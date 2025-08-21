Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz

A különórák ma már regeteg diák életének szerves részei, és legyen szó korrepetálásról, versenyfelkészítésről vagy érettségire való gyakorlásról, a cél mindig ugyanaz: a tudás elmélyítése és a sikeres vizsgák abszolválása. Azonban a magánórák komoly anyagi terhet is jelenthetnek: egy matematikaóra akár 16 ezer forintba is kerülhet, és sokszor a diákok több különórán is részt vesznek, ami nemcsak a családi kasszát, hanem a gyereket is megterhelik. Cikkünkben bemutatjuk, mennyibe kerülnek 2025-ben a legnépszerűbb tantárgyak magánórái, és mi minden befolyásolja az árakat.

A különórák egyik hatalmas előnye a személyre szabott, célzott tanulás, de a tudás elmélyítése mellett motivációt és önbizalmat is adhatnak a tanulóknak. Fontos szempont, hogy a különóra során a tanár figyelmet fordít a diák erősségeire és gyengeségeire, valamint ezek az órák a tanulási szokások fejlesztéséhez, a hatékonyabb időbeosztáshoz és akár a vizsgastressz csökkentéséhez is hozzájárulhatnak.

A különórák jellemzően vagy olyan tantárgyakra koncentrálnak, ahol a diákok nehézségekbe ütköznek, vagy ahol versenyekre, vizsgákra készülnek. Természetesen kiemelkedő fontosságúak az érettségi tárgyak, valamint azok a tárgyak, amelyek a továbbtanulás miatt szükségesek (pl. a fizika egy mérnöknek készülő, vagy a biológia és a kémia egy orvosnak készülő diák esetében).

Sok szülő és diák elmondása szerint a különórákra nem feltétlenül a tehetséggondozás miatt vagy azért van szükség, hogy felkészüljenek egy versenyre, hanem azért, mert a közoktatásban a gyerekek nem minden esetben kapják meg az emelt szintű érettségihez vagy egy nyelvvizsgához szükséges tudást.

Így nem csoda, hogy a különórák sok diák mindennapjainak szerves részévé váltak az utóbbi években. Egy korábbi felmérés szerint az átlagos városi iskolákban az alsósok háromnegyede, a felsősök kilencven százaléka részt vesz valamilyen különórán.

Ez drágítja meg igazán a különórákat

A különórák árait több tényező is befolyásolja, ezek közé tartozik többek közt a tanár képzettsége és tapasztalata: a több tapasztalattal bíró és magasabb képzettséggel rendelkező oktatóknak általában az óradíja is magasabb, valamint az is megdobhatja az árakat, ha egy nagyon népszerű tanárnál szeretnénk tanulni.

Természetesen fontos, hogy milyen tantárgyról beszélünk, és azt milyen szinten szeretnénk elsajátítani pl. középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgára készülünk, középszintű vagy emeltszintű érettségit szeretnénk tenni.

Fontos lehet még a helyszín: a főváros ilyen szempontból is drágább a vidéknél, valamint hogy az oktatás milyen módon zajlik, élőben vagy online, egyéni vagy csoportos formában, és hogy mennyi a különóra időtartama: 45, 60 esetleg 90 perces vagy annál is hosszabb.

Rengeteg diák ráadásul nem csak heti egy különórán vesz részt, hanem eljár a valamilyen felkészítés, tehetséggondozás vagy korrepetálás mellett még sportolni és zenélni is, melyek nem csak a családi kasszát terhelik meg, hanem a diákot is, ugyanis fontos megjegyezni, hogy számos tanulmány bizonyította már: a legjobb szándék ellenére sem teszünk jót azzal, ha telezsúfoljunk a gyerek iskolán kívüli idejét, ez ugyanis kontraproduktív lehet. A szabadidő segíti a kognitív fejlődést, az unalom pedig sokszor a kreativitás táptalaja.

Ugyan KSH adatai ugyan évről-évre azt mutatják, hogy a családok iskolakezdéskor a legtöbbet ruházatra és tanszerekre, valamint iskolai étkezésre költenek, de a magánórák is jelentős kiadással járhatnak. Az alábbiakban megnéztük, hogy milyen árakkal kell számolni, ha matematika, magyar, történelem vagy idegen nyelvi magánórákat vennénk igénybe 2025-ben.

Matematika

Korábban is írtunk már róla, hogy a matematika nem a magyar diákok erőssége, rendre közepes átlaggal rakják le az középszintű érettségit, az átlageredményük 50 százalék körül alakult az elmúlt öt évben. Nem véletlen tehát, hogy sokan korrepetálásra szorulnak, ugyanakkor sokan vannak olyanok is, akik épp a tehetségüket szeretnék kamatoztatni, és ezért keresnek magántanárt.

