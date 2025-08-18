2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 °C Budapest
Itt a friss lista: ezekben a cukrászdákban lesz kapható Magyarország Tortája 2025-ben ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Old woman working at home.
HRCENTRUM

Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 16:03

Ahogy a fesztiválszezon véget ér és sok család még kihasználja az augusztus 20-ai hosszú hétvégét egy rövid nyaralásra, egyre nagyobb szükség van megbízható állatszitterekre és kutyasétáltatókra. Ez nemcsak a gazdiknak jelent biztonságot, hanem a fiataloknak és nyugdíjasoknak is remek kereseti lehetőséget kínál. A számok magukért beszélnek: kutyasétáltatással napi két óra munkával akár 49 700 forint is összejöhet egy hét alatt, két hétre pedig közel 100 ezer forint. Szitterkedésnél az országos átlag egy hétre körülbelül 20 800 forintot hoz, Budapesten pedig ennél valamivel több, 22 700 forint is elérhető. Az olcsóbb ajánlatok esetén viszont egy hét alatt nagyjából 9 700 forint kereshető. Látszik tehát, hogy aki most, a nyár utolsó heteiben vállal ilyen alkalmi munkát, az nemcsak a családok gondját oldja meg, de akár egy kisebb indulótőkét is összegyűjthet az őszre.

Amikor a nyári fesztiválszezon lecseng, és augusztus 20-a még egy extra szabadnapot jelent a családoknak, sokan szerveznek rövid nyaralást. Ez az időszak azonban gyakran okoz fejtörést azoknak, akiknek otthon marad a kis kedvenc. Családokkal előfordulhat, hogy a rokonok vagy barátok nem érnek rá, emiatt a háziállat felügyelete felmerülő probléma lehet. Ilyenkor (is) számos platform kínál megbízható alkalmi munkát, miközben a kereslet és kínálat tökéletes egyensúlyba kerül: a szülők/háziállat tulajdonosok nyugodtan nyaralhatnak, a szitterek pedig értékes bevételhez jutnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legfrissebb adatok szerint Magyarországon a háziállat-felügyelet átlagos napidíja 8 935 Ft, Budapesten ez az összeg akár 9 719 Ft is lehet, ugyanakkor a legkedvezőbb ajánlatok már cirka 4 174 Ft/naptól indulnak. Kutyasétáltatás esetén gyakori díjszabás egy alkalomra 1 500–3 500 Ft között mozog, egy 30 perces séta átlagosan 1 800 Ft, de 60 perces sétával akár 3 500 Ft is lehet. Más források szerint egyéni szolgáltatók, diákok vagy nyugdíjasok jellemző árai is ebben a tartományban vannak, de akár 5 000–10 000 Ft/alkalom is elkérhető, különösen városban. Egész napos felügyelet (napközi vagy ottalvós) Budapesten jellemzően 10 000–15 000 Ft körül mozog. Tehát átlagosan 1–2 hét alatt, ha valaki napi 2 órát vállal állatszitterként vagy kutyasétáltatóként:

  • Kutyasétáltatás (átlag): kb. 49 700 Ft egy hétre, két hét alatt pedig 99 400 Ft jön össze.
  • Szitterkedés (átlag): kb. 20 800 Ft egy hétre, két hétre 41 700 Ft.
  • Szitterkedés Budapesten: kb. 22 700 Ft egy hétre, két hét alatt 45 300 Ft.
  • Szitterkedés olcsóbb ajánlat alapján: kb. 9 700 Ft egy hétre, két hétre 19 500 Ft.

Látszik, hogy a kutyasétáltatás hozza a legmagasabb keresetet, ha tényleg minden nap 2 órát lehet dolgozni vele. A szitterkedés inkább kiegészítő jövedelemnek jó, de Budapesten valamivel jobban fizet.

Kapcsolódó cikkeink:

Ki lehet szitter és mik a feladatok?

A feladatok köre (és ezzel együtt a hozzáadott érték is) széles skálán mozog: lehet etetni, sétáltatni, gyógyszert beadni, játékidőt szervezni, fényképes beszámolót küldeni a gazdinak, néha még a növényeket is meglocsolni – igények függvényében. Az adatok Budapesten például azt mutatják, hogy óradíjas feladatként 3 100–5 800 Ft/óra, napirendre vállalt teljes napra pedig 21 000–37 000 Ft is elérhető, ha valóban komplex feladatot vállal valaki.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Ez a tevékenység gyakorlati előnyökkel is jár, ugyanis a fiatalok otthonról is végezhetik, rugalmasan alakíthatják az időbeosztást, esetleg akár tanulás mellett; a nyugdíjasoknak pedig nemcsak plusz jövedelmet jelenthet, de jó lehetőséget arra is, hogy aktívak maradjanak. Egy ilyen kis indulótőkével az őszre is biztonságosan készülhetnek és nem üres kasszával kezdik az iskolát vagy egyetemi szemesztert. Közben a családoknak is valódi megoldás kínálkozik, hogy a nyaralás alatt is biztos kezekben legyen kedvencük.

A nyár végi, iskolakezdést megelőző időszak egy klasszikus példája a kereslet-kínálat ideális találkozásának. Akinek van ideje és empatikus vénája – legyen az diák vagy nyugdíjas –, egy egyszerű, kis ráfordítással hamar elkezdheti pénzzé tenni a segítőkészségét, miközben valódi segítséget nyújt a pihenő családoknak. Az árak változatosak, de reális elvárás egy 4 000–10 000 Ft közötti napidíj, vagy óránként akár 2–6 ezer forint is összejöhet, szolgál annyi rugalmasságot és valós értéket nyújt, amennyiért a megrendelők szívesen fizetnek.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #nyaralás #macska #diákmunka #augusztus 20 #órabér #macskatartás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:16
16:03
15:45
15:34
15:22
HR BLOGGER
vezetoi-coaching  |  2025.08.15 19:43
Ezt csak ideteszem...
Gondoltam rá, hogy az AI-vel csináltatok egy magyar összefoglalót erről a 2 napos videóról, de lecsu...
laskainelli  |  2025.08.15 09:57
Egy ágyban, mégis távol. Mit lehetne tenni?
Miért lesz szexmentes egy házasság? És hogyan lehet újraéleszteni az intimitást? Több párkapcsolatb...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
hrdoktor  |  2025.08.01 12:16
Mit tehetünk, hogy ne hízzunk el a nyaralás alatt?
Sokan már a tavasz beköszöntével diétázni és sportolni kezdenek, hogy a strandszezonra formába lendü...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 18.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
2025. augusztus 18.
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2025. augusztus 18.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
2025. augusztus 18.
Itt a friss lista: ezekben a cukrászdákban lesz kapható Magyarország Tortája 2025-ben
2025. augusztus 18.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 18. hétfő
Ilona
34. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2
2 hete
Bérükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyiért veszik el magyar melósok munkáját
3
1 hónapja
Ő maga mondta el: ezeket a munkákat veszi el elsőként a mesterséges intelligencia, pár év is elég
4
2 hete
Hivatalos! 4 napos munkahetet vagy 6 órás munkaidőt kapnak a nyugdíj előtt álló dolgozók
5
2 hete
Szokatlan helyen toboroz a Penny: 627 ezres fizetéssel keresnek embert, végzettség sem kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 13:46
Itt a friss lista: ezekben a cukrászdákban lesz kapható Magyarország Tortája 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 13:05
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
Agrárszektor  |  2025. augusztus 18. 15:29
Hatalmas vihar közelít felénk: mutatjuk, hova, mikor ér