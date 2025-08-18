Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 11 körzetben

A III. kerületben szeptember második felében lesz a lomkikészítési időszak. A 11 körzetre kerületen belül különböző dátumok vonatkoznak! Fontos, hogy a lakosok csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat. Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé - közölte a MOHU.

Már lezajlott a lomtalanítás az I., az V., a VIII., a XIII., a XXII. kerületben, Csepelen, Kispesten, vagyis a XIX. kerületben és Soroksáron, a XXIII. kerületben, valamint Kőbányán (X.), Újbudán (XI.) és Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén (XV.) is. Zuglóban júniusban vitték el a lomokat, a IV. kerületben júliusban, a XVI. kerületben pedig most fejeződik be a lomtalanítás. Pesterzsébet augusztus második felében, a II. kerület pedig szeptember első felében kerül sorra. A III. kerület csak ez után, szeptember második felében következik. Mutatjuk, hogy Óbuda–Békásmegyer egyes városrészein belül pontosan melyik nap lesz a lomtalanítás, hiszen minden körzethez külön időpont tartozik.

A felsorolásban nem említett további hat kerületre vonatkozó dátum még nem ismert, azokat folyamatosan teszi közzé a MOHU. Minden eddig ismert dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze, amelyet mindig frissítünk, amint újabb dátum derül ki! Ha ebben a cikkben, amit most olvasol, nem találtad meg a kerületet, amit kerestél, érdemes megnézni, a gyűjtőcikkbe azóta bekerült-e!

III. kerület lomtalanítás - Óbuda-Békásmegyer, Budapest 3. kerület lomtalanítás, 2025

szeptember 16-29.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 3. kerületben szeptember 16. és 29. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 11 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: szeptember 16., kedd

2. körzet: szeptember 17., szerda

3. körzet: szeptember 18., csütörtök

4. körzet: szeptember 21., vasárnap

5. körzet: szeptember 22., hétfő

6. körzet: szeptember 23., kedd

7. körzet: szeptember 24., szerda

8. körzet: szeptember 25., csütörtök

9. körzet: szeptember 26., péntek LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

10. körzet: szeptember 28., vasárnap

11. körzet: szeptember 29., hétfő

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába

bútor

matrac

szőnyeg, bőrönd

nagyméretű sportszer (pl. síléc)

használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Lapra szerelt fahulladékok külön gyűjtése Kérik, hogy a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki. A fából készült lomok szelektív begyűjtése lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért munkatársaink azt egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel – szállítják el a lomtalanítás alkalmával.



A fahulladékok közé helyezhető: tömör fa, deszka, léc, forgácslap, lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak), OSB-lapok, rétegelt lemez, lapra szerelt faláda, rekesz, raklap. Kérik, hogy a fahulladékok közé ne helyezzen kerti zöldhulladékot, nem lapra szerelt bútort, kárpitozott bútort, egyéb anyagot tartalmazó fahulladékot (pl. rászögelt szövet, ráragasztott tükör), MDF/HDF lapot, fa nyílászárót.

Nem helyezhető ki:

a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém) építési és bontási törmelék (pl. csempe) sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs síküveg, zöldhulladék, textil ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.