A matematika különórák díja meglehetősen széles skálán mozog, az egyik kifejezetten csak matematika tanárok szolgáltatásait kínáló weboldalon a legolcsóbb különóra díja 4000 forint, ez 45 perces, a legdrágább pedig 16 000 forint, viszont ebben az esetben 60 perces az óra. A átlagárak jellemzően 8-10 ezer forint között alakulnak óránként itt. Egy másik weboldalon is hasonló árakkal találkozhatunk, azonban itt többeknél is van lehetőség ingyenes próbaórára, egy következő weboldalon pedig azt láttuk, hogy szinte mindenki ingyenesen vállalja az első órát.

Egyetemisták, kevésbé tapasztalt, vagy alacsonyabb szinten felkészítést vállaló tanárok esetében az órák díja némileg alacsonyabb, jellemzően 4-7 ezer forint körül mozog. A csoportos matematika órák is valamivel kedvezőbb árúak, 3-6 ezer forint körül alakulnak óránként, de az árakba az is beleszólhat, hogy inkább 2-4, vagy inkább 6-8 fős csoportokról van szó.

Magyar nyelv és irodalom

Ugyan felvételi és érettségi tárgy is, és ezekben az időszakokban meg is ugrik különórákra járók száma, de alapvetően a magyar nyelv és irodalom magánórák iránt némileg kisebb az érdeklődés, mint a matematika órák iránt. Ennek legfőbb nyilvánvaló oka, hogy a magyar nem akkora mumus tárgy, mint a matematika, és a diákok rendre jó eredményeket érnek el a középszintű érettségin is: az elmúlt 5 évben 60 százalék felett produkáltak átlagban. A másik valószínűsíthető ok pedig, hogy míg számos egyetemi alapszakon a diákok tanulnak valamennyi matematikát, addig az irodalom és a nyelvtan csak a bölcsészkar (egyes) hallgatóinak kötelező.

Valószínűleg emiatt is figyelhető meg az a tendencia, hogy sok esetben akik magyar magánórákat adnak, emellett vállalnak még valamilyen más tárgyat is, például történelmet vagy valamilyen idegen nyelvet, de azt is láttuk, hogy sokan matematika, fizika, kémia vagy biológia órákat adnak. A magyar nyelv és irodalom magánórák árai jellemzően 5-7 ezer forint körül alakul óránként, de itt is belefuthatunk 3500-4500 forintos árakba, ha kevésbé tapasztalt, vagy egyetemista tanárt választunk.

Történelem

A történelem szintén érettségi tárgy, de a központi felvételinek nem része. A diákok középszintű érettségi eredményei valamivel elmaradnak a magyar érettségi eredményeitől, de még így is majdnem 60 százalék körül vannak, ami a matematikánál produkáltnál mindenképp jobb.

A történelem magánórák is hasonló árkategóriában futnak, mint a magyar különórák árai: 5-7 ezer forint óránként, de ha egyetemistát választunk, akkor 3500-4500 forintos áran is megúszhatjuk a tanulást.

Idegen nyelv (angol)

Itt természetesen elsősorban az angol különórák árainak néztünk utána. A kínálat szinte végtelennek tűnik, rengeteg a magántanár, a nyelviskola, a különböző online nyelvtanulási lehetőség.

Az árak a lehető legváltozatosabbak: a magántanárok óradíja jellemzően 4-5 ezer forinttól indul, de a legtöbben inkább 6-8 ezer forintért vállalják a tanítást, ugyanakkor 20 ezer forint feletti óradíjjal is találkoztunk. A nyelviskolák árai természetesen jóval kedvezőbbek, akár már 1800 forint per óra áron igénybe vehetjük a szolgáltatásaikat, de jellemzően inkább 2500-2800 forint per óra körül mozognak az árak.

Összességében a különórák jelentős anyagi befektetést jelentenek a családoknak, ugyanakkor értékes lehetőséget kínálnak a diákok számára: a személyre szabott figyelem, a célzott felkészítés és a tanulási motiváció mellett hozzájárulhatnak az önbizalom és a hatékony tanulási szokások kialakításához is. A döntésnél érdemes mérlegelni a tantárgyak nehézségét, a gyerek érdeklődését és a családi költségvetést, valamint azt, hogy a különórák ne terheljék túl a diák szabadidejét. A megfelelő egyensúly megtalálása hosszú távon nemcsak a tanulmányi eredményekre, hanem a gyermek általános fejlődésére is pozitív hatással lehet.