Augusztus 20-a az új kenyér napja és a friss kenyér és a pékség hagyományainak ünnepe is Magyarországon. Teszteld a tudásod az új kenyérről és a Kenyérlelke Fesztiválról, és tudd meg, mennyire vagy jártas a magyar ízek és hagyományok világában!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Közel az új kenyér ünnepe! Te mit tudsz a mindennapi kenyerünkről? Tedd próbára magad! 1/10 kérdés Mikor van az új kenyér hivatalos ünnepe Magyarországon? augusztus 20. július 15. augusztus 19. szeptember 1. Következő kérdés 2/10 kérdés Az új kenyér ünnepéhez mely történelmi esemény kapcsolódik leginkább? A mezőgazdasági kiállítás megnyitója A Szent István napi ünnepségek Az aratás befejezése és az első friss kenyér megszentelése A kenyérsütés találmányának napja Következő kérdés 3/10 kérdés Mely magyar király nevéhez fűződik a kenyér ünnepének hagyománya? Mátyás király Szent István II. Rákóczi Ferenc IV. Béla Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a szokás az új kenyérrel az ünnepnapon? Megszentelik, majd felszeletelik és megosztják a családdal és a közösséggel Elrejtik a föld alá egy évre Csak a király fogyaszthatja Csak állatoknak adják Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen jelképes jelentése van az új kenyérnek? Csak a finom íz miatt fogyasztják, nincs jelentése A gazdagság és hatalom jelképe A napsütéses nyarat jelképezi A termékenység, bőség és az aratás öröme Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik virágot szokták gyakran az új kenyér mellé helyezni a hagyományos ünnepségeken? Margaréta Búzavirág Napraforgó Rózsa Következő kérdés 7/10 kérdés Hol rendezik hagyományosan a Kenyérlelke Fesztivált? Pécsett, a Széchenyi téren Debrecenben, a Nagytemplom előtt Szegeden, a Dóm téren Budapesten, a Városligetben Következő kérdés 8/10 kérdés Búzakenyér készítéséhez leggyakrabban milyen lisztet használnak? BL55 búzaliszt Kukoricaliszt Rizsliszt Rozsliszt Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen folyamat játszódik le a kenyér sütése közben, ami a héjat ropogóssá teszi? Maillard-reakció Erjedés Oxidáció Fotoszintézis Következő kérdés 10/10 kérdés A Kenyérlelke Fesztiválon milyen különleges kenyereket lehet gyakran kóstolni? Hagyományos kovászos és kézműves kenyereket Csak instant, gyorsan süthető kenyereket Csak külföldi péksüteményeket Csak édes péksüteményeket Eredmények

Címlapkép: Getty Images

