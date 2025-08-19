2025. augusztus 19. kedd Huba
Freshly baked bread with ribbon
Kvíz

Kvíz: Közel az új kenyér ünnepe! Te mit tudsz a mindennapi kenyerünkről? Tedd próbára magad!

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 18:01

Augusztus 20-a az új kenyér napja és a friss kenyér és a pékség hagyományainak ünnepe is Magyarországon. Teszteld a tudásod az új kenyérről és a Kenyérlelke Fesztiválról, és tudd meg, mennyire vagy jártas a magyar ízek és hagyományok világában! 

1/10 kérdés
Mikor van az új kenyér hivatalos ünnepe Magyarországon?
augusztus 20.
július 15.
augusztus 19.
szeptember 1.
2/10 kérdés
Az új kenyér ünnepéhez mely történelmi esemény kapcsolódik leginkább?
A mezőgazdasági kiállítás megnyitója
A Szent István napi ünnepségek
Az aratás befejezése és az első friss kenyér megszentelése
A kenyérsütés találmányának napja
3/10 kérdés
Mely magyar király nevéhez fűződik a kenyér ünnepének hagyománya?
Mátyás király
Szent István
II. Rákóczi Ferenc
IV. Béla
4/10 kérdés
Mi a szokás az új kenyérrel az ünnepnapon?
Megszentelik, majd felszeletelik és megosztják a családdal és a közösséggel
Elrejtik a föld alá egy évre
Csak a király fogyaszthatja
Csak állatoknak adják
5/10 kérdés
Milyen jelképes jelentése van az új kenyérnek?
Csak a finom íz miatt fogyasztják, nincs jelentése
A gazdagság és hatalom jelképe
A napsütéses nyarat jelképezi
A termékenység, bőség és az aratás öröme
6/10 kérdés
Melyik virágot szokták gyakran az új kenyér mellé helyezni a hagyományos ünnepségeken?
Margaréta
Búzavirág
Napraforgó
Rózsa
7/10 kérdés
Hol rendezik hagyományosan a Kenyérlelke Fesztivált?
Pécsett, a Széchenyi téren
Debrecenben, a Nagytemplom előtt
Szegeden, a Dóm téren
Budapesten, a Városligetben
8/10 kérdés
Búzakenyér készítéséhez leggyakrabban milyen lisztet használnak?
BL55 búzaliszt
Kukoricaliszt
Rizsliszt
Rozsliszt
9/10 kérdés
Milyen folyamat játszódik le a kenyér sütése közben, ami a héjat ropogóssá teszi?
Maillard-reakció
Erjedés
Oxidáció
Fotoszintézis
10/10 kérdés
A Kenyérlelke Fesztiválon milyen különleges kenyereket lehet gyakran kóstolni?
Hagyományos kovászos és kézműves kenyereket
Csak instant, gyorsan süthető kenyereket
Csak külföldi péksüteményeket
Csak édes péksüteményeket
Címlapkép: Getty Images
#kenyér #augusztus #kvíz #házi kenyér

