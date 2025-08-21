2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
Légifelvétel a hévízi gyógytóról, amely a világ legnagyobb biológiailag aktív, gyógyhatású természetes gyógytója.
HelloVidék

Pánik a Hévízi-tó körül: tényleg lehűlt a vize? A fürdő most lerántotta a leplet az igazságról

HelloVidék
2025. augusztus 21. 09:15

„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is reagált: a mérések nem támasztják alá a pánikkeltő állításokat. 


Az elmúlt időszakban futótűzként terjedt az interneten a hír, hogy a Hévízi-tó gyógyvize hirtelen fokokkal hidegebb lett. A közösségi médiában hamar megszülettek a találgatások: sokan úgy vélték, a környéken épülő új szállodák és medencék miatt vezetik el a tó vizét. A tófürdő azonban most hivatalosan is reagált – és a valóság egészen más képet mutat.

Ahogy a Facebookon közzétett közleményből kiderült, a Hévízi-tavat tíz különböző forrás táplálja, amelyek eltérő hőmérsékletű vizet hoznak a felszínre. A tó teljes vízellátása a forrásbarlangból feltörő termálvízből származik, tehát nem táplálják patakok vagy folyók, mint például a Balatont.

A forrásbarlangból kilépő kevert víz hőmérséklete évek óta szinte állandó, kb. 38 °C körüli, télen és nyáron egyaránt. A felszínen a víz hőmérsékletét azonban a környezeti hatások erősen befolyásolják: télen hűvösebbnek, nyáron melegebbnek érződik.

A mérések pontosságáról is szó esett: a barlangban csak tizedfoknyi pontossággal lehet mérni, ráadásul a búvárok szervezetére ható nyomás és hőmérséklet miatt még a hagyományos hőmérők leolvasása is kihívás.

A klímaváltozás már éreztette hatását

Nemhogy hidegebb, tavaly éppen hogy melegebb volt a tó vizét adó forrásbarlang hőmérséklete. Többször is 38 °C fölé emelkedett a víz, ami próbára tette a Hévíz különleges élővilágát. A tóban élő, csak itt megtalálható vadpontyállomány számára a tartósan meleg, oxigénszegény víz komoly kihívást jelentett.

Kiderült az is, hogy a Hévízi-tó vízhozama jelenleg 435–450 liter másodpercenként, és ez az érték az elmúlt években folyamatosan növekedett. Ez olyan mennyiség, amely egy köbméteres tartályt két másodperc alatt megtöltene, és három és fél nap alatt a teljes tó vízmennyisége kicserélődik.

A szakemberek szerint ebből jól látszik, hogy egyetlen szálloda vagy termálmedence vízigénye elenyésző a tó teljes vízutánpótlásához képest.

Honnan kapják vizüket a helyi intézmények?

A Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő például saját fúrt kutakból tölti fel medencéit, nem a tó vizét használja közvetlenül. A két kút vizével összesen öt medencét látnak el, és a gyógykezeléseknél is ezt a vizet alkalmazzák.

A vízkivételt szigorú szabályok szabályozzák:

  • minden kútból csak engedélyezett mennyiséget lehet kivenni,
  • rendszeresen ellenőrzik hitelesített mérőórákkal,
    a felhasznált vizet részben vissza is kell juttatni a természetbe.
  • A kórház a használt vizet hőhasznosításra is fordítja, majd öntözésre és ellenőrzött elvezetésre használja, így minimalizálva a környezetterhelést.

A Hévízi-tó hőmérséklete tehát nem zuhant fokokat, a vízellátás stabil, a forrásbarlang hőmérséklete pedig hosszú évek óta állandó. A pánikkeltő hírekkel ellentétben a tó vizét nem vezetik el a környező szállodák, a természetes körforgás és a szigorú szabályozás biztosítja a tó egyensúlyát.
Címlapkép: Getty Images
