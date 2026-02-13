2026. február 13. péntek Ella, Linda
12 °C Budapest
Gazdaság

Felpörgött a BUX, erre kevesen számítottak, mutatjuk, mely részvények égnek

Pénzcentrum/MTI
2026. február 13. 09:24

A határidős árazások alapján minimális emelkedéssel kezdődhet meg a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. várakozása szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 754,32 pontos, 0,58 százalékos emelkedéssel 130 202,21 ponton zárt csütörtökön, 23,2 milliárd forintos forgalomban.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője csütörtöki előrejelzésében azt írta, hogy a csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.

Az OTP a 40 910 forintos ellenállás felett zárt, a következő ellenállási szint 41 805 forintnál látható. A bankrészvény ára 400 forinttal, 0,99 százalékkal 40 950 forintra nőtt csütörtökön, forgalma 14,7 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyamában 3822 forintnál látható ellenállás, 3698 támasz. Az olajrészvény 18 forinttal, 0,47 százalékkal 3818 forintra erősödött az előző nap 2,6 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom papírjainál 1979 forintnál húzódik ellenállás, támasz 1910 forintnál húzódik. A távközlési részvény A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,41 százalékkal 1972 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

A Richterben ellenállás továbbra is 11 855 forintnál található, támasz 11 670 forintnál látható. A gyógyszerpapír árfolyama csütörtökön 60 forinttal, 0,51 százalékkal 11 760 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

