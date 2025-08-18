Az Otthon Start program szabályozása lehetőséget biztosít a pénzintézeteknek, hogy ennél kedvezőbb feltételekkel is kínálják a terméket.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
A III. kerületben szeptember második felében lesz a lomkikészítési időszak. A 11 körzetre kerületen belül különböző dátumok vonatkoznak! Fontos, hogy a lakosok csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat. Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé - közölte a MOHU.
Már lezajlott a lomtalanítás az I., az V., a VIII., a XIII., a XXII. kerületben, Csepelen, Kispesten, vagyis a XIX. kerületben és Soroksáron, a XXIII. kerületben, valamint Kőbányán (X.), Újbudán (XI.) és Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén (XV.) is. Zuglóban júniusban vitték el a lomokat, a IV. kerületben júliusban, a XVI. kerületben pedig most fejeződik be a lomtalanítás. Pesterzsébet augusztus második felében, a II. kerület pedig szeptember első felében kerül sorra. A III. kerület csak ez után, szeptember második felében következik. Mutatjuk, hogy Óbuda–Békásmegyer egyes városrészein belül pontosan melyik nap lesz a lomtalanítás, hiszen minden körzethez külön időpont tartozik.
A felsorolásban nem említett további hat kerületre vonatkozó dátum még nem ismert, azokat folyamatosan teszi közzé a MOHU. Minden eddig ismert dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze, amelyet mindig frissítünk, amint újabb dátum derül ki! Ha ebben a cikkben, amit most olvasol, nem találtad meg a kerületet, amit kerestél, érdemes megnézni, a gyűjtőcikkbe azóta bekerült-e!
III. kerület lomtalanítás - Óbuda-Békásmegyer, Budapest 3. kerület lomtalanítás, 2025
- szeptember 16-29.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 3. kerületben szeptember 16. és 29. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 11 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
-
1. körzet: szeptember 16., kedd
-
2. körzet: szeptember 17., szerda
-
3. körzet: szeptember 18., csütörtök
-
4. körzet: szeptember 21., vasárnap
-
5. körzet: szeptember 22., hétfő
-
6. körzet: szeptember 23., kedd
-
7. körzet: szeptember 24., szerda
-
8. körzet: szeptember 25., csütörtök
-
9. körzet: szeptember 26., péntek
-
10. körzet: szeptember 28., vasárnap
-
11. körzet: szeptember 29., hétfő
Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Kihelyezhető:
- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Nem helyezhető ki:
- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
- szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!
Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.
Jön az új lomtalanítási rendszer
Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.
A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
