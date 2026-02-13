2026. február 13. péntek Ella, Linda
Légifelvétel közvetlenül egy daru vagy mechanikus kotrógép fölött, amely egy dömperkocsit rakodik földdel és talajjal az építőiparban, egy barnamezős telephelyen, másolati térrel.
Gazdaság

Durva fordulat az építőiparban: elképesztő számok jöttek év végén

Pénzcentrum
2026. február 13. 08:58

2025 decemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 8,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 6,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 8,4, az egyéb építményeké 10,5%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,7%-kal nagyobb volt a 2025. novemberinél. 2025-ben az építőipari termelés volumene 2,8%-kal haladta meg az előző évit. Január–decemberben az építőipar termelői árai átlagosan 5,4%-kal magasabbak voltak a 2024. azonos időszakiaknál, közölte a KSH.

2025 decemberében az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 8,4, az egyéb építményeké 10,5%-kal. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 53,8%-os növekedése áll.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az ágazatban a kis-, a közép- és a nagyvállalatok egyaránt növelték termelésüket. Az egyéb építmények építése 12,4%-kal nagyobb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 5,2%-kal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 1,6%-kal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 15,1%-kal csökkent.

Az építőipari vállalkozások december végi szerződésállományának volumene 48,9%-kal meghaladta a 2024. decemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 8,5%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 84,9%-kal nagyobb volt.

2025 egészében az előző évhez képest

Az építőipari termelés volumene 2,8%-kal bővült, ezen belül az épületek építése 5,5%-kal nőtt, az egyéb építményeké 0,9%-kal mérséklődött. 2025-ben az új szerződések volumene az előző évinél 1,8%-kal magasabb volt, ezen belül az épületekre kötötteké 7,2%-kal kisebb, az egyéb építményekre kötötteké 11,6%-kal nagyobb.

Építőipari termelői árak

2025 IV. negyedévében az építőipar termelői árai 5,1%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az építőipar ágazatain belül az épületek építése vonatkozásában és az egyéb építmények építésében egyaránt 4,4, a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben 5,8%-kal nőttek az árak 2024 IV. negyedévéhez képest.

Az építőipar termelői árai 0,8%-kal magasabbak voltak a 2025. III. negyedévinél.
Címlapkép: Getty Images
