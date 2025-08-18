Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az 1938-ban a Szent István-emlékév során augusztus 18-án megtartott székesfehérvári országgyűlés iktatta törvénybe Szent István király emlékét és a nemzeti ünnepet. Ezért a mai kvíz témája Székesfehérvár, történelmünk egyik legjentősebb városa, melyet a királyok városa, a templomok városa, magyar koronázóváros, szent város, Szent István városa, a bajnokok városa, a fesztiválok városa és a magyar Szilícium-völgyként is emlegetnek. Te jártál már itt? Mennyit tudsz Székesfehérról? Tedd próbára magad, vagy tanulj valamit a Pénzcentrum kvízével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról? 1/10 kérdés Mikor alapította a várost Géza nagyfejedelem? 996 955 1001 972 Következő kérdés 2/10 kérdés Mi volt Székesfehérvár középkori latin elnevezése? Aquincum Arrabona Alisca Alba Regia Következő kérdés 3/10 kérdés Székesfehérvár Szent István uralkodásától a török hódoltság kezdetéig volt magyar koronázóváros. Hol koronázták meg ebben az időszakban a legtöbb királyt? Nepomuki Szent János-plébániatemplom Nagyboldogasszony-bazilika Szent István-székesegyház Jézus szíve templom Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik magyar költőről nevezték el a székesfehárvári színházat? Vajda János Vörösmarty Mihály Pilinszky János Weöres Sándor Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy nevezik azt a Székesfehérváron rendezett összművészeti fesztivált, melyet agusztusban szoktak megrendezni? Utcazene Fesztivál Királyi Napok Campus Fesztivál SZIN Következő kérdés 6/10 kérdés Mit ábrázol a vörösmárvány díszkút, emlékmű, amely Székesfehérvár belvárosában, a Városház tér közepén található? Szent Korona Országalma Lehel kürtje Csodaszarvas Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen híres múzeum található Székesfehérváron? Kútmúzeum Rádiómúzeum Postamúzeum Óramúzeum Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik az az egy magyar építész, szobrász által 40 éven át épített vár Székesfehérváron, mely ma múzeumként üzemel? Sibrik-vár Bory-vár Büdy-vár Csiklingvár Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen stílusban épült túlnyomó részt Székesfehérvár óvárosa és a vár környéke? reneszánsz szecessziós barokk klasszicista Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen néven vált ismertté Székesfehérvár elsőszámú labdarúgócsapata? Ikarus FC Gázszer FC Haladás FC Videoton FC Eredmények

Címlapkép: Getty Images

