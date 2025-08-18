A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában.
Itt a friss lista: ezekben a cukrászdákban lesz kapható Magyarország Tortája 2025-ben
Közzétette a Magyarország Tortáját és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztesét árusító cukrászdák listáját a Magyar Cukrász Ipartestület honlapján. A cukrászda lista, ahol kóstolható az Ország Tortája 2025-ben, cikkünkben olvasható. A tortákat az érdeklődők 2025. augusztus 19-től vásárolhatják meg Budapesten a Magyar Ízek Utcája rendezvény keretében a Várkert Bazár épületében, valamint a listákban szereplő több mint 500 cukrászdában országszerte.
"Magyarország Tortáját és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztesét 2025. augusztus 19-től vásárolhatják meg Budapesten a Magyar Ízek Utcája rendezvény keretében a Várkert Bazár épületében (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.), valamint az alább letölthető listákban szereplő több mint 500 cukrászdában országszerte. Felhívjuk figyelmüket, hogy a listákon szereplő cukrászdák augusztus 19-20.-án készítik a tortákat bizonyosan, ezt követően érdeklődjenek a cukrászdákban, hogy kapható-e a torta" - közölte honlapján augusztus 18-án a Magyar Cukrász Ipartestület. Az idén rekordszámú, több mint 500 cukrászda árusítja a tortákat!
Hol kapható Magyarország Tortája? Itt a 2025-ös Ország Tortája cukrászda lista a hivatalos árusítóhelyekkel
A Magyarország Tortáját és a Magyarország Cukormentes Tortáját árusító helyek listája a cukrászdák neve, illetve a települések szerinti bontásban elérhető a Magyar Cukrász Ipartestület honlapján, vagy letölthető az alábbi linkekről:
- Magyarország Tortáját árusító cukrászdák - Cukrászdák neve szerint 2025.
- Magyarország Tortáját árusító cukrászdák - Település szerint 2025.
- Magyarország Cukormentes Tortáját árusító cukrászdák - Cukrászdák neve szerint 2025.
- Magyarország Cukormentes Tortáját árusító cukrászdák - Település szerint 2025.
2025-ben is több mint 500 cukrászdában árusítják majd országszerte augusztus 19-től, keddtől az Ország Tortája címet elnyert tortákat. Ahogy a korábbi években, idén is érdemes jól időzíteni a kóstolást, mert sok árusítóhely csak néhány napig - az államalapítás ünnepéhez, a Szent István Nap-programjainak időszakában árusít, később már nem biztos, hogy megtaláljuk a kínálatban.
2025-ben Magyarország Tortája a DCJ Stílusgyakorlat fantázianevű torta lett, mely az eredeti dobostorta mesterének - Dobos Carl Józsefnek - monogramját viseli. Az elnevezésben "Stílusgyakorlat" arra utal, hogy a torta mutat hasonlóságokat az eredeti dobostortával is, ugyanakkor az alkotók hangsúlyozták a különbségeket is. A torta alapja a klasszikus dobostorta újraértelmezése, a vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül. Domináns a csokoládé vajkrém és az azzal harmonizáló meggyzselé, melynek ízét fokozza a meggypálinka. A mandula praliné és a grillázs, illetve a tejcsokoládé glazúr az ízek komplexitását és a megjelenést teszik teljessé. A torta alsó piskótalapjában roppanós réteget képez a klasszikus doboscukorréteg, így ha hiányolnánk a tortaszelet tetejéről, nem kell aggódni, mert belül megtaláljuk. A torta készítői Balogh László és Kis Roland a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei.
A Magyarország Cukormentes Tortája címet pedig az Álmodozó nevet viselő torta nyerte el 2025-ben. Az Álmodozó is a klasszikus ízekre épít, felidézi a Lúdláb vagy a Rigójancsi ízvilágát, így idén a cukormentes Ország Tortája esetében is a domináns alapanyagok a meggy és csokoládé. A kakaós-mandulalisztes piskótalapok között fahéjas, chiamagos meggyragu található, melyet enyhén édes tejcsokoládé krém egészít ki, és a rétegek között kakaóbabtöretet is rejtő ropogós részek lapulnak. Mindez hozzáadott cukor nélkül készül, így egy szelet torta energiatartalma csupán 231 kcal, szénhidrátértéke 13,7 g. A torta megalkotója Kovács Alfréd a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza, aki tavaly a Magyarország Tortája díjat nyerte el Mákvirág nevű kreációjával.
Az Országtorták kapcsán eddig pozitívak a visszajelzések azoktól, akiknek már alkalmuk volt megkóstolni, illetve a lapunk által megkérdezett cukrászok szerint is népszerűek lesznek klasszikus és harmonikus ízvilágukkal. "A torták nagyon finomak, eddig mindenki, aki kóstolta csak dicsérni tudta, bízunk benne, hogy a nagyközönségnek is ízleni fog!" - mondta Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke lapunknak korábban.
Mennyibe kerül egy szelet Ország Tortája 2025-ben?
A Pénzcentrum idén is külön cikkben foglalkozott azzal, hogy mennyibe kerül majd egy szelet az idei Országtortákból. Több mint 50 cukrászda válaszai alapján kerekítve 1700-1800 forint lesz átlagosan egy szelet 2025-ben, a leggyakoribb említett ár 1500 forint volt, a legalacsonyabb összeg 1200 forint, a legmagasabb pedig 2500 forint volt.
"Az előzetes információink alapján 1800 és 2000 Ft között fogják a legtöbb helyen kínálni a győztes tortákat, például a Magyar Ízek Utcája rendezvényen egységesen 1950 Ft-ba kerül majd egy szelet torta. Soknak tűnhet első hallásra, de a gazdag beltartalmi értékekkel rendelkező minőségi alapanyagok sem olcsók manapság, nem beszélve az élőmunka költségeire. Ha minden előírást betartanak a kollégák, akkor 1500 Ft alatt szerintem sehol sem fogják kínálni a tortákat, hiszen az alapanyagköltségük is rendkívül magas" - mondta lapunknak Erdélyi Balázs az árak kapcsán. Hogy ez az ár miből tevődik össze, arról részletesen ebben a cikkben írtunk:
A Magyarország Tortája címet elnyerő torták listája:
- 2007 - Madártej torta
- 2008 - Szatmári szilvatorta
- 2009 - Pándi meggytorta
- 2010 - Szilvagombóc torta
- 2011 - Kecskeméti barackos kölestorta
- 2012 - Szabolcsi almás máktorta
- 2013 - Milotai mézes grillázstorta
- 2014 - Somlói revolúció
- 2015 - Pannonhalmi sárgabarack-pálinkás karamelltorta
- 2016 - Az Őrség Zöld Aranya
- 2017 - Balatoni Habos Mogyoró
- 2018 - Komáromi kisleány
- 2019 - Boldogasszony csipkéje
- 2020 - "Curiositas" – Kíváncsiság
- 2021 - Napraforgó
- 2022 - Huncut Szilva Herceg
- 2023 - Spicces füge respektus
- 2024 - Mákvirág
- 2025 - DCJ stílusgyakorlat
A Magyarország Cukormentes Tortája címet nyert torták:
- 2012 - Almatorta egressel
- 2013 - Ribizlihabos-almás réteges
- 2014 - Csokis kaland
- 2015 - Barackos buboréktorta
- 2016 - Áfonya hercegnő tortája
- 2017 - Pöttyös Panni
- 2018 - Három kívánság
- 2019 - Kicsi Gesztenye
- 2020 - „Szentivánéji Álom"
- 2021 - Beszterce Rózsája
- 2022 - "Nagyi kedvence"
- 2023 - Kikelet
- 2024 - Zöld málna
- 2025 - "Álmodozó"
Címlapkép: Magyar Cukrász Ipartestület
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.