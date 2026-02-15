2026. február 15. vasárnap Kolos, Georgina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A képen egy Véda Traffipax sebességmérő kamerarendszer látható az M5-ös autópályán, Budapest közelében, amely az autópálya forgalmát figyeli. A képen egy, az autópályát átszelő, a forgalom felügyeletét szolgáló kamerákkal és é
Autó

Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből

Pénzcentrum
2026. február 15. 12:45

Ötven év után teljesen új KRESZ készül Magyarországon, és a tervezet alapján nem finomhangolásról, hanem átfogó újraszabályozásról beszélhetünk. A rollerektől a gyalogosokon át az autósokig minden közlekedőt érintenek a változások, miközben olyan alapfogalmak is átalakulnak, mint az előzés vagy a parkolás. Éppen ezért a Pénzcentrum vlogja, a CashTag ezen a héten a KRESZ változásának témáját járja körül Pető Attila, Kreszprofesszorral.

Ötven éve készült az a KRESZ, amely alapján ma közlekedünk az utakon. Azóta alapjaiban változott meg a járműpark, megjelentek új közlekedési formák, a városi mobilitás pedig teljesen átalakult. A legújabb KRESZ-tervezetben éppen ezért nem egyszerű korrekcióról van szó, hanem egy teljesen új szabályrendszerről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nem KRESZ-módosításról beszélhetünk, hanem új KRESZ-ről” - mondta el Pető Attila közlekedési szakoktató a Cashtag műsorában. Hozzátette, hogy a teljes tervezet átnézése után mindössze három olyan mondatot talált, amely szó szerint megegyezik a jelenlegi szabályozással.

-videjó-

Nem kell persze megijedni, az alapelvek ugyanis nem változnak, az elsőbbséget továbbra is meg kell adni, a lámpák és a táblák működése sem borul fel, de a részletszabályok jelentős része átalakul.

Nem az autósok állnak a középpontban

Érdekesség, hogy a változások nem elsősorban az autósokat érintik. A személygépkocsival közlekedők alig találkoznak új előírással, még a sebességhatárok sem módosulnak érdemben.

A nagy hangsúly a gyalogosokra, a kerékpárosokra és a mikromobilitási (főleg roller) eszközökre kerül. Emellett fontos újdonság, hogy menet közben semmilyen, a figyelmet elvonó technikai eszköz nem használható. Ez nemcsak a mobiltelefonra vonatkozik, hanem minden olyan eszközre, amely eltereli a vezető figyelmét.

Kvíz: Ismered az új kerékpáros KRESZ szabályokat? Tudnod kell a választ, ha te is biciklivel közlekedsz!
EZ IS ÉRDEKELHET
Kvíz: Ismered az új kerékpáros KRESZ szabályokat? Tudnod kell a választ, ha te is biciklivel közlekedsz!
Ha kerékpárral jársz, mindenképp tudnod kell a helyes válaszokat a biciklis KRESZ tervezetre vonatkozó kérdéseinkre: töltsd ki mai kvízünket, lássuk, mennyire naprakész a tudásod!

A szabály a gyalogosokra is kiterjedne. Amennyiben a tervezet hatályba lép, az úttesten való áthaladáskor a gyalogosnak is mellőznie kell minden figyelemelvonó eszközt. „Ha szó szerint vesszük a szabályt, akkor a fülest is ki kell venni” - fogalmazott a CashTag friss videójában, Pető Attila, Kresszprofesszor.

Végre szabályozzák a rollereket

A jelenlegi KRESZ egyáltalán nem tartalmaz előírásokat az elektromos rollerekre, így a gyakorlat eddig joghézagokra épült. Az új tervezet külön járműkategóriaként kezeli a rollereket, ráadásul két típusra bontja őket.

A kis teljesítményű rollerek a kerékpáros szabályok szerint közlekedhetnek, legfeljebb 20 km/órával. Bizonyos esetekben a járdára is felmehetnek, a gyalogosokhoz igazodva.

A nagy teljesítményű rollerek már inkább a segédmotoros kerékpárokhoz (robogó) hasonló szabályozás alá esnek. Ezek az úttesten haladhatnak, akár buszsávban is, sebességhatáruk 45 km/óra. Kötelező lenne a bukósisak viselése, és 14 év lenne az alsó korhatár.

A jogosítvány kérdése még nyitott. A szakoktató szerint fontolgatják a bevezetését, de egyelőre nincs végleges döntés.

