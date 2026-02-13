2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
Felpörgött a BUX, erre kevesen számítottak, mutatjuk, mely részvények égnek
A határidős árazások alapján minimális emelkedéssel kezdődhet meg a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. várakozása szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 754,32 pontos, 0,58 százalékos emelkedéssel 130 202,21 ponton zárt csütörtökön, 23,2 milliárd forintos forgalomban.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője csütörtöki előrejelzésében azt írta, hogy a csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.
Az OTP a 40 910 forintos ellenállás felett zárt, a következő ellenállási szint 41 805 forintnál látható. A bankrészvény ára 400 forinttal, 0,99 százalékkal 40 950 forintra nőtt csütörtökön, forgalma 14,7 milliárd forintot tett ki.
A Mol árfolyamában 3822 forintnál látható ellenállás, 3698 támasz. Az olajrészvény 18 forinttal, 0,47 százalékkal 3818 forintra erősödött az előző nap 2,6 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom papírjainál 1979 forintnál húzódik ellenállás, támasz 1910 forintnál húzódik. A távközlési részvény A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,41 százalékkal 1972 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
A Richterben ellenállás továbbra is 11 855 forintnál található, támasz 11 670 forintnál látható. A gyógyszerpapír árfolyama csütörtökön 60 forinttal, 0,51 százalékkal 11 760 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában, bár részsikerek azért voltak.
A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van.
2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken.
A kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben munkahelyek megszüntetését tervezi.
Magyarországon az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya továbbra is elmarad az Európai Unió átlagától.
A 2026. április 12-i országgyűlési választásig több fontos adminisztratív teendő vár a szavazókra. A
Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
