Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni

Az amerikai dollár több évtizedes dominanciája a világkereskedelemben új kihívással néz szembe: a digitális technológiák térnyerésével.
Piaci szakértők szerint elkerülhetetlenül késedelmet fog szenvedni annak az új, július elsejétől hatályos rendszernek a gyakorlati bevezetése, amely a kriptovaluta, például a Bitcoin, jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás igénybevételével történő beszerzését szabálytalannak minősíti. A jogszabály 60 napot adott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága számára a részletszabályok kidolgozására, a nyilvános lista, valamint az úgynevezett kivételek megállapítására, ám a szakértők szerint nem érzékelhető érdemi előrelépés. Az új rendszer legnagyobb áldozata, a Revolut pedig „intenzíven” dolgozik azon, hogy minden korábbi kriptoszolgáltatásukat helyreállítsák.
A Pénzcentrum korábban megírta, hogy alapvetően a kriptotörvény által hivatkozott MiCA-rendelet (1114/2023/EK) szabályai irányadóak júliustól. A MiCA-rendelet - Markets in Crypto Assets - egy olyan szabályozás, amelyet az Európai Unió hozott a kriptovaluták, és a kriptovalutával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó entitások kezelésének és felügyeletének szabványosítására a különböző tagállamokban.
Ez a jogszabály egyértelmű jogi keretet kíván biztosítani a digitális eszközökkel kapcsolatos tevékenységekhez, beleértve a kriptovalutákat, tokeneket és stablecoinokat, és 2025. július 1-én lépett hatályba a tagállamokban. Abban a tekintetben is változásról beszélhetünk, hogy a kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatók felügyeleti hatósága nem az MNB, hanem a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) lesz – mondta akkor a Pénzcentrumnak Pajor Dávid ügyvéd.
Arról is szó volt, hogy az engedéllyel rendelkező kriptoszolgáltatókról az SZTFH egy nyilvántartást fog vezetni, azonban ennek részletszabályai, az alkalmazandó eljárásrend még nem ismertek, a hatóságnak erre 60 napja van, vagyis szeptember elseje a határidő. A szakembert most is megkerestük, ám Pajor Dávid elmondta, nem tud semmilyen előre lépésről az ügyben, a törekvésekről, illetve az SZTFH elnökének a meghozandó rendelkezésekkel kapcsolatos elképzeléseiről sincs tudomása. Annyit hallott, hogy valamilyen módosítás/rendelet készül, de, hogy az mire vonatkozik, arra vonatkozóan szintén nincs információja. Az SZTFH-nál is érdeklődött, ám ott nem tudtak még semmit mondani.
Semmi konkrétum, semmi részlet
A július elsejétől hatályos regula szerint tehát a kriptovaluta jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás igénybevételével történő beszerzése szabálytalannak minősül. A részletszabályok egyelőre még a levegőben lógnak, az ígéretek szerint a felügyeleti hatóság rendelkezni fog nyilvános listával. Mi a helyet most, augusztus derekán a listával?
Megkerestük a Taylor Wessing szakértőit, akik a Pénzcentrumnak elmondták: a kriptoszektorban jelentkező problémák komplexebbek annál, hogy azok mindösszesen egy nyilvános szolgáltatói lista közzétételével orvosolhatók lennének. A validált szolgáltatók listájának nyilvánosságra hozatala formálisan ugyan teljesíti a tájékoztatási kötelezettséget, azonban a rendelkezésre álló információ önmagában nem garantálja a kevésbé tudatos befektetők hatékony védelmét az engedéllyel nem rendelkező, kockázatos piaci szereplőkkel szemben.
Ezen a téren egyelőre nem érzékelhető érdemi előrelépés: az SZTFH mindeddig csupán általános tájékoztatást adott ki új hatásköréről, konkrét intézkedési tervet, vagy a nyilvántartás gyakorlati megvalósítására vonatkozó részleteket azonban még nem közölt.
Elkerülhetetlen a késedelem
Minden jel arra utal, hogy a korábban megjelölt határidők nem lesznek tarthatóak. Még abban az esetben is, ha az SZTFH elnöke a közeljövőben kiadná a régóta várt rendeletet, a szabályozás életbe lépését követően további két hónapos türelmi időre kell számítani. Augusztus elején ugyanakkor még a részletszabályok tervezete sem került nyilvánosságra, ami egyértelműen arra utal, hogy az új rendszer bevezetése elkerülhetetlenül késedelmet szenved – emelték ki a Taylor Wessing szakértői, akik szerint jelenleg arra sincs információ, hogy milyen, úgynevezett kivételekre lehet számítani. Ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy egy másik rendeletben (2023/1113/EU) szereplő kitétel szerint kivételek állapíthatók meg a kriptoeszköz-átváltás validálási kötelezettsége alól.
Természetesen megkerestük a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát a honlapjukon szereplő sztfh@sztfh.hu kapcsolattartásra megjelölt címen, kérdéseket is küldtünk, rákérdeztünk, ám semmilyen választ nem kaptunk még arra nézve sem, hogy látták, fogadták-e megkeresésünket.
