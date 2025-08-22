Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel

München idén ősszel ismét a világ egyik legnagyobb sörünnepévé változik: az Oktoberfestet 2025. szeptember 20. és október 5. között rendezik meg a Theresienwiesén. A rendezvényre több millió látogatót várnak, köztük rengeteg magyart is, akik vonattal vagy autóval könnyen elérhetik a bajor fővárost. Az élmény mellett azonban szigorú szabályokra is számítani kell: szigorított biztonsági ellenőrzések, tiltott tárgyak listája, valamint komoly pénzbírságok az ittas közlekedésért. A sör ára 14,50 és 15,80 euró (kb. 5800–6300 forint) között alakul, új látványosságokkal és programokkal pedig idén is bővül a fesztivál.

München 16 napra különleges hellyé változik 2025-ben is: az Oktoberfest 2025. szeptember 20. és október 5. között zajlik a Theresienwiesén. Összeszedtünk fontos tudnivalót a véralkoholszintekről, az utazásról és a biztonsági szabályokról.

Az Oktoberfest biztonsági előírásai 2025-ben idén is rendkívül szigorúak lesznek. A belépési pontoknál a fokozott táska- és biztonsági ellenőrzések miatt hosszabb sorok alakulhatnak ki. Az egész területen érvényes a kések tilalma (beleértve a hagyományos vadászkéseket is).

Aki megpróbál kést kivinni a sátrakból a fesztiválterületre, akár 1000 eurós (kb. 400 ezer forintos) bírságot is kaphat. A táskák és hátizsákok maximum háromliteresek lehetnek, méretük nem haladhatja meg a 20 x 15 x 10 centimétert. Üvegpalackokat tilos bevinni. A bejáratoknál csomagmegőrzők működnek, ott lehet letenni a tiltott dolgokat.

A fő- és a keleti pályaudvaron, valamint a Donnersberger- és Hackerbrücke S-Bahn-megállóknál az Oktoberfest ideje alatt nem szabad veszélyes eszközöket, késeket vagy fegyvereket magunknál tartani, a hatóságok fokozottan ellenőriznek. A vonatokon a lufik is tiltottak, nem szabad felvinni őket.

Oktoberfest szabályok e-rolleren és kerékpáron

A német autóklub arra hívja fel a figyelmet, hogy aki alaposan a korsó fenekére néz, jó, ha tudja: nemcsak az ittas autóvezetők számíthatnak büntetésre. Aki e-rollerrel 0,5–1,09 ezrelékes véralkoholszinttel közlekedik, és nem mutat alkoholos befolyásoltságra utaló jeleket, szabálysértést követ el: a büntetés általában 500 euró (kb. 200 ezer forint), 1 hónap vezetéstől eltiltás.

Bűncselekménynek számít, ha a véralkoholszint legalább 1,1 ezrelék, de már 0,3 ezreléktől is, ha az illetőn láthatóan jelentkeznek alkoholos befolyásoltságra utaló tünetek.

21 év alattiaknál zéró tolerancia van érvényben – ők semmilyen alkoholszinttel nem vezethetnek rollert. Továbbá: e-rollerekkel tilos a Theresienwiese körüli biztonsági zónába behajtani vagy ott parkolni.

Kerékpárosoknak is figyelni kell, 1,6 ezrelék felett vagy ha valaki láthatóan nem tudja irányítani a kerékpárját, az ittas kerékpározás bűncselekménynek számít. Ez is pénzbüntetéssel jár.

A részleges legalizálás ellenére Bajorország teljesen megtiltotta a kannabisz fogyasztását a népünnepélyeken, így az Oktoberfest egész területén is. A cél világos és átlátható szabályok megalkotása volt, amelyeket a szervezők és a rendőrség is be tud tartatni – közölte a bajor egészségügyi minisztérium. A tilalom megszegése akár 1500 eurós (kb. 600 ezer forintos) bírsággal is járhat.

Mennyibe kerül a sör az Oktoberfesten 2025-ben?

A sör ára 14,50 és 15,80 euró (5800-6300 forint) között lesz 2025-ben az Oktorberfesten. Nem minden sörsátor fogad el készpénzt, érdemes bankkártyát is vinni. Összesen 10 ivókútból érhető el ingyen víz, érdemes itt feltölteni a kulacsokat.

Négy új látványosság is bemutatkozik idén, a „Happy Sailor” forgó hajó, egy 1960-as évekbeli stílusú szellemvasút az Oidn Wiesn-en, a gyerekeknek a „Montgolfiere” magas körhinta, valamint a több mint 70 méteres, akadálymentes Sky-Lift.

Babakocsi és gyerekmotor, bicikli csak addig engedélyezett a területen, amíg nincs zsúfoltság: 18 óráig be lehet vinni, kivéve szombaton és október 3-án, amikor egész nap tilos. Tilos a területre bevinni:

kerékpárt,

rollert,

gördeszkát és egyéb hasonló eszközöket,

valamint állatokat (kivéve segítőkutyák).

Új, kiegészítő illemhelyet is felállítanak a Szent Pál tér felőli bejáratnál.

Oktoberfest 2025 busszal és vonattal

Budapestről a legegyszerűbben vonattal lehet eljütni Münchenbe, szeptemberben a Keleti le lesz zárva, így Kelenföldről indulnak a járatok, oda-vissza egy felnőtt jegy kb. 120-130 euróból (kb. 50 ezer forint) jön ki az Oktoberfest ideje alatt. Repülővel ez akár duplaennyi is lehet, de ez nagyban függ a konkrét időponttól, légitársaságtól.

A Deutsche Bahn és a müncheni közlekedési vállalat (MVG) idén is bővíti a lehetőségeket: több járat és sűrített menetrend. Csúcsidőben kerékpár nélkül érdemes utazni, hogy elkerüljük a torlódást. A Deutschlandticket érvényes az Oktberfest idején is.

Legközelebbi S- és U-Bahn állomások:

S-Bahn: S1–S8 Hackerbrücke állomás (innen felfestett lábnyomok vezetnek a Wiesn felé), S20 Heimeranplatz

U-Bahn: U3, U6 – Goetheplatz és Poccistraße

U-Bahn: U4, U5 – Theresienwiese és Schwanthalerhöhe

Busz: 53, 58/68, 62, 134

Villamos: 18/19/29 és 16/17

Taxisokból is sok van. A legnagyobb drosztok:

Északon: Schwanthalerstraße/Theresienhöhe kereszteződés, valamint Schwanthalerstraße a Martin-Greif-Straße és St.-Paul-Straße között

Keleten: Kaiser-Ludwig-Platz Beethoven- és Schubertstraße között, továbbá Herzog-Heinrich-Straße a Kaiser-Ludwig-Platz és Mozartstraße között

Délen: Hans-Fischer-Straße a Theresienwiese déli bejárata és a Theresienhöhe között (naponta 19 és 5 óra között)

Autóval az Oktoberfestre

Budapestről autóval kb. 650 kilométerrel és 7,5-8 órás menetidővel érdemes számolni. Autóval viszont szinte lehetetlen parkolni a Theresienwiese környékén. A látogatóknak a városszéli S- és U-Bahn állomásoknál lévő P+R parkolókat érdemes használni. A fesztivál környékén lezárási övezet van, ahová csak helyi lakosok hajthatnak be. Fontos tudni, hogy München környezetvédelmi zónáiban csak megfelelő engedéllyel lehet közlekedni.

A P+R parkolók általában elegendő férőhellyel rendelkeznek. Fizetés érmével lehetséges (10 centtől), papírpénz és kártya nem használható. Az ajánlott P+R parkolók: