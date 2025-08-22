2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Absztrakt kép egy irodai környezetben dolgozó robotokról, beleértve a robotkar tervrajzának létrehozását, telefonhívást és billentyűzeten való gépelést.
HRCENTRUM

Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?

Szopkó Zsófia
2025. augusztus 22. 13:02

A Világgazdasági Fórum friss jelentése szerint 2025 és 2030 között drámai átalakulás vár a globális munkaerőpiacra: a hagyományos adminisztratív és ügyfélszolgálati munkakörök akár 30–40 százalékkal zsugorodhatnak, miközben a mesterséges intelligencia és az automatizálás fokozatosan átveszi a rutin- és középszintű kreatív feladatokat. Ugyanakkor a változás nem csupán veszteségeket hoz, hiszen a zöld gazdaság, az egészségügy, az oktatás és a technológiai szektor új munkahelyek millióit teremtheti meg. A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a társadalmak és a munkavállalók képesek lesznek-e alkalmazkodni, és időben elsajátítani azokat a készségeket, amelyek a jövő munkaerőpiacán elengedhetetlenné válnak.

A globális munkaerőpiac az előttünk álló években olyan átalakuláson megy keresztül, amely mértékében és sebességében történelmi léptékűnek tekinthető. A Világgazdasági Fórum (WEF) „Future of Jobs Report 2025” jelentése arra figyelmeztet, hogy 2025 és 2030 között a világ számos hagyományos munkaköre radikális csökkenést szenved el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A több mint ezer vállalat válaszait összegző kutatás több mint 14 millió alkalmazott képviseletében készült, így jó alapot kínál arra, hogy átfogó képet alkossunk a közeljövő munkaerő-piaci trendjeiről. A jelentés egyértelműen rámutat: a változás fő hajtóereje a technológiai fejlődés, mindenekelőtt az automatizálás és a mesterséges intelligencia elterjedése. A következő ábrán a világ leggyorsabban csökkenő munkahelyeit (2025–2030) szedtük listába, a becsült nettó csökkenés százalékos értékei alapján.

Az látható az ábrán, hogy legnagyobb veszteséget a hagyományos irodai és adminisztratív munkakörök szenvedik el. Az előrejelzések szerint a postai ügyintézők száma 40 százalékkal csökkenhet, míg a banki ügyintézők és adatbeviteli munkatársak esetében 30–35 százalékos visszaesés várható. Ezek a szerepkörök különösen érzékenyek a digitalizációra, hiszen tevékenységük jelentős része rutinszerű, szabványosítható, és könnyen átadható szoftvereknek vagy automatizált rendszereknek. A postai szolgáltatások digitalizációja, az online banki ügyintézés vagy a felhőalapú adatkezelés mind olyan trendek, amelyek egyre inkább feleslegessé teszik az emberi munkaerőt ezeken a területeken.

Nem csupán az irodák falai között érzékelhető ez a nyomás, hanem a kiskereskedelmi és ügyfélszolgálati munkakörökben is. A pénztárosok, jegykezelők és adminisztratív asszisztensek munkáját fokozatosan átveszik az önkiszolgáló pénztárak, az online jegyértékesítés, valamint az automatizált ügyfélszolgálati rendszerek. Bár számos vállalat kísérletezik teljesen embermentes megoldásokkal – például az Amazon „Just Walk Out” technológiájával vagy a gyorséttermek AI-alapú rendelésfelvevőivel –, ezek sok esetben még mindig igénylik az emberi kontrollt és felügyeletet. Ez is mutatja, hogy a technológiai átállás nem egyik napról a másikra történik, hanem folyamatosan, hullámokban alakul át, miközben emberek millióinak munkakörét formálja át.

Megszólalt a Microsoft magyar feje: így alakulnak át a magyar munkahelyek, azért ez kemény lesz
EZ IS ÉRDEKELHET
Megszólalt a Microsoft magyar feje: így alakulnak át a magyar munkahelyek, azért ez kemény lesz
Szabó Péter, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója a mesterséges intelligencia (AI) munkavilágra gyakorolt hatásairól beszélt a Pénzcentrumnak.

Érdekes pont a listán a nyomdai szakmák és könyvelési adminisztrátorok csökkenése. A nyomtatott sajtó és a hagyományos nyomdai termékek iránti kereslet régóta visszaesőben van a digitalizáció miatt, a könyvelési és bérszámfejtési feladatokat pedig egyre inkább automatizált szoftverek végzik, amelyek gyorsabbak és olcsóbbak az emberi munkaerőnél.

A közlekedési kísérők, kalauzok, valamint a házaló ügynökök és utcai árusok visszaesése inkább társadalmi és fogyasztási szokások változására vezethető vissza. Az utazás során egyre inkább automatizált jegyellenőrzés és digitális jegyrendszerek működnek, míg a személyes értékesítést fokozatosan felváltja az online kereskedelem.

Meglepőbb lehet, hogy a grafikusok, jogi tisztviselők és titkárok, valamint telemarketingesek is a legnagyobb vesztesek között szerepelnek. Ez azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak a rutinfeladatokat, hanem a kreatív és szellemi munkaköröket is egyre erőteljesebben érinti. Generatív AI eszközök képesek logókat és vizuális anyagokat készíteni, jogi dokumentumokat előkészíteni, vagy telefonos ügyfélszolgálati feladatokat ellátni – mindezt olcsóbban és nagyobb kapacitással, mint az emberi munkaerő.

Összességében az adatok azt üzenik, hogy a középszintű, ismétlődő vagy szabványosított feladatokra épülő munkák jövője bizonytalan, és sok esetben drasztikusan zsugorodóban van.

Ezzel szemben egyre inkább felértékelődnek azok a készségek és szakmák, amelyek magas fokú kreativitást, problémamegoldó képességet, emberi interakciót vagy technológiai tudást igényelnek. A változás tehát nem egyszerűen munkahelyek megszűnését, hanem a munkaerőpiac szerkezetének teljes átalakulását vetíti előre

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Tehát a jelentés arra is rávilágít, hogy a kreatív és szellemi munkakörök sem immunisak a változásokra. A grafikusok, jogi titkárok vagy éppen a telemarketingesek is a leggyorsabban zsugorodó munkakörök között szerepelnek. Ez első pillantásra meglepőnek tűnhet, hiszen ezek a munkák korábban kifejezetten emberi képességekre – kreativitásra, szaktudásra, kommunikációra – épültek. A generatív mesterséges intelligencia azonban ma már képes logókat tervezni, jogi dokumentumokat előkészíteni, vagy akár ügyfélszolgálati beszélgetéseket folytatni. Bár ezek az eszközök sokszor még nem tökéletesek, a vállalatok számára költséghatékonyságuk miatt rendkívül vonzóak. A kép azonban nem teljesen borús. A WEF előrejelzése szerint

a megszűnő munkahelyek mellett új lehetőségek milliói jönnek létre.

A jelentés alapján 2030-ra körülbelül 170 millió új állás nyílhat világszerte, miközben 92 millió szűnhet meg, így a foglalkoztatás nettó bővülése 78 millió munkahely lehet. Ez mintegy hét százalékos növekedést jelent a globális munkaerőpiacon. Az új munkahelyek elsősorban a zöld gazdaságban, az egészségügyben, az oktatásban, valamint a technológiai iparágakban jönnek létre. Az ápolók, tanárok, szociális munkások, futár- és szállítmányozási szakemberek, illetve a mesterséges intelligencia és kiberbiztonság szakértői iránti igény várhatóan jelentősen növekedni fog.

Mindez azonban új kihívásokat is jelent: a munkavállalóknak át kell alakítaniuk készségeiket és tudásukat, hogy alkalmazkodni tudjanak a megváltozott környezethez. A jelentés szerint a dolgozók közel 40 százalékának képességei jelentősen megváltozhatnak 2030-ig, ami azt jelenti, hogy az élethosszig tartó tanulás és az átképzés szinte elkerülhetetlenné válik. Az olyan kompetenciák, mint a technológiai jártasság, a big data elemzés, az AI-hoz való értés vagy a kiberbiztonsági tudás kulcsfontosságúak lesznek. Ugyanakkor a „puha készségek” – például a kreativitás, a kritikus gondolkodás, az empátia vagy a rugalmasság – legalább annyira nélkülözhetetlenek maradnak, hiszen ezek biztosítják az emberi munkavégzés hozzáadott értékét.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakértők ugyanakkor nem mulasztják el hangsúlyozni a kockázatokat sem. Több iparági vezető, köztük az Anthropic és az OpenAI vezetői arra figyelmeztettek, hogy a fehérgalléros, belépő szintű pozíciók akár felét is kiválthatja az AI az elkövetkező öt évben. Ez komoly társadalmi következményekkel járhat, hiszen milliók veszíthetik el megélhetésüket rövid időn belül. Az Egyesült Államokban például 2030-ra akár 20 százalékos munkanélküliségi ráta is elképzelhető, ha a változásokat nem kísérik megfelelő kormányzati és vállalati stratégiák.

Kapcsolódó cikkünk:

A megoldás kulcsa az átfogó reskilling-programokban rejlik. Ebben pedig az állami és vállalati összefogás nélkülözhetetlen, hiszen csak így biztosítható, hogy a munkavállalók ne vesztesként, hanem nyertesként kerüljenek ki a munkaerőpiac átalakulásából. Azok az országok és szervezetek, amelyek proaktívan támogatják az átképzést és a folyamatos tanulást, hosszú távon gazdasági és társadalmi előnyökhöz juthatnak.

Összességében tehát a 2025 és 2030 közötti időszak fordulópont lehet a globális foglalkoztatás történetében. A leggyorsabban fogyatkozó állások listája figyelmeztető jel: azok a munkakörök, amelyek ma még széles körben elterjedtek, néhány éven belül drámaian visszaszorulhatnak. Ugyanakkor a technológia és a társadalmi fejlődés új távlatokat nyit, és olyan munkahelyeket hoz létre, amelyek ma még nem is léteznek. A kérdés az, hogy a társadalmak, a vállalatok és az egyének mennyire lesznek képesek felkészülni erre az átalakulásra. A válasz minden bizonnyal meghatározza majd a következő évtized gazdasági és társadalmi arculatát.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #munka #mesterséges intelligencia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:31
13:02
12:44
12:34
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2025.08.18 15:59
Pihentető alvás nyáron – 7 tanács, hogy melegben is jól aludjon
Nyáron sokunknak megváltoznak az alvási szokásai: később fekszünk le, kevesebbet alszunk, a hőség mi...
vezetoi-coaching  |  2025.08.15 19:43
Ezt csak ideteszem...
Gondoltam rá, hogy az AI-vel csináltatok egy magyar összefoglalót erről a 2 napos videóról, de lecsu...
laskainelli  |  2025.08.15 09:57
Egy ágyban, mégis távol. Mit lehetne tenni?
Miért lesz szexmentes egy házasság? És hogyan lehet újraéleszteni az intimitást? Több párkapcsolatb...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 22.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
2025. augusztus 22.
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 22.
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
2025. augusztus 22.
Durva fenyegetés Izraeltől: földig rombolással fenyegetnek, ezt követelik most
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 22. péntek
Menyhért, Mirjam
34. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2
4 napja
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
3
3 hete
Bérükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyiért veszik el magyar melósok munkáját
4
2 hónapja
Ő maga mondta el: ezeket a munkákat veszi el elsőként a mesterséges intelligencia, pár év is elég
5
2 hete
Hivatalos! 4 napos munkahetet vagy 6 órás munkaidőt kapnak a nyugdíj előtt álló dolgozók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 13:44
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 12:44
Durva fenyegetés Izraeltől: földig rombolással fenyegetnek, ezt követelik most
Agrárszektor  |  2025. augusztus 22. 13:27
Ilyen új sörök lephetik el a boltok polcait: te kipróbálnád őket?