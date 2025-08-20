Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem egy olyan évszám van, amely a hosszú, iskolapadban töltött évek során beleégett a magyarok agyában. Róma bukása, az augsburgi csata, Szent István megkoronázása, az első tatárjárás, Amerika újrafelfedezése, mohácsi csatavesztés, a Ratio Educationis első kiadása, az első világháború kitörése, a normandiai partraszállás, a prágai tavasz, Nagy Imre újratemetése... elég csak egy történelmi eseményt említeni, egy sor évszám villan fel azonnal az ember fejében. Mit gondolsz, neked mennek még az évszámok? Tedd próbára, hány pontot érsz el a mai kvíz során, ahol fontos évszámokra kérdezünk rá a történelemből!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan! 1/10 kérdés Melyik évben adta ki II. András az Aranybullát? 1333 1222 1111 1444 Következő kérdés 2/10 kérdés Mikor vezették be először Magyarországon a(z arany)forintot fizetési eszközként? 1553 1468 1750 1325 Következő kérdés 3/10 kérdés Mikor vezette be Magyarországon Mátyás király a kapuadó helyett a füstadót? 1375 1512 1467 1490 Következő kérdés 4/10 kérdés Mikor vezette be Mária Terézia a kettős vámrendszert a Habsburg Birodalom körül, mely erősen visszavette a magyar ipart? 1754 1713 1648 1804 Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor jelent meg a Hitel, Széchenyi István műve, a magyar gazdasági szakirodalom egyik első képviselője? 1840 1830 1850 1820 Következő kérdés 6/10 kérdés Mikor alakult meg a Szovjetunió? 1922 1911 1933 1944 Következő kérdés 7/10 kérdés Mettől meddig tartott a "nagy gazdasági világválság" néven emlegetett időszak? 1946-1950 1929-1933 1904-1910 1912-1915 Következő kérdés 8/10 kérdés Mettől meddig tartott az ún. Kádár-kor Magyarországon? 1956-1989 1946-1960 1980-1989 1960-1985 Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik évben kiáltották ki a Harmadik Magyar Köztársaságot? 1994 1998 1985 1989 Következő kérdés 10/10 kérdés Az ún. amerikai jelzáloghitel-válság melyik évben nőtt gazdasági világválsággá? 2015 2008 2002 1998 Eredmények

