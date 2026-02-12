Ingyenes szolgáltatás szűnhet meg a magyar bankokban: ez zsebbenyúlós lesz az ügyfeleknek

A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves áremelkedés 2026 januárjában 2,1 százalék volt, ami az előző havi 3,3 százalékhoz képest is érdemi csökkenést jelent. Havi alapon az árak átlagosan 0,3 százalékkal nőttek.

A Bankmonitor elemzése rámutatott arra, hogy egyes termékcsoportoknál eltérő mértékű drágulás látható. Az élelmiszerek ára éves alapon 1,3 százalékkal nőtt, miközben a szolgáltatások 5,0 százalékkal, a szeszes italok és dohányáruk 6,3 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára 6,2 százalékkal emelkedett, a tartós fogyasztási cikkeknél pedig 2,9 százalékos növekedést mértek.

A gazdaság mélyebb folyamatait jobban tükröző maginfláció 2,7 százalék volt januárban, míg a nyugdíjas infláció 2,0 százalékon alakult.

Az alacsony infláció növeli annak esélyét, hogy a jegybank a jövőben kamatcsökkentés mellett dönthet, bár az Magyar Nemzeti Bank minden kamatdöntésnél több gazdasági tényezőt mérlegel.

Változhat az alapszámla díja

A Bankmonitor kiemelte, hogy a kedvező inflációs adat egy másik területen kedvezőtlen következményekkel járhat. Egy korábbi megállapodás alapján az alapszámlák számlavezetési díját addig nem számítják fel a bankok, amíg az infláció három egymást követő hónapban nem kerül vissza a jegybanki toleranciasávba, vagyis 4 százalék alá.

Mivel az éves infláció novemberben, decemberben és januárban is 4 százalék alatt maradt, a feltétel teljesült. Ha a megállapodást nem módosítják, az alapszámla havi díja a jövőben az előző évi minimálbér 0,5 százalékához igazodhat, ami jelenleg mintegy 1454 forintos havi költséget jelenthet.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mit kínál az alapszámla?

Az alapszámla jogszabályban meghatározott bankszámlacsomag, amely alapvető pénzügyi szolgáltatásokat biztosít kedvezményes feltételekkel. A csomag részeként havonta két alkalommal, legfeljebb 150 ezer forintig ingyenes készpénzfelvétel érhető el ATM-ből, vagy egyszeri készpénzfelvétel a bankfiókban legfeljebb 50 ezer forintig.

A számlához díjmentesen jár bankkártya, a kártyás vásárlásokért nem számítható fel külön díj, továbbá havonta négy átutalás teljesíthető díjmentesen legfeljebb 100 ezer forintig. A forintbefizetések és a beszedési megbízások fogadása szintén díjmentes.

Fontos feltétel, hogy az alapszámla mellett az ügyfél nem rendelkezhet más bankszámlával, és a csomaghoz folyószámlahitel sem igényelhető. A piacon ugyanakkor más, kedvező vagy akár díjmentes bankszámlák is elérhetők, ezért érdemes összehasonlítani a banki ajánlatokat - javasolta a Bankmonitor.