Alkohol és felelősség

Az új szabályozás megerősítené a zéró toleranciát minden jármű esetében a kerékpár kivételével. A bicikliseknél azonban konkrét mérhető határérték jelenne meg, 0,4 ezrelék alatt még nem intézkednének, efelett azonban igen.

A rolleresek esetében ugyanakkor egyértelmű lenne a teljes alkoholtilalom.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Új fogalmak, új szemlélet

Több fontos fogalmi pontosítás is érkezik. Autópályán például nem előzésről, hanem mellette elhaladásról beszélne a jogszabály. Megjelenik az utascsere fogalma, amely rövid idejű megállást jelent kizárólag az utas ki- vagy beszállására.

A várakozás helyett a parkolás kifejezés kerülne be a szabályba, ami közérthetőbb megfogalmazás lehet a hétköznapi használók számára.

Mikor léphet életbe az új KRESZ

Ahogy arra a videóben a Kreszprofesszor többször utal, jelenleg társadalmi egyeztetés zajlik az új KRESZ-ről. A szakoktató szerint a jogszabály legkorábban néhány hónap múlva jelenhet meg a Magyar Közlönyben. A hatálybalépés azonban várhatóan nem lesz azonnali. A változásokra ugyanis fel kell készülni.

Legalább fél év, de inkább kilenc hónap felkészülési időre lenne szükség

- mondta el Pető Attila. Úgy véli, reális forgatókönyv lehet, hogy a szabályozás tavasszal jelenik meg, és 2027 elején lép hatályba.

Oktatás és időskori vezetés

A videóben elhangzik, hogy jogosítványszerzés rendszerének átalakítása is napirenden van. Felmerült a szimulátorok nagyobb arányú használata, valamint a családtagi vezetés lehetősége, amikor nemcsak oktatók segítenék a tanulókat.

Az időskori vezetés kapcsán egyelőre nem várható életkori korlátozás. A hangsúly továbbra is az orvosi alkalmasságon és az egyéni felelősségen marad - vélekedett a szakértő.

Bonyolultabb lett, de közérthetőbbé kell tenni

A teljes tervezet mintegy 160 fogalmat tartalmaz, ami jelentős bővülést jelent. Pető Attila szerint jogi szempontból indokolt a részletesség, ugyanakkor elengedhetetlen lesz egy közérthető, oktatási célú kivonat elkészítése.

Most lenne a legfontosabb, hogy a jogszabály mellett egy jól érthető tananyag is készüljön, amit valóban meg lehet tanítani és számon lehet kérni” - fogalmazott.

Az új KRESZ tehát nem egyszerű ráncfelvarrás, hanem egy átfogó rendszerfrissítés, amely a teljes közlekedési kultúrát érinti.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #kerékpár #kresz #szabály #jog #rendelet #autósok #közlekedésbiztonság #elektromobilitás #cashtag

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:25
12:45
11:34
11:02
10:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 14.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
2026. február 14.
Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája
2026. február 14.
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
2026. február 13.
Rendkívüli bejelentés a Budapest Parktól: hatalmas újdonságokkal indul a szezon április 23-án
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 15. vasárnap
Kolos, Georgina
7. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
1 hónapja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
6 napja
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
4
3 napja
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
5
1 hónapja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyószámlahitel
Rövid lejáratú, átmeneti pénzhiány fedezésére szolgáló hitel. A folyószámlánkon elérhető egyenleget növeli, amit akkor érdemes igénybe venni, ha váratlan kiadásunk merülne fel. Ezen biztonsági keret terhére vásárolhatunk, indíthatunk átutalást, vehetünk fel készpénzt is, vagy akár csoportos beszedési megbízásainkat is kiegyenlíthetjük. A számla mellé külön kell igényelni, jellemzően a számlára érkező havi rendszeres jövedelem jóváírás kétszereséig. A felhasznált keret után a bankok magas kamatot számítanak fel. Minden, a számlánkra érkező jóváírás csökkenti a tartozásunkat, így a hitelkeret újra felhasználhatóvá válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 15. 10:01
Szabi a Pék kitálalt: ettől lesz a fánk könnyű, nem olajos – és meseszép virágformájú
Pénzcentrum  |  2026. február 15. 06:02
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Agrárszektor  |  2026. február 15. 13:02
Ezzel a növénnyel szakíthatnak nagyot a gazdák? Idén minden kiderül