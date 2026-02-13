Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az NMHH-hoz hamis SMS-ek és e-mailek miatt, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.
Elfogatóparancsot adtak ki Molnár Gusztáv ellen: kiskorú veszélyeztetése miatt körözi a rendőrség
A Gödöllői Járásbíróság február 13-án körözést rendelt el Molnár Gusztáv ellen kiskorú veszélyeztetése miatt. A körözési eljárást a Budapest III. kerületi Rendőrkapitányság folytatja le.
Február 13-án körözést adott ki a Gödöllői Járásbíróság Molnár Gusztáv ellen – szúrta ki a Blikk a rendőrség honlapján. A körözés jogalapjaként kiskorú veszélyeztetése szerepel, az eljárást a Budapest III. kerületi Rendőrkapitányság folytatja.
Molnár Gusztáv ellen nem először adtak ki elfogatóparancsot: 2022-ben rágalmazás miatt körözték, miután többszöri felszólítás ellenére sem jelent meg a gödöllői bíróságon. Akkor néhány nappal később visszavonták a körözést.
A Bors elérte Molnár Gusztávot, aki elmondta, hogy beszélt a Gödöllői Járásbírósággal, mert őt is meglepte, hogy körözik, mint mondta, tudomása sem volt erről.
Azt az információt kaptam, hogy egy határozatot nem vettem át, ami azért történhetett, mert egy korábbi címemre küldték ki. Hiába igyekeztem rendezni ezt a távolból, mondván, hogy ügyfélkapun keresztül is meg tudnám ezt oldani, sajnos ezt a dokumentumot csak személyesen vehetem át. Úgy két éve nem találkoztam a fiammal, ezt mindenképpen szeretném tisztázni, nehogy valaki fejében megforduljon, hogy egy újabb ügyről van szó. Hiába kaptam még akkor évekkel ezelőtt egy rendőrségi határozatot arról, hogy megszüntették az ügyet, utána újabb feljelentések érkeztek ellenem. Az életmódom és az alkoholizmusom kapcsán megjelent cikkek, szereplések a feljelentés szerint rossz hatással voltak a fiamra
– nyilatkozta a színész. Hozzátette, az is előfordulhat, hogy a rendőrök viszik el a repülőtérről, amikor hazaérkezik, ugyanis jelenleg Cipruson tartózkodik.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
„Nyilván nem érint ez jól minket, jól esett egy kis csend, ami az utóbbi időben körülvett minket, ennek ellenére én már csak röhögök ezen az egészen. Ami bánt, hogy a várandós feleségem is itt van velem, még ha tudja is, hogy nincs most sem új a nap alatt és egy régi, évekkel ezelőtti ügy utórezgése mindez” – jegyezte meg Molnár Gusztáv.
Címlapi kép: Vajda János, MTI/MTVA
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.
2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.
Az euró hét órakor 379,09 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,75 forintnál.
A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van.
2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken.
A kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben munkahelyek megszüntetését tervezi.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás