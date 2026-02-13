Akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak, ha nem változtat a platform.
Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók
Az elmúlt két hónapban mintegy százötven bejelentés érkezett az MVM Next és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélő weboldalakról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) online jogsegélyszolgálatához. A csalók SMS- és e-mail üzenetekben hivatalosnak látszó weboldalakra próbálják irányítani a címzetteket, hogy így szerezzék meg bankkártyaadataikat. Az Internet Hotline szakértői hangsúlyozzák: a szolgáltatók és a hatóságok valós megkeresései soha nem tartalmaznak fizetési oldalra vezető linkeket - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken.
A közlemény szerint kiegyenlítetlen villanyszámla befizetésére szólítanak fel, vagy 140 ezer forintos adóvisszatérítésről értesítik a címzetteket azok az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Next), illetve a NAV nevében írt hamis SMS-ek és e-mailek, amelyekkel kapcsolatban január óta tömegesen érkeznek bejelentések az Internet Hotline-hoz.
Az NMHH online jogsegélyszolgálata figyelmeztet: érdemi ügyintézés kizárólag a hatóságok és a szolgáltatók ismert weboldalain történhet, a hivatalos szervek SMS-üzenetben soha nem küldenek fizetési linkeket. A jogsegélyszolgálat a bejelentésekben foglalt minden, az MVM Next nevével visszaélő, még elérhető weboldal esetében jelzést küldött a tárhelyszolgáltatónak, és kérte a tartalom vizsgálatát.
Az Internet Hotline tájékoztatta a bejelentőket a rendőrségi feljelentés megtételének lehetőségéről, valamint - amennyiben a bejelentő kiadta bankkártyaadatait - a számlavezető pénzintézettel történő kapcsolatfelvétel szükségességéről.
Az adóhatóság nevével visszaélő tartalmakkal kapcsolatban az NMHH munkatársai más, hatáskörrel rendelkező szervhez fordultak.
Az MVM Next korábban észlelte az adathalász kísérletet, és a megtévesztő levelekről, valamint a gyanús elemekről szóló tájékoztató weboldalt hozott létre. A NAV ugyancsak értesült a megtévesztő megkeresésekről, és a hamis weboldalakkal, valamint az árulkodó jelekkel kapcsolatban hírt tett közzé.
Közölték azt is, hogy a KiberPajzs szakértői is tanácsolják, a nem banki szolgáltatók nevében érkező, sürgető hangvételű megkereséseket fokozott óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal érdemes kezelni.
- Hangsúlyozták, hogy soha ne adjunk meg banki adatokat vagy jelszavakat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon kapott kérésre, és ne telepítsünk ismeretlen eredetű, távoli hozzáférést biztosító szoftvereket.
- Fontosnak nevezték, hogy a gyanús üzenetekben szereplő linkek helyett mindig a szolgáltató hivatalos felületein tájékozódjunk, az esetleges tartozásokat pedig kizárólag ellenőrzött csatornákon rendezzük.
- Gyanú esetén szakítsuk meg a kapcsolatot, és a hivatalos ügyfélszolgálaton keresztül ellenőrizzük a megkeresés valódiságát.
- Az SMS-t küldő telefonszámot a felhasználónak lehetősége van letiltania a mobilkészülékén annak érdekében, hogy a csalók ne tudjanak többet kapcsolatba lépni vele.
Az adathalász online felületek az Internet Hotline jogsegélyszolgálat weboldalán is bejelenthetők.