A Revolut küzd a MICA-engedélyért
Arról is hírt adtunk, hogy július elsejei jogszabályváltozásoknak már meg is van az első „áldozata”, a Revolut felfüggesztette a kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatásait magyarországi ügyfelei számára a változó szabályozási környezet miatt. A Revolut júliusban tájékoztatta magyar ügyfeleit, hogy átmenetileg sem vásárolni, sem eladni nem tudnak kriptoeszközöket a platformon. A korlátozás kiterjedt a stakelésre, valamint a be- és kifizetésekre is, így a felhasználók egyáltalán nem fértek hozzá kriptoeszközeikhez. A döntés hátterében a cég közleménye szerint "a változó szabályozási környezet és a kriptopiac körüli bizonytalanságok" álltak.
A Pénzcentrum megkeresésére a Revolut szakértői elmondták: július 17-étől kezdődően, magyarországi kriptós ügyfeleik ismét elérhetik a kimenő kriptóátutalásokat, a stakelést, stakelés megszüntetését, a kimenő átutalásokat, valamint a láncon belüli kivételeket. Bár új kriptobefizetéseket jelenleg nem fogadnak, a korábban befizetett pénzüket az ügyfelek most már átutalhatják egy másik pénztárcába, feltéve, hogy az appban támogatott tokenekről van szó. A többi kriptoszolgáltatásuk viszont továbbra is ideiglenesen szünetel. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az ügyfelek nem tudnak kriptót vásárolni, eladni vagy fogadni. Emellett a tanfolyamokért járó jutalmak és a Revolutra történő befizetések sem elérhetőek számukra.
Kérdésünkre, hogy pontosan mit kell érteni a korábbi közleményükben szereplő, változó szabályozási környezeten és a kriptopiac körüli bizonytalanságokon, elmondták: egy átmeneti lépésről beszélhetünk, amely a kriptoeszközökre vonatkozó helyi jogszabályok legutóbbi módosítását követi. A július 4-ei szolgáltatás felfüggesztés óta aktívan dolgoznak azon, hogy újra elérhetővé tegyék a kriptoszolgáltatásaikat magyarországi ügyfeleik számára, és arra is törekednek, hogy az összes olyan ország jogi követelményeinek megfeleljenek, ahol a Revolut működik.
A licenc kérdése
Korábban szintén megírtuk, hogy a Revolut már igényelt licencet a kriptoeszközök piacáról szóló új szabályozásnak megfelelően, azonban ennek jóváhagyása még folyamatban van, és ezért kényszerült a szolgáltatás szüneteltetésére Magyarországon. Ezzel kapcsolatban kifejtették: a Revolut EGT-n belüli kriptoeszköz szolgáltatója, a Revolut Digital Assets Europe Ltd (RDAEL), a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél (CySEC) kérelmezte a MiCA engedélyt. Az RDAEL 2022 óta szerepel a CySEC nyilvántartásában. Intenzíven dolgoznak a MiCA engedély megszerzésén, szorosan együttműködnek a CySEC-kel és jelentős előrelépést értek el ezen a téren.
Kriptoszolgáltatásaik többségét már helyreállították, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy kriptovalutáikkal bizonyos átutalásokat hajtsanak végre, például külső pénztárcákba történő kifizetéseket, a stakelést, stakelés megszüntetését, és a láncon belüli kivételeket. A szüneteltetési döntés nem érintette a Revolut egyéb termékeit. Az ügyfelek kriptoeszközei továbbra is biztonságban maradnak számláikon az ideiglenes intézkedés alatt – emelték ki végezetül.
Az ügy büntetőjogi szála
A Büntető törvénykönyv 394/A.§ rendelkezése kriminalizálja a fogyasztónak a jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás igénybevételével történő tevékenységét. Tehát a fogyasztó is bűncselekményt fog elkövetni, amennyiben a validálási kötelezettségnek eleget nem tevő szolgáltatást vesz igénybe, hogy a fogyasztók ezt miképp tudják ellenőrizni, erősen kérdéses, főleg annak ismeretében, hogy a kriptoeszközökhöz kapcsolódó pénzügyi csalások utóbbi időben megfigyelhető jelentős elszaporodottsága pont a megfelelő tudatosság teljes hiányára vezethető vissza.
Ezzel kapcsolatban a Taylor Wessing szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: hatóságok többször is jelezték, nem azokat akarják büntetni, akik jóhiszeműen vesznek kriptót, hanem azokat, akik tudatosan választanak engedély nélküli, szabálytalan szolgáltatót - például pénzmosás céljából. A jogszabály kizárja a gondatlanság miatti felelősséget, vagyis csak azt lehet büntetni, aki szándékosan sérti meg a szabályokat. Emellett a törvény csupán 5 millió forint feletti tranzakciókra vonatkozik, így az alkalmi, kisebb vásárlások nem minősülnek bűncselekménynek. A jogalkotói célnak tehát az illegális, nagy volumenű kriptoműveletek kiszűrése tűnik.
