Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
Európa vs. USA: hét ábrán a valóság, mutatjuk, hol jobb valójában az élet
Sokan teszik fel a kérdést, hogy a világban hol jobb ma élni: Európában vagy az Egyesült Államokban. Bár gazdasági értelemben Amerika továbbra is szuperhatalom, a mindennapi élet minőségét vizsgálva egészen más kép rajzolódik ki.
Sokakban felmerülhet, hogy a világon hol jobb az életminőség. Az kétségtelen, hogy a világ legerősebb gazdasága továbbra is az USA-é, de vajon milyen áron? A LastCallEurope csatorna nemrég egy TikTok‑videóban látványos ábrák segítségével mutatta be, hogy ha nem a GDP-t és a hadsereg méretét nézzük, hanem a mindennapi élet minőségét, akkor Európa szociális mutatói szinte minden területen felülmúlják az amerikaiakat, sőt, a világ bármely más régióját.
Mint kiderült, szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában rendre jobban teljesít.
Az statisztikák szerint:
- az átlagéletkor Európában magasabb: az öreg kontinensen 82 év, míg az Egyesült Államokban csak 78.
- a csecsemőhalandóság szintén sokat elárul egy ország egészségügyi rendszeréről: az EU-ban 3,3 haláleset jut ezer születésre, az USA-ban viszont 5,6, ami majdnem a duplája.
- a munkavédelem terén is jelentős a különbség: Európában 1,63 munkahelyi haláleset jut százezer főre, míg az USA-ban 3,5.
- a börtönnépesség aránya különösen látványos eltérést mutat: az EU-ban 111 fogvatartott jut százezer lakosra, az USA-ban viszont 531, ami a világ egyik legmagasabb értéke.
- a női foglalkoztatottság is beszédes: Európában 71%, míg az Egyesült Államokban mindössze 57%.
- az oktatás terén a különbség talán a legdrámaibb. Az európai országok többségében a felsőoktatás vagy ingyenes, vagy minimális költséggel jár, így a fiatalok nem indulnak az életnek több tízezer eurós adóssággal. Ezzel szemben az USA-ban az átlagos diákhitel 40 ezer eurónak megfelelő összeg körül mozog, ami hosszú évekre meghatározza a pályakezdők életét.
- a közösségi ellátórendszerek, a társadalombiztosítás és az egészségügyi hozzáférés szintén sokkal szélesebb körűek Európában, ahol az egészségügy alapvető jogként működik, nem pedig fizetőképesség kérdése.
A videó által bemutatott adatok összességében azt sugallják, hogy bár az Egyesült Államok gazdasági és katonai értelemben továbbra is szuperhatalom, a mindennapi élet minősége tekintetében Európa sokkal kiegyensúlyozottabb, biztonságosabb és emberközpontúbb környezetet kínál.
A hosszabb várható élettartam, a jobb egészségügyi mutatók, az alacsonyabb társadalmi kockázatok és az elérhető oktatás mind azt erősítik, hogy a valódi „szupererő” talán nem a dollárban vagy a haditechnikában rejlik, hanem abban, hogy milyen életet élhetnek az emberek.
A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.
Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók
Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az NMHH-hoz hamis SMS-ek és e-mailek miatt, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.
Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket
Az építőipar továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem.
Egy kisfiút megdobott, egy kislány száját és orrát pedig leragasztotta a nevelő.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában, bár részsikerek azért voltak.
A csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.
2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.
Az euró hét órakor 379,09 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,75 forintnál.
A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás