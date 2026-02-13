Európa vs. USA: hét ábrán a valóság, mutatjuk, hol jobb valójában az élet

Sokan teszik fel a kérdést, hogy a világban hol jobb ma élni: Európában vagy az Egyesült Államokban. Bár gazdasági értelemben Amerika továbbra is szuperhatalom, a mindennapi élet minőségét vizsgálva egészen más kép rajzolódik ki.

Sokakban felmerülhet, hogy a világon hol jobb az életminőség. Az kétségtelen, hogy a világ legerősebb gazdasága továbbra is az USA-é, de vajon milyen áron? A LastCallEurope csatorna nemrég egy TikTok‑videóban látványos ábrák segítségével mutatta be, hogy ha nem a GDP-t és a hadsereg méretét nézzük, hanem a mindennapi élet minőségét, akkor Európa szociális mutatói szinte minden területen felülmúlják az amerikaiakat, sőt, a világ bármely más régióját.

Mint kiderült, szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában rendre jobban teljesít.

Az statisztikák szerint:

az átlagéletkor Európában magasabb: az öreg kontinensen 82 év, míg az Egyesült Államokban csak 78.

a csecsemőhalandóság szintén sokat elárul egy ország egészségügyi rendszeréről: az EU-ban 3,3 haláleset jut ezer születésre, az USA-ban viszont 5,6, ami majdnem a duplája.

a munkavédelem terén is jelentős a különbség: Európában 1,63 munkahelyi haláleset jut százezer főre, míg az USA-ban 3,5.

a börtönnépesség aránya különösen látványos eltérést mutat: az EU-ban 111 fogvatartott jut százezer lakosra, az USA-ban viszont 531, ami a világ egyik legmagasabb értéke.

a női foglalkoztatottság is beszédes: Európában 71%, míg az Egyesült Államokban mindössze 57%.

az oktatás terén a különbség talán a legdrámaibb. Az európai országok többségében a felsőoktatás vagy ingyenes, vagy minimális költséggel jár, így a fiatalok nem indulnak az életnek több tízezer eurós adóssággal. Ezzel szemben az USA-ban az átlagos diákhitel 40 ezer eurónak megfelelő összeg körül mozog, ami hosszú évekre meghatározza a pályakezdők életét.

a közösségi ellátórendszerek, a társadalombiztosítás és az egészségügyi hozzáférés szintén sokkal szélesebb körűek Európában, ahol az egészségügy alapvető jogként működik, nem pedig fizetőképesség kérdése.

A videó által bemutatott adatok összességében azt sugallják, hogy bár az Egyesült Államok gazdasági és katonai értelemben továbbra is szuperhatalom, a mindennapi élet minősége tekintetében Európa sokkal kiegyensúlyozottabb, biztonságosabb és emberközpontúbb környezetet kínál.

A hosszabb várható élettartam, a jobb egészségügyi mutatók, az alacsonyabb társadalmi kockázatok és az elérhető oktatás mind azt erősítik, hogy a valódi „szupererő” talán nem a dollárban vagy a haditechnikában rejlik, hanem abban, hogy milyen életet élhetnek az emberek.