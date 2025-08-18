2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Obuda Parish Church in Budapest, Hungary. Ãbuda was a historical city in Hungary. United with Buda and Pest in 1873 it now forms part of District III-Ãbuda-BÃ©kÃ¡smegyer of Budapest. The name means Old Buda in Hungarian
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 11 körzetben

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 10:15

A III. kerületben szeptember második felében lesz a lomkikészítési időszak. A 11 körzetre kerületen belül különböző dátumok vonatkoznak! Fontos, hogy a lakosok csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat. Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé - közölte a MOHU.

Már lezajlott a lomtalanítás az I., az V., a VIII., a XIII., a XXII. kerületben, Csepelen, Kispesten, vagyis a XIX. kerületben és Soroksáron, a XXIII. kerületben, valamint Kőbányán (X.), Újbudán (XI.) és Rákospalota-Pestújhely-Újpalota területén (XV.) is. Zuglóban júniusban vitték el a lomokat, a IV. kerületben júliusban, a XVI. kerületben pedig most fejeződik be a lomtalanítás. Pesterzsébet augusztus második felében, a II. kerület pedig szeptember első felében kerül sorra. A III. kerület csak ez után, szeptember második felében következik. Mutatjuk, hogy Óbuda–Békásmegyer egyes városrészein belül pontosan melyik nap lesz a lomtalanítás, hiszen minden körzethez külön időpont tartozik.

A felsorolásban nem említett további hat kerületre vonatkozó dátum még nem ismert, azokat folyamatosan teszi közzé a MOHU. Minden eddig ismert dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze, amelyet mindig frissítünk, amint újabb dátum derül ki! Ha ebben a cikkben, amit most olvasol, nem találtad meg a kerületet, amit kerestél, érdemes megnézni, a gyűjtőcikkbe azóta bekerült-e! 

III. kerület lomtalanítás - Óbuda-Békásmegyer, Budapest 3. kerület lomtalanítás, 2025

  • szeptember 16-29.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 3. kerületben szeptember 16. és 29. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 11 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: szeptember 16., kedd

  • 2. körzet: szeptember 17., szerda

  • 3. körzet: szeptember 18., csütörtök

  • 4. körzet: szeptember 21., vasárnap

  • 5. körzet: szeptember 22., hétfő

  • 6. körzet: szeptember 23., kedd

  • 7. körzet: szeptember 24., szerda

  • 8. körzet: szeptember 25., csütörtök

  • 9. körzet: szeptember 26., péntek

  • 10. körzet: szeptember 28., vasárnap

  • 11. körzet: szeptember 29., hétfő

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

  • háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
  • bútor
  • matrac
  • szőnyeg, bőrönd
  • nagyméretű sportszer (pl. síléc)
  • használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Nem helyezhető ki:

  1. a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
  2. szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
  3. építési és bontási törmelék (pl. csempe)
  4. sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
  5. síküveg, zöldhulladék, textil
  6. ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
  7. elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Lomtalanítás Budapest 2025: itt vannak a dátumok, ezek a kerületek készülhetnek tavasszal és nyáron
EZ IS ÉRDEKELHET
Lomtalanítás Budapest 2025: itt vannak a dátumok, ezek a kerületek készülhetnek tavasszal és nyáron
A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Címlapkép: Getty Images
