Budapest, 2025. május 8.ATM az MBH Bank és a Mol Magyarország együttmûködésének eredményeit és az ATM-telepítési program részleteit bemutató sajtótájékoztatón a XI. kerületi Prielle Kornélia utcai benzinkútnál 2025. május 8-án. A
Kvíz: Te tudod, hol tartod valójában a pénzed? Ezt a 10 dolgot kevesen tudják a magyar bankokról

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 18:02

Neked is van adósságod, serényen fizeted a havi törlesztőrészletet? OTP, MBH, Erste, Raiffeisen – melyikükkel állsz szerződésben? Ha jól ismered a magyarországi bankok történetét, tudod, mely cégcsoportokhoz tartoznak, és hogy ki vezeti őket, eljött az ideje, hogy próbára tedd a hazai bankszektorral kapcsolatos tudásod. Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, lássuk, tudod-e a helyes választ mind a tíz kérdésünkre! Készen állsz a megmérettetésre?

Kvíz: Te tudod, hol tartod valójában a pénzed? Ezt a 10 dolgot kevesen tudják a magyar bankokról

1/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik bank nem tartozik az MBH Bank jogelődjei közé?
Budapest Bank
MKB Bank
CIB Bank
Takarékbank
2/10 kérdés
Melyik Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja 2025-ben?
UniCredit Bank
Gránit Bank
MBH Bank
OTP Bank
3/10 kérdés
Ki az OTP Bank elnök-vezérigazgatója 2025-ben?
Dr. Barna Zsolt
Peter Bosek
Simák Pál
Dr. Csányi Sándor
4/10 kérdés
Melyik országhoz tartozik a Raiffeisen Bank tulajdonosi köre?
Ausztria
Németország
Belgium
Svájc
5/10 kérdés
Mi a neve Magyarország jegybankjának?
OTP Bank
Magyar Nemzeti Bank
MBH Bank
Magyar Cetelem Bank
6/10 kérdés
Melyik bank volt 1990-ig az osztrák Creditanstalt magyarországi leányvállalata?
Povident
CIB Bank
UniCredit Bank
Raiffeisen Bank
7/10 kérdés
Ki a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója?
Hegedüs Éva
Heiszler Gabriella
Walter Katalin
Mészáros Beatrix
8/10 kérdés
Hol található az Erste Csoport székhelye?
Pozsony
Bécs
Prága
Budapest
9/10 kérdés
Melyik cégcsoport leányvállalata a CIB Bank?
Sanpaolo Csoport
World Bank Group
Erste Csoport
MBH Csoport
10/10 kérdés
Melyik évben alapították az OTP Bank jogelődjét, az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalatot?
1990
1899
1922
1949
Címlapkép: Getty Images
