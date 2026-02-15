Sokk az utazásban: 150 járatot törölte Európa egyik legforgalmasabb repterén - ez rengeteg magyart érinthet

Az extrém erejű szél vasárnap komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben.
Jelentős fennakadásokat okoz a havazás az amszterdami Schiphol repülőtéren: több mint 150 járatot töröltek vasárnapra, ami számos utazó terveit boríthatja fel. A holland légikikötő vezetése a KLM légitársasággal együttműködve hozta meg az elővigyázatossági intézkedést - írta a TTW.
Az amszterdami Schiphol repülőtér, Európa egyik legforgalmasabb légikikötője jelentős elővigyázatossági intézkedéseket vezetett be a közelgő hóvihar miatt. A KLM holland légitársaság megerősítette, hogy vasárnap legalább 150 érkező és induló járatot törölnek a heves havazást előrejelző időjárás-előrejelzések miatt.
A járattörlésekről szóló előzetes döntés az Európa-szerte tapasztalt téli fennakadások sorozata után született, különös tekintettel a Schiphol repülőtéren korábban előfordult esetekre. Ez a lépés a repülőtér proaktív megközelítését tükrözi a további zavarok minimalizálása érdekében, különösen mivel a havazás várhatóan délután kezdődik, és az este folyamán erősödik.
A repülőtér vezetése szorosan együttműködik a KLM-mel és más légitársaságokkal, bár egyelőre nem világos, hogy várhatók-e további járattörlések. A vasárnapra tervezett járatokkal utazóknak javasolt figyelemmel kísérni a frissítéseket, mivel az időjárás-előrejelzés szerint az utazási körülmények az este későbbi óráiban vagy hétfő kora reggel enyhülhetnek.
A Schiphol repülőtéren történő járattörlések nem csupán a hó felhalmozódására adott válaszlépések, hanem stratégiai kísérlet az ilyen időjárási eseményeket gyakran kísérő káosz megelőzésére. A múltban hasonló hóviharok késéseket, lekésett csatlakozásokat és a terminálok túlzsúfoltságát okozták, ami frusztráló élményt jelentett az utazók számára.
A Schiphol repülőtér döntése, hogy előre törli a járatokat, elsősorban a szükségtelen utazások megelőzésének szükségességéből fakad, biztosítva, hogy az utasok ne érkezzenek a repülőtérre csak azért, hogy az utolsó pillanatban szembesüljenek járataik késésével vagy törlésével - írja a szakportál.
