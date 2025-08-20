Augusztus 20-a az új kenyér napja és a friss kenyér és a pékség hagyományainak ünnepe is Magyarországon. Teszteld a tudásod az új kenyérről és a...
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
Nem egy olyan évszám van, amely a hosszú, iskolapadban töltött évek során beleégett a magyarok agyában. Róma bukása, az augsburgi csata, Szent István megkoronázása, az első tatárjárás, Amerika újrafelfedezése, mohácsi csatavesztés, a Ratio Educationis első kiadása, az első világháború kitörése, a normandiai partraszállás, a prágai tavasz, Nagy Imre újratemetése... elég csak egy történelmi eseményt említeni, egy sor évszám villan fel azonnal az ember fejében. Mit gondolsz, neked mennek még az évszámok? Tedd próbára, hány pontot érsz el a mai kvíz során, ahol fontos évszámokra kérdezünk rá a történelemből!
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
Jól ismered a magyarországi bankok múltját, jelenét? Ha igen, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, lássuk, tudod-e a helyes választ mind a tíz kérdésünkre! Készen...
A hat new york-i fiatal élete még ma is milliókat tart izgalomban világszerte - most letesztelheted, tényleg nagy rajongójuk vagy-e!
A mai kvíz során próbára teheted tudásodat, mennyire tudod még a magyar települések római kori elnevezéseit! Bonam fortunam!
A Pénzcentrum legújabb földrajz kvíze még a legjobbaknak is feladja a leckét: arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered Magyarország vízrajzát, a magyar folyókat és patakokat.
Ahogy megérkezik a nyár, egyre többen indulnak strandolni vagy gyógyfürdőbe. Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a strand- és...
Ha a TikTok téged is a képernyőhöz láncol, a Pénzcentrum mai kvízét biztosan neked találták ki: válaszold meg kérdéseinket, lássuk, mit tudsz a népszerű kínai...
Magyarország tele van izgalmas kalandparkokkal, ahol a kötélpályáktól a zipline-okon át, bobpályákig bármit kipróbálhatsz. Derítsd ki, melyik parkba kell legközelebb ellátogatnod!
Ha otthonosan mozogsz a pszichológiában, főleg a fóbiák világában, a Pénzcentrum mai kvízét semmi esetre se hagyd ki: tedd próbára tudásod, lássuk, tudod-e a helyes...
Augusztus 9-én ünnepeljük az Állatkertek Napját minden évben, hazánk legrégebb óta üzemelő állatkertjének megnyitási évfordulóján.
Tudod, melyik macska kerülhet akár 37 millió forintba? Teszteld most a tudásod a Pénzcentrum mai kvízével melyben a világ legdrágább cicáiról lesz szó. Garantáltan meglepődsz...
TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!
A TOP10 kvíz 2025 július hónapban, a legjobb földrajz kvíz, Magyarország városairól, falvairól, Balatoni vaktérképpel, filmekről, sorozatokról, irodalomról.
Kojak nyalóka, Dianás cukorka, Dunakavics – még most is összefut a szádban a nyál, ha eszedbe jutnak gyermekkorod klasszikus édességei? Töltsd ki mai kvízünket, válaszolj...
Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, a sör, vagy egy pizzaszelet a Sziget Fesztiválon 2025-ben?
Az idén is húzós árak várják a fesztiválozókat a Szigeten.
Te, tudod milyen éttermek részesültek már ebben az elismerésben? Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével és derítsd ki, mennyire vagy otthon a magyar éttermek világában....
A mai kvíz során a filmes ismereteidre lesz szükséged, a pénzzel és sikerrel foglalkozó filmekből szemezgettünk ugyanis jeleneteket.
Nézzük, melyek a világ valaha volt legfurcsább adói, kik és mikor szedtek pénzt ezekért a dolgokért cserébe. Töltsd ki mai kvízünket, lássuk, hány kérdésre tudod...
A Sör Világnapját minden év augusztus első péntekén ünneplik. Koccintással tisztelegünk a sörfőző mesterek, és természetesen a kiváló sörök előtt. Te, mit tudsz a sörök...
Európa történelmi fővárosai, kulturális központjai és modern nagyvárosai nemcsak a turisták, hanem a nemzetközi rangsorok élén is ott szerepelnek. Te, vajon mennyire ismered őket?
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.