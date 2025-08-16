2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
New York City, Amerikai Egyesült Államok - 2018. július 26. Ez az ikonikus Greenwich Village-i épület szerepelt a népszerű Jóbarátok című tévésorozatban.
Kvíz: Mire emlékszel a Jóbarátok című legendás sorozatból? Most tesztelheted!

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 18:03

Hihetetlen belegondolni, de már több mint húsz éve ért véget a Jóbarátok című amerikai vígjátéksorozat, ami teljesen átformálta a tévézést, a sorozatok világát. A hat new york-i fiatal élete azonban még ma is milliókat tart izgalomban világszerte - most letesztelheted, tényleg nagy rajongójuk vagy-e, töltsd ki kvízünket!

Kvíz: Hatalmas Jóbarátok-rajongó vagy? Lássuk, mire emlékszel a legendás sorozatból!

1/10 kérdés
Hogy hívták Ross első feleségét, aki egy nő miatt hagyta el még az első évad legelején?
Carol
Suzanne
Jen
Carla
2/10 kérdés
Milyen bútort igyekeztek felcipelni a lépcsőn a barátok az ikonikus jelenetben?
Kanapét
Mosogatót
Kétajtós szekrényt
Ágyat
3/10 kérdés
Mi volt az eredeti foglalkozása Joey-nak, amelyet aztán a sorozat alatt párszor fel kellett függesztenie?
Író
Autószerelő
Színész
Költöztető
4/10 kérdés
Melyik főszereplőt alakító színész nincs már az élők sorában?
Ross
Monica
Rachel
Chandler
5/10 kérdés
Milyen macskáról énekelt töbször is a sorozatban Phoebe?
Kölyök
Büdös
Cirmos
Fekete
6/10 kérdés
Hogy hívták Chandler barátnőjét, akinek a szavajárása volt az "Óóó, te jó ég!"?
Andrea
Monica
Kay
Janice
7/10 kérdés
Melyik városban töltötte először együtt az éjszakát Monica és Chandler?
Kansas City
Párizs
Los Angeles
London
8/10 kérdés
Kinek a nevét mondta az oltárnál Ross, amikor Emily-t készült elvenni?
Monica
Phoebe
Carol
Rachel
9/10 kérdés
Milyen foglalkozást lódított Chandler és Monica, hogy sikeres legyen az adoptálási eljárásuk?
Sportoló és pszichológus
Író és rendező
Tűzszerész és takarítónő
Szívsebész és lelkész
10/10 kérdés
Milyen márkájú autót kapott Monica édesapjától, hogy bizonyítsa neki a szeretetét?
Porsche
Volkswagen
Ferrari
Lamborghini
Címlapkép: Getty Images
