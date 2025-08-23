2025. augusztus 23. szombat Bence
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Long Room at Trinity CollegeConsidered one of the most beautiful libraries in the world, the ceiling is a striking 213 foot vaulted chamber, making it hard to photograph, as a tourist. The library houses the Book of Kells as well a
Kvíz

Kvíz: Híres idézetek a magyar kötelező olvasmányokból - te rájössz, vajon hol olvashattad őket?

Pénzcentrum
2025. augusztus 23. 18:00

Emlékszel még az általános- és középiskolás kötelező olvasmányokra, illetve a legnépszerűbb ajánlott regényekre? Elolvastad Jókai Mór, Móricz Zsigmond, vagy például Gárdonyi Géza leghíresebb műveit? Ha benned is mély nyomot hagytak a legismertebb magyar kötelező olvasmányok magvas gondolatai, semmi esetre se hagyd ki a Pénzcentrum mai irodalmi kvízét: lássuk, felismered-e ezeket a híres idézeteket, meg tudod-e mondani, melyik magyar író mely kötetéből származnak!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Híres idézetek a magyar kötelező olvasmányokból - te rájössz, vajon hol olvashattad őket?

1/10 kérdés
Melyik regényből származik a következő idézet? "Semmit se nem szeretek már, csak a pénzt. Higgyél meg nekem. Mindenből kiszeret az ember, mindent megunja, csak a pénzt nem."
Mikszáth Kálmán: A fekete város
Csukás István: Vakáció a halott utcában
Jókai Mór: Fekete gyémántok
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
2/10 kérdés
Honnan származik a következő gondolat? "Mit lehet tenni a tél ellen? Várni kell a tavaszt."
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
Szabó Magda: Az ajtó
Jókai Mór: Az arany ember
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
3/10 kérdés
Melyik regényből származik? "Amit az Isten ad, el is veheti; és amit elvesz, vissza is adhatja."
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
4/10 kérdés
Melyik regényben olvasható? "Többet ér a jó veszteségben részt venni, mint a rossz diadalban."
Örkény István: Tóték
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Szabó Magda: Abigél
5/10 kérdés
"Más emberek egészen mások, mint mi, s (…) nekünk ezt mindig egy-egy fájdalmas érzés árán kell megtanulnunk." Honnan származik az idézet?
Mándy Iván: Tájak, az én tájaim
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
6/10 kérdés
Melyik regényből származik az idézet? "Híres vadász zsákmánya lenni nem lehet olyan megalázó, mint egy jelentéktelené."
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
Szabó Magda: Abigél
Móricz Zsigmond: Úri muri
Örkény István: Egyperces novellák
7/10 kérdés
Hol olvashattuk? "A közmondások is csak öreg fazekak, amikben már egész nemzedékek főztek."
Mándy Iván: Az enyedi diák
Tamási Áron: Bölcső és bagoly
Mikszáth Kálmán: Szent Péter Esernyője
Móricz Zsigmond: Hét krajcár
8/10 kérdés
"Aki nappal pénzzel bajlódik, éjjel ördöggel álmodik." Melyik regényben írták?
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
Mándy Iván: Az enyedi diák
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
9/10 kérdés
Melyik regényből származik az idézet? "Gyerekkönny hamar kicsordul, hamar fölszárad."
Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
Móricz Zsigmond: Pillangó
10/10 kérdés
Melyik műben olvashatjuk? "Az is tolvaj (...) aki az emberek bizalmát meglopja."
Örkény István: Tóték
Jókai Mór: Az arany ember
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #általános iskola #középiskola #olvasás #kultúra #szórakozás #kvíz #idézetek #irodalom #regények

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:37
18:00
17:42
17:15
16:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 23.
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
2025. augusztus 23.
Itt a magyar szülők legfontosabb őszi listája: katasztrófa lehet a vége, ha erről nem gondoskodnak
2025. augusztus 23.
Magyarok százezrei jogosultak ilyen rezsikedvezményre: egyre kevesebben igénylik, pedig megéri
2025. augusztus 22.
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
2025. augusztus 23.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 23. szombat
Bence
34. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
2
2 hete
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
3
2 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
4
3 napja
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
5
1 hónapja
Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 23. 16:02
Itt a magyar szülők legfontosabb őszi listája: katasztrófa lehet a vége, ha erről nem gondoskodnak
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 23. 13:01
Magyarok százezrei jogosultak ilyen rezsikedvezményre: egyre kevesebben igénylik, pedig megéri
Agrárszektor  |  2025. augusztus 23. 17:07
Nagy változás jön a mezőgazdaságban: erre fel kell készülni