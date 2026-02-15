2026. február 15. vasárnap Kolos, Georgina
Tél egy angol házikertben, ahol fák, cserjék és évelő növények keverednek.
Utazás

Ennyi volt a februári tavasz: újra lecsap a havazás a magyarokra - erre kell készülni

MTI
2026. február 15. 17:05

Változékony, szeles idő várható a jövő héten. A hét elején lassú melegedés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke 3 és 9 Celsius-fok között alakul, de elszórtan előfordulhat eső, havas eső, hó. Csütörtökön azonban jelentős mennyiségű csapadék - eső, havas eső, havazás - érkezik, és a hétvégére visszaesik a hőmérséklet, visszatérnek a kemény éjszakai fagyok - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de kisebb-nagyobb szakadozás, időszakos napsütés előfordulhat. Hószállingózás, kisebb havazás kevés helyen lehet, majd délutántól, főként a délnyugati, déli országrészben ismét megnövekszik a csapadék esélye, a hó mellett havas eső, eső is valószínű. A déli, délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között várható, délnyugaton lesz enyhébb az idő.

Kedden hajnalra pára, délnyugaton köd képződik, amely feloszlik, és eleinte erősen felhős vagy borult időre van kilátás, majd északnyugat, nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet és az ország északnyugati felén néhány órára kisüt a nap. A keleti tájakon ugyanakkor nagyrészt borult marad az ég. Kisebb vegyes halmazállapotú csapadék elsősorban a Dunántúlon előfordulhat, keddre virradóan átmeneti ónos eső is eshet. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 5 és 0, délután 3 és 9 fok között alakul.

Szerdán az ország délnyugati, nyugati felére egyre vastagabb felhőzet érkezik, északkeleten eközben gomolyfelhők képződnek, ott többórás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő havas eső, eső. A nyugatias szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet mínusz 7 és 0, a maximum 3 és 9 fok között valószínű.

Csütörtökön délnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé valószínű eső, havas eső, havazás, összességében jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás. Az északiasra forduló szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. Hajnalban mínusz 7 és plusz 1, délután 1 és 10 fok között várható a hőmérséklet.

Pénteken erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd északnyugat felől csökken a felhőzet. Az ország déli, délkeleti felén több helyen - egyre szűnő jelleggel - valószínű eső, havas eső, havazás. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá is fokozódhat. Hajnalban mínusz 5 és plusz 2, délután mínusz 2 és plusz 6 fok közötti értékekre lehet számítani.

Szombaton az alapvetően napos időt követően északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és az északnyugati tájakon előfordulhat kisebb csapadék. A nyugatias szél élénk, néhol erős lesz. Hajnalban mínusz 10 és mínusz 3, délután mínusz 1 és plusz 7 fok közötti értékekre lehet számítani.

Vasárnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, szórványosan előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék. A nyugatias szél élénk, erős lesz. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 2, délután 2 és 8 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
