:30 Fórum színpad - Duckshell
- 20:00 Sörtér - Akusztik Stand Up
- 2 1:00 Fórum színpad - Analóg Balaton
- 22:00 Sörtér - Jazz Nicholson Project
Lássuk azért, mit is jelent Szombathelynek a karnevál?
Bár ma már országszerte akadnak történelmi múltra építő fesztiválok, az elsők között egyértelműen a Savaria Történelmi Karnevál volt. Ami igazán különlegessé teszi, az a felvonulás: nemcsak hivatásos csoportok és hagyományőrzők, hanem Szombathely apraja-nagyja is beöltözik – a városlakók így maguk is részesei az ünnepnek – mesélte a HelloVidéknek Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Az ötlet még a ’60-as években született, az első történelmi felvonulást 1962-ben rendezték meg. Az Iseumi Szabadtéri Játékok Varázsfuvola-előadásainak szüneteiben Claudius császár hírnöke lóháton jelentette be, hogy másnap történelmi felvonulást tartanak. Akkor még sokkal kisebb volt, és egynapos, aminek a központjában a jelmezes felvonulás állt. Megelevenítették a város és a magyarság történetét: a római kori alapítástól egészen 1945. április 4-ig. A Savaria Karnevált ekkor néhány évig minden augusztusban megrendezték, aztán pénzhiány miatt a város véget vetett a felvonulásnak.
A karnevál iránti nosztalgia azonban olyan erős maradt Szombathelyen, hogy 2000-ben, a millecentenáriumi ünnepségek részeként újra megszervezték, és azóta minden évben – a Covid miatti két kihagyást leszámítva – augusztus végén tartják meg.
A karnevál ma is igazi húzóerő: Szombathely vendégstatisztikáiban az augusztus messze kiemelkedik a többi hónap közül, szinte teljes mértékben ennek köszönhetően. A VisitSzombathely hivatalos portálja szerint is évente 100–120 ezer látogató fordul meg a rendezvényen.
Címlapkép:Pais-H Szilvia
