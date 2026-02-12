Ingyenes szolgáltatás szűnhet meg a magyar bankokban: ez zsebbenyúlós lesz az ügyfeleknek

2026 nyarától új szintre lép az autók kötelező biztonsági felszereltsége az Európai Unióban.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves áremelkedés 2026 januárjában 2,1 százalék volt, ami az előző havi 3,3 százalékhoz képest is érdemi csökkenést jelent. Havi alapon az árak átlagosan 0,3 százalékkal nőttek.
A Bankmonitor elemzése rámutatott arra, hogy egyes termékcsoportoknál eltérő mértékű drágulás látható. Az élelmiszerek ára éves alapon 1,3 százalékkal nőtt, miközben a szolgáltatások 5,0 százalékkal, a szeszes italok és dohányáruk 6,3 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára 6,2 százalékkal emelkedett, a tartós fogyasztási cikkeknél pedig 2,9 százalékos növekedést mértek.
A gazdaság mélyebb folyamatait jobban tükröző maginfláció 2,7 százalék volt januárban, míg a nyugdíjas infláció 2,0 százalékon alakult.
Az alacsony infláció növeli annak esélyét, hogy a jegybank a jövőben kamatcsökkentés mellett dönthet, bár az Magyar Nemzeti Bank minden kamatdöntésnél több gazdasági tényezőt mérlegel.
Változhat az alapszámla díja
A Bankmonitor kiemelte, hogy a kedvező inflációs adat egy másik területen kedvezőtlen következményekkel járhat. Egy korábbi megállapodás alapján az alapszámlák számlavezetési díját addig nem számítják fel a bankok, amíg az infláció három egymást követő hónapban nem kerül vissza a jegybanki toleranciasávba, vagyis 4 százalék alá.
Mivel az éves infláció novemberben, decemberben és januárban is 4 százalék alatt maradt, a feltétel teljesült. Ha a megállapodást nem módosítják, az alapszámla havi díja a jövőben az előző évi minimálbér 0,5 százalékához igazodhat, ami jelenleg mintegy 1454 forintos havi költséget jelenthet.
Mit kínál az alapszámla?
Az alapszámla jogszabályban meghatározott bankszámlacsomag, amely alapvető pénzügyi szolgáltatásokat biztosít kedvezményes feltételekkel. A csomag részeként havonta két alkalommal, legfeljebb 150 ezer forintig ingyenes készpénzfelvétel érhető el ATM-ből, vagy egyszeri készpénzfelvétel a bankfiókban legfeljebb 50 ezer forintig.
A számlához díjmentesen jár bankkártya, a kártyás vásárlásokért nem számítható fel külön díj, továbbá havonta négy átutalás teljesíthető díjmentesen legfeljebb 100 ezer forintig. A forintbefizetések és a beszedési megbízások fogadása szintén díjmentes.
Fontos feltétel, hogy az alapszámla mellett az ügyfél nem rendelkezhet más bankszámlával, és a csomaghoz folyószámlahitel sem igényelhető. A piacon ugyanakkor más, kedvező vagy akár díjmentes bankszámlák is elérhetők, ezért érdemes összehasonlítani a banki ajánlatokat - javasolta a Bankmonitor.
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van.
2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken.
A kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben munkahelyek megszüntetését tervezi.
Magyarországon az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya továbbra is elmarad az Európai Unió átlagától.
A 2026. április 12-i országgyűlési választásig több fontos adminisztratív teendő vár a szavazókra. A
Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat.
A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak.
A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.
Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
