Elfogatóparancsot adtak ki Molnár Gusztáv ellen: kiskorú veszélyeztetése miatt körözi a rendőrség

Február 13-án körözést adott ki a Gödöllői Járásbíróság Molnár Gusztáv ellen – szúrta ki a Blikk a rendőrség honlapján. A körözés jogalapjaként kiskorú veszélyeztetése szerepel, az eljárást a Budapest III. kerületi Rendőrkapitányság folytatja.

Molnár Gusztáv ellen nem először adtak ki elfogatóparancsot: 2022-ben rágalmazás miatt körözték, miután többszöri felszólítás ellenére sem jelent meg a gödöllői bíróságon. Akkor néhány nappal később visszavonták a körözést.

A Bors elérte Molnár Gusztávot, aki elmondta, hogy beszélt a Gödöllői Járásbírósággal, mert őt is meglepte, hogy körözik, mint mondta, tudomása sem volt erről.

Azt az információt kaptam, hogy egy határozatot nem vettem át, ami azért történhetett, mert egy korábbi címemre küldték ki. Hiába igyekeztem rendezni ezt a távolból, mondván, hogy ügyfélkapun keresztül is meg tudnám ezt oldani, sajnos ezt a dokumentumot csak személyesen vehetem át. Úgy két éve nem találkoztam a fiammal, ezt mindenképpen szeretném tisztázni, nehogy valaki fejében megforduljon, hogy egy újabb ügyről van szó. Hiába kaptam még akkor évekkel ezelőtt egy rendőrségi határozatot arról, hogy megszüntették az ügyet, utána újabb feljelentések érkeztek ellenem. Az életmódom és az alkoholizmusom kapcsán megjelent cikkek, szereplések a feljelentés szerint rossz hatással voltak a fiamra

– nyilatkozta a színész. Hozzátette, az is előfordulhat, hogy a rendőrök viszik el a repülőtérről, amikor hazaérkezik, ugyanis jelenleg Cipruson tartózkodik.

„Nyilván nem érint ez jól minket, jól esett egy kis csend, ami az utóbbi időben körülvett minket, ennek ellenére én már csak röhögök ezen az egészen. Ami bánt, hogy a várandós feleségem is itt van velem, még ha tudja is, hogy nincs most sem új a nap alatt és egy régi, évekkel ezelőtti ügy utórezgése mindez” – jegyezte meg Molnár Gusztáv.

Címlapi kép: Vajda János, MTI/MTVA