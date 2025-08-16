Kvíz: Mire emlékszel a Jóbarátok című legendás sorozatból? Most tesztelheted!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hihetetlen belegondolni, de már több mint húsz éve ért véget a Jóbarátok című amerikai vígjátéksorozat, ami teljesen átformálta a tévézést, a sorozatok világát. A hat new york-i fiatal élete azonban még ma is milliókat tart izgalomban világszerte - most letesztelheted, tényleg nagy rajongójuk vagy-e, töltsd ki kvízünket!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hatalmas Jóbarátok-rajongó vagy? Lássuk, mire emlékszel a legendás sorozatból! 1/10 kérdés Hogy hívták Ross első feleségét, aki egy nő miatt hagyta el még az első évad legelején? Carol Suzanne Jen Carla Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen bútort igyekeztek felcipelni a lépcsőn a barátok az ikonikus jelenetben? Kanapét Mosogatót Kétajtós szekrényt Ágyat Következő kérdés 3/10 kérdés Mi volt az eredeti foglalkozása Joey-nak, amelyet aztán a sorozat alatt párszor fel kellett függesztenie? Író Autószerelő Színész Költöztető Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik főszereplőt alakító színész nincs már az élők sorában? Ross Monica Rachel Chandler Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen macskáról énekelt töbször is a sorozatban Phoebe? Kölyök Büdös Cirmos Fekete Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy hívták Chandler barátnőjét, akinek a szavajárása volt az "Óóó, te jó ég!"? Andrea Monica Kay Janice Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik városban töltötte először együtt az éjszakát Monica és Chandler? Kansas City Párizs Los Angeles London Következő kérdés 8/10 kérdés Kinek a nevét mondta az oltárnál Ross, amikor Emily-t készült elvenni? Monica Phoebe Carol Rachel Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen foglalkozást lódított Chandler és Monica, hogy sikeres legyen az adoptálási eljárásuk? Sportoló és pszichológus Író és rendező Tűzszerész és takarítónő Szívsebész és lelkész Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen márkájú autót kapott Monica édesapjától, hogy bizonyítsa neki a szeretetét? Porsche Volkswagen Ferrari Lamborghini Eredmények

Címlapkép: Getty Images

