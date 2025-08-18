2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Székesfehérvár éjjel Püspöki palota a Városháza téren
Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 18:01

Az 1938-ban a Szent István-emlékév során augusztus 18-án megtartott székesfehérvári országgyűlés iktatta törvénybe Szent István király emlékét és a nemzeti ünnepet. Ezért a mai kvíz témája Székesfehérvár, történelmünk egyik legjentősebb városa, melyet a királyok városa, a templomok városa, magyar koronázóváros, szent város, Szent István városa, a bajnokok városa, a fesztiválok városa és a magyar Szilícium-völgyként is emlegetnek. Te jártál már itt? Mennyit tudsz Székesfehérról? Tedd próbára magad, vagy tanulj valamit a Pénzcentrum kvízével. 

1/10 kérdés
Mikor alapította a várost Géza nagyfejedelem?
996
955
1001
972
2/10 kérdés
Mi volt Székesfehérvár középkori latin elnevezése?
Aquincum
Arrabona
Alisca
Alba Regia
3/10 kérdés
Székesfehérvár Szent István uralkodásától a török hódoltság kezdetéig volt magyar koronázóváros. Hol koronázták meg ebben az időszakban a legtöbb királyt?
Nepomuki Szent János-plébániatemplom
Nagyboldogasszony-bazilika
Szent István-székesegyház
Jézus szíve templom
4/10 kérdés
Melyik magyar költőről nevezték el a székesfehárvári színházat?
Vajda János
Vörösmarty Mihály
Pilinszky János
Weöres Sándor
5/10 kérdés
Hogy nevezik azt a Székesfehérváron rendezett összművészeti fesztivált, melyet agusztusban szoktak megrendezni?
Utcazene Fesztivál
Királyi Napok
Campus Fesztivál
SZIN
6/10 kérdés
Mit ábrázol a vörösmárvány díszkút, emlékmű, amely Székesfehérvár belvárosában, a Városház tér közepén található?
Szent Korona
Országalma
Lehel kürtje
Csodaszarvas
7/10 kérdés
Milyen híres múzeum található Székesfehérváron?
Kútmúzeum
Rádiómúzeum
Postamúzeum
Óramúzeum
8/10 kérdés
Melyik az az egy magyar építész, szobrász által 40 éven át épített vár Székesfehérváron, mely ma múzeumként üzemel?
Sibrik-vár
Bory-vár
Büdy-vár
Csiklingvár
9/10 kérdés
Milyen stílusban épült túlnyomó részt Székesfehérvár óvárosa és a vár környéke?
reneszánsz
szecessziós
barokk
klasszicista
10/10 kérdés
Milyen néven vált ismertté Székesfehérvár elsőszámú labdarúgócsapata?
Ikarus FC
Gázszer FC
Haladás FC
Videoton FC
