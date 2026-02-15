Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből

Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk. A rollerektől a gyalogosokon át az autósokig minden közlekedőt érintenek a változások, miközben olyan alapfogalmak is átalakulnak, mint az előzés vagy a parkolás. Éppen ezért a Pénzcentrum vlogja, a CashTag ezen a héten a KRESZ változásának témáját járja körül Pető Attila, Kreszprofesszorral.

Ötven éve készült az a KRESZ, amely alapján ma közlekedünk az utakon. Azóta alapjaiban változott meg a járműpark, megjelentek új közlekedési formák, a városi mobilitás pedig teljesen átalakult. A legújabb KRESZ-tervezetben éppen ezért nem egyszerű korrekcióról van szó, hanem egy teljesen új szabályrendszerről.

„Nem KRESZ-módosításról beszélhetünk, hanem új KRESZ-ről” - mondta el Pető Attila közlekedési szakoktató a Cashtag műsorában. Hozzátette, hogy a teljes tervezet átnézése után mindössze három olyan mondatot talált, amely szó szerint megegyezik a jelenlegi szabályozással.

Nem kell persze megijedni, az alapelvek ugyanis nem változnak, az elsőbbséget továbbra is meg kell adni, a lámpák és a táblák működése sem borul fel, de a részletszabályok jelentős része átalakul.

Nem az autósok állnak a középpontban

Érdekesség, hogy a változások nem elsősorban az autósokat érintik. A személygépkocsival közlekedők alig találkoznak új előírással, még a sebességhatárok sem módosulnak érdemben.

A nagy hangsúly a gyalogosokra, a kerékpárosokra és a mikromobilitási (főleg roller) eszközökre kerül. Emellett fontos újdonság, hogy menet közben semmilyen, a figyelmet elvonó technikai eszköz nem használható. Ez nemcsak a mobiltelefonra vonatkozik, hanem minden olyan eszközre, amely eltereli a vezető figyelmét.

A szabály a gyalogosokra is kiterjedne. Amennyiben a tervezet hatályba lép, az úttesten való áthaladáskor a gyalogosnak is mellőznie kell minden figyelemelvonó eszközt. „Ha szó szerint vesszük a szabályt, akkor a fülest is ki kell venni” - fogalmazott a CashTag friss videójában, Pető Attila, Kresszprofesszor.

Végre szabályozzák a rollereket

A jelenlegi KRESZ egyáltalán nem tartalmaz előírásokat az elektromos rollerekre, így a gyakorlat eddig joghézagokra épült. Az új tervezet külön járműkategóriaként kezeli a rollereket, ráadásul két típusra bontja őket.

A kis teljesítményű rollerek a kerékpáros szabályok szerint közlekedhetnek, legfeljebb 20 km/órával. Bizonyos esetekben a járdára is felmehetnek, a gyalogosokhoz igazodva.

A nagy teljesítményű rollerek már inkább a segédmotoros kerékpárokhoz (robogó) hasonló szabályozás alá esnek. Ezek az úttesten haladhatnak, akár buszsávban is, sebességhatáruk 45 km/óra. Kötelező lenne a bukósisak viselése, és 14 év lenne az alsó korhatár.

A jogosítvány kérdése még nyitott. A szakoktató szerint fontolgatják a bevezetését, de egyelőre nincs végleges döntés.

Alkohol és felelősség

Az új szabályozás megerősítené a zéró toleranciát minden jármű esetében a kerékpár kivételével. A bicikliseknél azonban konkrét mérhető határérték jelenne meg, 0,4 ezrelék alatt még nem intézkednének, efelett azonban igen.

A rolleresek esetében ugyanakkor egyértelmű lenne a teljes alkoholtilalom.

Új fogalmak, új szemlélet

Több fontos fogalmi pontosítás is érkezik. Autópályán például nem előzésről, hanem mellette elhaladásról beszélne a jogszabály. Megjelenik az utascsere fogalma, amely rövid idejű megállást jelent kizárólag az utas ki- vagy beszállására.

A várakozás helyett a parkolás kifejezés kerülne be a szabályba, ami közérthetőbb megfogalmazás lehet a hétköznapi használók számára.

Mikor léphet életbe az új KRESZ

Ahogy arra a videóben a Kreszprofesszor többször utal, jelenleg társadalmi egyeztetés zajlik az új KRESZ-ről. A szakoktató szerint a jogszabály legkorábban néhány hónap múlva jelenhet meg a Magyar Közlönyben. A hatálybalépés azonban várhatóan nem lesz azonnali. A változásokra ugyanis fel kell készülni.

Legalább fél év, de inkább kilenc hónap felkészülési időre lenne szükség

- mondta el Pető Attila. Úgy véli, reális forgatókönyv lehet, hogy a szabályozás tavasszal jelenik meg, és 2027 elején lép hatályba.

Oktatás és időskori vezetés

A videóben elhangzik, hogy jogosítványszerzés rendszerének átalakítása is napirenden van. Felmerült a szimulátorok nagyobb arányú használata, valamint a családtagi vezetés lehetősége, amikor nemcsak oktatók segítenék a tanulókat.

Az időskori vezetés kapcsán egyelőre nem várható életkori korlátozás. A hangsúly továbbra is az orvosi alkalmasságon és az egyéni felelősségen marad - vélekedett a szakértő.

Bonyolultabb lett, de közérthetőbbé kell tenni

A teljes tervezet mintegy 160 fogalmat tartalmaz, ami jelentős bővülést jelent. Pető Attila szerint jogi szempontból indokolt a részletesség, ugyanakkor elengedhetetlen lesz egy közérthető, oktatási célú kivonat elkészítése.

„Most lenne a legfontosabb, hogy a jogszabály mellett egy jól érthető tananyag is készüljön, amit valóban meg lehet tanítani és számon lehet kérni” - fogalmazott.

Az új KRESZ tehát nem egyszerű ráncfelvarrás, hanem egy átfogó rendszerfrissítés, amely a teljes közlekedési kultúrát érinti.