2026. február 15. vasárnap
-1 °C Budapest
Wooden cross, Holy Bible on table
Kvíz

Kvíz: Jól ismered a bibliai történeteket? Teszteld, valóban tudod-e, ki kicsoda a Szentírásban!

Pénzcentrum
2026. február 15. 18:00

A keresztény világ életében meghatározó jelentőséggel bír a Biblia, vallási szövegeink és könyveink azon gyűjteménye, amelyre a hívők ma is a hit és az erkölcs mércéjeként tekintenek. Az Ószövetségből és az Újszövetségből álló Szentírás történeteit még azok közül is sokan ismerik, akik nem olvasták a művet - ha máshonnan nem is, az iskolai irodalomórákról biztosan emlékszünk a legfontosabb példázatokra. A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon emlékszel-e még arra, ki kicsoda a Bibliában, milyen tettek, események köthetők a nevükhöz!

Kvíz: Jól ismered a bibliai történeteket? Teszteld, valóban tudod-e, ki kicsoda a Szentírásban!

1/10 kérdés
Melyik ószövetségi próféta töltött három napot és éjszakát egy hal gyomrában?
Jónás
Dániel
Jeremiás
Ezékiel
2/10 kérdés
Kit kellett volna megölnie Ábrahámnak, a hit és az engedelmesség próbatételeként?
a fiát
az unokáját
az apját
a feleségét
3/10 kérdés
Ki előtt jelent meg Isten az Ószövetségben égő csipkebokor képében?
József
Mózes
Ábrahám
Mária
4/10 kérdés
Ádám és Éva melyik fia ölte meg a testvérét féltékenységből?
Ábel
egyik sem
Káin
Sét
5/10 kérdés
Kit figyelmeztetett Isten az özönvíz eljövetelére, aki bárkáján gondoskodott az állatok és az emberek fennmaradásáról?
Noé
Salamon
Dávid
Dániel
6/10 kérdés
Ki építette fel az első templomot Jeruzsálemben?
Tamás
Salamon
Pilátus
Bártholoméus
7/10 kérdés
Ki volt az első személy, aki meglátogatta Jézus sírját a feltámadása után, és észrevette, hogy üres?
Szűz Mária
Mária Magdolna
Rebeka
Debóra
8/10 kérdés
A Biblia szerint ki lett Jézus Krisztus első tanítványa?
Simon
Mózes
András
Péter
9/10 kérdés
Jézus Krisztus melyik tanítványa árulta el őt 30 ezüstpénzért?
Fülöp
Jakab
Máté
Júdás
10/10 kérdés
Ki volt az a bátor zsidó királyné, aki megmentette népe életét Perzsiában?
Sára
Ráhel
Eszter
Lea
Címlapkép: Getty Images
