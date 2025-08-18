Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
Ahogy a fesztiválszezon véget ér és sok család még kihasználja az augusztus 20-ai hosszú hétvégét egy rövid nyaralásra, egyre nagyobb szükség van megbízható állatszitterekre és kutyasétáltatókra. Ez nemcsak a gazdiknak jelent biztonságot, hanem a fiataloknak és nyugdíjasoknak is remek kereseti lehetőséget kínál. A számok magukért beszélnek: kutyasétáltatással napi két óra munkával akár 49 700 forint is összejöhet egy hét alatt, két hétre pedig közel 100 ezer forint. Szitterkedésnél az országos átlag egy hétre körülbelül 20 800 forintot hoz, Budapesten pedig ennél valamivel több, 22 700 forint is elérhető. Az olcsóbb ajánlatok esetén viszont egy hét alatt nagyjából 9 700 forint kereshető. Látszik tehát, hogy aki most, a nyár utolsó heteiben vállal ilyen alkalmi munkát, az nemcsak a családok gondját oldja meg, de akár egy kisebb indulótőkét is összegyűjthet az őszre.
Amikor a nyári fesztiválszezon lecseng, és augusztus 20-a még egy extra szabadnapot jelent a családoknak, sokan szerveznek rövid nyaralást. Ez az időszak azonban gyakran okoz fejtörést azoknak, akiknek otthon marad a kis kedvenc. Családokkal előfordulhat, hogy a rokonok vagy barátok nem érnek rá, emiatt a háziállat felügyelete felmerülő probléma lehet. Ilyenkor (is) számos platform kínál megbízható alkalmi munkát, miközben a kereslet és kínálat tökéletes egyensúlyba kerül: a szülők/háziállat tulajdonosok nyugodtan nyaralhatnak, a szitterek pedig értékes bevételhez jutnak.
A legfrissebb adatok szerint Magyarországon a háziállat-felügyelet átlagos napidíja 8 935 Ft, Budapesten ez az összeg akár 9 719 Ft is lehet, ugyanakkor a legkedvezőbb ajánlatok már cirka 4 174 Ft/naptól indulnak. Kutyasétáltatás esetén gyakori díjszabás egy alkalomra 1 500–3 500 Ft között mozog, egy 30 perces séta átlagosan 1 800 Ft, de 60 perces sétával akár 3 500 Ft is lehet. Más források szerint egyéni szolgáltatók, diákok vagy nyugdíjasok jellemző árai is ebben a tartományban vannak, de akár 5 000–10 000 Ft/alkalom is elkérhető, különösen városban. Egész napos felügyelet (napközi vagy ottalvós) Budapesten jellemzően 10 000–15 000 Ft körül mozog. Tehát átlagosan 1–2 hét alatt, ha valaki napi 2 órát vállal állatszitterként vagy kutyasétáltatóként:
- Kutyasétáltatás (átlag): kb. 49 700 Ft egy hétre, két hét alatt pedig 99 400 Ft jön össze.
- Szitterkedés (átlag): kb. 20 800 Ft egy hétre, két hétre 41 700 Ft.
- Szitterkedés Budapesten: kb. 22 700 Ft egy hétre, két hét alatt 45 300 Ft.
- Szitterkedés olcsóbb ajánlat alapján: kb. 9 700 Ft egy hétre, két hétre 19 500 Ft.
Látszik, hogy a kutyasétáltatás hozza a legmagasabb keresetet, ha tényleg minden nap 2 órát lehet dolgozni vele. A szitterkedés inkább kiegészítő jövedelemnek jó, de Budapesten valamivel jobban fizet.
Ki lehet szitter és mik a feladatok?
A feladatok köre (és ezzel együtt a hozzáadott érték is) széles skálán mozog: lehet etetni, sétáltatni, gyógyszert beadni, játékidőt szervezni, fényképes beszámolót küldeni a gazdinak, néha még a növényeket is meglocsolni – igények függvényében. Az adatok Budapesten például azt mutatják, hogy óradíjas feladatként 3 100–5 800 Ft/óra, napirendre vállalt teljes napra pedig 21 000–37 000 Ft is elérhető, ha valóban komplex feladatot vállal valaki.
Ez a tevékenység gyakorlati előnyökkel is jár, ugyanis a fiatalok otthonról is végezhetik, rugalmasan alakíthatják az időbeosztást, esetleg akár tanulás mellett; a nyugdíjasoknak pedig nemcsak plusz jövedelmet jelenthet, de jó lehetőséget arra is, hogy aktívak maradjanak. Egy ilyen kis indulótőkével az őszre is biztonságosan készülhetnek és nem üres kasszával kezdik az iskolát vagy egyetemi szemesztert. Közben a családoknak is valódi megoldás kínálkozik, hogy a nyaralás alatt is biztos kezekben legyen kedvencük.
A nyár végi, iskolakezdést megelőző időszak egy klasszikus példája a kereslet-kínálat ideális találkozásának. Akinek van ideje és empatikus vénája – legyen az diák vagy nyugdíjas –, egy egyszerű, kis ráfordítással hamar elkezdheti pénzzé tenni a segítőkészségét, miközben valódi segítséget nyújt a pihenő családoknak. Az árak változatosak, de reális elvárás egy 4 000–10 000 Ft közötti napidíj, vagy óránként akár 2–6 ezer forint is összejöhet, szolgál annyi rugalmasságot és valós értéket nyújt, amennyiért a megrendelők szívesen fizetnek.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.