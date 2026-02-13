2026. február 13. péntek Ella, Linda
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A computer programmer or hacker prints a code on a laptop keyboard to break into a secret organization system. Internet crime concept.
Gazdaság

Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók

Pénzcentrum/MTI
2026. február 13. 15:07

Az elmúlt két hónapban mintegy százötven bejelentés érkezett az MVM Next és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélő weboldalakról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) online jogsegélyszolgálatához. A csalók SMS- és e-mail üzenetekben hivatalosnak látszó weboldalakra próbálják irányítani a címzetteket, hogy így szerezzék meg bankkártyaadataikat. Az Internet Hotline szakértői hangsúlyozzák: a szolgáltatók és a hatóságok valós megkeresései soha nem tartalmaznak fizetési oldalra vezető linkeket - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken.

A közlemény szerint kiegyenlítetlen villanyszámla befizetésére szólítanak fel, vagy 140 ezer forintos adóvisszatérítésről értesítik a címzetteket azok az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Next), illetve a NAV nevében írt hamis SMS-ek és e-mailek, amelyekkel kapcsolatban január óta tömegesen érkeznek bejelentések az Internet Hotline-hoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az NMHH online jogsegélyszolgálata figyelmeztet: érdemi ügyintézés kizárólag a hatóságok és a szolgáltatók ismert weboldalain történhet, a hivatalos szervek SMS-üzenetben soha nem küldenek fizetési linkeket. A jogsegélyszolgálat a bejelentésekben foglalt minden, az MVM Next nevével visszaélő, még elérhető weboldal esetében jelzést küldött a tárhelyszolgáltatónak, és kérte a tartalom vizsgálatát.

Az Internet Hotline tájékoztatta a bejelentőket a rendőrségi feljelentés megtételének lehetőségéről, valamint - amennyiben a bejelentő kiadta bankkártyaadatait - a számlavezető pénzintézettel történő kapcsolatfelvétel szükségességéről.

Kapcsolódó cikkeink:

Az adóhatóság nevével visszaélő tartalmakkal kapcsolatban az NMHH munkatársai más, hatáskörrel rendelkező szervhez fordultak.

Az MVM Next korábban észlelte az adathalász kísérletet, és a megtévesztő levelekről, valamint a gyanús elemekről szóló tájékoztató weboldalt hozott létre. A NAV ugyancsak értesült a megtévesztő megkeresésekről, és a hamis weboldalakkal, valamint az árulkodó jelekkel kapcsolatban hírt tett közzé.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Közölték azt is, hogy a KiberPajzs szakértői is tanácsolják, a nem banki szolgáltatók nevében érkező, sürgető hangvételű megkereséseket fokozott óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal érdemes kezelni.

  • Hangsúlyozták, hogy soha ne adjunk meg banki adatokat vagy jelszavakat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon kapott kérésre, és ne telepítsünk ismeretlen eredetű, távoli hozzáférést biztosító szoftvereket.
  • Fontosnak nevezték, hogy a gyanús üzenetekben szereplő linkek helyett mindig a szolgáltató hivatalos felületein tájékozódjunk, az esetleges tartozásokat pedig kizárólag ellenőrzött csatornákon rendezzük.
  • Gyanú esetén szakítsuk meg a kapcsolatot, és a hivatalos ügyfélszolgálaton keresztül ellenőrizzük a megkeresés valódiságát.
  • Az SMS-t küldő telefonszámot a felhasználónak lehetősége van letiltania a mobilkészülékén annak érdekében, hogy a csalók ne tudjanak többet kapcsolatba lépni vele.

Az adathalász online felületek az Internet Hotline jogsegélyszolgálat weboldalán is bejelenthetők.
Címlapkép: Getty Images
#NMHH #csalás #NAV #internet #gazdaság #csalók #adathalász #mvm #adathalászat #kiberbiztonság #internetes csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:34
16:18
15:45
15:25
15:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 12. 16:50
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. február 13. 15:28
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszám...
MEDIA1  |  2026. február 13. 13:34
Eltűntként keresi a rendőrség Pesty Lászlót - egy ideje borzalmas állapotban volt
Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként jelent meg a rendőrség oldalán Pesty László újságíró, dok...
Holdblog  |  2026. február 13. 10:32
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek mia...
ChikansPlanet  |  2026. február 13. 08:00
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges i...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 13.
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 13.
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
2026. február 13.
Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?
2026. február 13.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 13. péntek
Ella, Linda
7. hét
Február 13.
Budapest ostroma végének emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
2 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
3 napja
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
4
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
5
2 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Derivatív
Határidős ügyletet, piacot jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 13:30
Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 13:05
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. február 13. 15:28
Újabb fejlemény a Bászna Gabona ügyében: megvan, kik kapnak kártalanítást