Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Emlékszel még az általános- és középiskolás kötelező olvasmányokra, illetve a legnépszerűbb ajánlott regényekre? Elolvastad Jókai Mór, Móricz Zsigmond, vagy például Gárdonyi Géza leghíresebb műveit? Ha benned is mély nyomot hagytak a legismertebb magyar kötelező olvasmányok magvas gondolatai, semmi esetre se hagyd ki a Pénzcentrum mai irodalmi kvízét: lássuk, felismered-e ezeket a híres idézeteket, meg tudod-e mondani, melyik magyar író mely kötetéből származnak!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Híres idézetek a magyar kötelező olvasmányokból - te rájössz, vajon hol olvashattad őket? 1/10 kérdés Melyik regényből származik a következő idézet? "Semmit se nem szeretek már, csak a pénzt. Higgyél meg nekem. Mindenből kiszeret az ember, mindent megunja, csak a pénzt nem." Mikszáth Kálmán: A fekete város Csukás István: Vakáció a halott utcában Jókai Mór: Fekete gyémántok Tamási Áron: Ábel a rengetegben Következő kérdés 2/10 kérdés Honnan származik a következő gondolat? "Mit lehet tenni a tél ellen? Várni kell a tavaszt." Herczeg Ferenc: Az élet kapuja Szabó Magda: Az ajtó Jókai Mór: Az arany ember Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik regényből származik? "Amit az Isten ad, el is veheti; és amit elvesz, vissza is adhatja." Gárdonyi Géza: Egri csillagok Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik regényben olvasható? "Többet ér a jó veszteségben részt venni, mint a rossz diadalban." Örkény István: Tóték Jókai Mór: A kőszívű ember fiai Gárdonyi Géza: Egri csillagok Szabó Magda: Abigél Következő kérdés 5/10 kérdés "Más emberek egészen mások, mint mi, s (…) nekünk ezt mindig egy-egy fájdalmas érzés árán kell megtanulnunk." Honnan származik az idézet? Mándy Iván: Tájak, az én tájaim Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik regényből származik az idézet? "Híres vadász zsákmánya lenni nem lehet olyan megalázó, mint egy jelentéktelené." Mikszáth Kálmán: A néhai bárány Szabó Magda: Abigél Móricz Zsigmond: Úri muri Örkény István: Egyperces novellák Következő kérdés 7/10 kérdés Hol olvashattuk? "A közmondások is csak öreg fazekak, amikben már egész nemzedékek főztek." Mándy Iván: Az enyedi diák Tamási Áron: Bölcső és bagoly Mikszáth Kálmán: Szent Péter Esernyője Móricz Zsigmond: Hét krajcár Következő kérdés 8/10 kérdés "Aki nappal pénzzel bajlódik, éjjel ördöggel álmodik." Melyik regényben írták? Gárdonyi Géza: Egri csillagok Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér Mándy Iván: Az enyedi diák Tamási Áron: Ábel a rengetegben Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik regényből származik az idézet? "Gyerekkönny hamar kicsordul, hamar fölszárad." Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön Móricz Zsigmond: Pillangó Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik műben olvashatjuk? "Az is tolvaj (...) aki az emberek bizalmát meglopja." Örkény István: Tóték Jókai Mór: Az arany ember Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK