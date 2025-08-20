2025. augusztus 20. szerda István
A szerzői jogok lejártak. Old Engraved illustration of study of a scholar in the 15th century történelem történészSaját archívumomból.
Kvíz

Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 18:03

Nem egy olyan évszám van, amely a hosszú, iskolapadban töltött évek során beleégett a magyarok agyában. Róma bukása, az augsburgi csata, Szent István megkoronázása, az első tatárjárás, Amerika újrafelfedezése, mohácsi csatavesztés, a Ratio Educationis első kiadása, az első világháború kitörése, a normandiai partraszállás, a prágai tavasz, Nagy Imre újratemetése... elég csak egy történelmi eseményt említeni, egy sor évszám villan fel azonnal az ember fejében. Mit gondolsz, neked mennek még az évszámok? Tedd próbára, hány pontot érsz el a mai kvíz során, ahol fontos évszámokra kérdezünk rá a történelemből!

1/10 kérdés
Melyik évben adta ki II. András az Aranybullát?
1333
1222
1111
1444
2/10 kérdés
Mikor vezették be először Magyarországon a(z arany)forintot fizetési eszközként?
1553
1468
1750
1325
3/10 kérdés
Mikor vezette be Magyarországon Mátyás király a kapuadó helyett a füstadót?
1375
1512
1467
1490
4/10 kérdés
Mikor vezette be Mária Terézia a kettős vámrendszert a Habsburg Birodalom körül, mely erősen visszavette a magyar ipart?
1754
1713
1648
1804
5/10 kérdés
Mikor jelent meg a Hitel, Széchenyi István műve, a magyar gazdasági szakirodalom egyik első képviselője?
1840
1830
1850
1820
6/10 kérdés
Mikor alakult meg a Szovjetunió?
1922
1911
1933
1944
7/10 kérdés
Mettől meddig tartott a "nagy gazdasági világválság" néven emlegetett időszak?
1946-1950
1929-1933
1904-1910
1912-1915
8/10 kérdés
Mettől meddig tartott az ún. Kádár-kor Magyarországon?
1956-1989
1946-1960
1980-1989
1960-1985
9/10 kérdés
Melyik évben kiáltották ki a Harmadik Magyar Köztársaságot?
1994
1998
1985
1989
10/10 kérdés
Az ún. amerikai jelzáloghitel-válság melyik évben nőtt gazdasági világválsággá?
2015
2008
2002
1998
Címlapkép: Getty Images
#iskola #teszt #történelem #tudás #tudomány #kvíz

