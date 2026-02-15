Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A keresztény világ életében meghatározó jelentőséggel bír a Biblia, vallási szövegeink és könyveink azon gyűjteménye, amelyre a hívők ma is a hit és az erkölcs mércéjeként tekintenek. Az Ószövetségből és az Újszövetségből álló Szentírás történeteit még azok közül is sokan ismerik, akik nem olvasták a művet - ha máshonnan nem is, az iskolai irodalomórákról biztosan emlékszünk a legfontosabb példázatokra. A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon emlékszel-e még arra, ki kicsoda a Bibliában, milyen tettek, események köthetők a nevükhöz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a bibliai történeteket? Teszteld, valóban tudod-e, ki kicsoda a Szentírásban! 1/10 kérdés Melyik ószövetségi próféta töltött három napot és éjszakát egy hal gyomrában? Jónás Dániel Jeremiás Ezékiel Következő kérdés 2/10 kérdés Kit kellett volna megölnie Ábrahámnak, a hit és az engedelmesség próbatételeként? a fiát az unokáját az apját a feleségét Következő kérdés 3/10 kérdés Ki előtt jelent meg Isten az Ószövetségben égő csipkebokor képében? József Mózes Ábrahám Mária Következő kérdés 4/10 kérdés Ádám és Éva melyik fia ölte meg a testvérét féltékenységből? Ábel egyik sem Káin Sét Következő kérdés 5/10 kérdés Kit figyelmeztetett Isten az özönvíz eljövetelére, aki bárkáján gondoskodott az állatok és az emberek fennmaradásáról? Noé Salamon Dávid Dániel Következő kérdés 6/10 kérdés Ki építette fel az első templomot Jeruzsálemben? Tamás Salamon Pilátus Bártholoméus Következő kérdés 7/10 kérdés Ki volt az első személy, aki meglátogatta Jézus sírját a feltámadása után, és észrevette, hogy üres? Szűz Mária Mária Magdolna Rebeka Debóra Következő kérdés 8/10 kérdés A Biblia szerint ki lett Jézus Krisztus első tanítványa? Simon Mózes András Péter Következő kérdés 9/10 kérdés Jézus Krisztus melyik tanítványa árulta el őt 30 ezüstpénzért? Fülöp Jakab Máté Júdás Következő kérdés 10/10 kérdés Ki volt az a bátor zsidó királyné, aki megmentette népe életét Perzsiában? Sára Ráhel Eszter Lea Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK