Neked is van adósságod, serényen fizeted a havi törlesztőrészletet? OTP, MBH, Erste, Raiffeisen – melyikükkel állsz szerződésben? Ha jól ismered a magyarországi bankok történetét, tudod, mely cégcsoportokhoz tartoznak, és hogy ki vezeti őket, eljött az ideje, hogy próbára tedd a hazai bankszektorral kapcsolatos tudásod. Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, lássuk, tudod-e a helyes választ mind a tíz kérdésünkre! Készen állsz a megmérettetésre?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod, hol tartod valójában a pénzed? Ezt a 10 dolgot kevesen tudják a magyar bankokról 1/10 kérdés Az alábbiak közül melyik bank nem tartozik az MBH Bank jogelődjei közé? Budapest Bank MKB Bank CIB Bank Takarékbank Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja 2025-ben? UniCredit Bank Gránit Bank MBH Bank OTP Bank Következő kérdés 3/10 kérdés Ki az OTP Bank elnök-vezérigazgatója 2025-ben? Dr. Barna Zsolt Peter Bosek Simák Pál Dr. Csányi Sándor Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik országhoz tartozik a Raiffeisen Bank tulajdonosi köre? Ausztria Németország Belgium Svájc Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a neve Magyarország jegybankjának? OTP Bank Magyar Nemzeti Bank MBH Bank Magyar Cetelem Bank Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik bank volt 1990-ig az osztrák Creditanstalt magyarországi leányvállalata? Povident CIB Bank UniCredit Bank Raiffeisen Bank Következő kérdés 7/10 kérdés Ki a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója? Hegedüs Éva Heiszler Gabriella Walter Katalin Mészáros Beatrix Következő kérdés 8/10 kérdés Hol található az Erste Csoport székhelye? Pozsony Bécs Prága Budapest Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik cégcsoport leányvállalata a CIB Bank? Sanpaolo Csoport World Bank Group Erste Csoport MBH Csoport Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik évben alapították az OTP Bank jogelődjét, az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalatot? 1990 1899 1922 1949 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

