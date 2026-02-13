2026. február 13. péntek Ella, Linda
10 °C Budapest
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Borús rajt a devizapiacon: lejtmenetben a forint, minden főbb deviza erősödött

Pénzcentrum/MTI
2026. február 13. 08:16

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 379,09 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,75 forintnál. A dollár jegyzése 319,04 forintról 319,43 forintra erősödött, a svájci franké pedig 414,76 forintról 415,02 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése 1,1858 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1870 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
