Az időjárás ma már nem egy távoli, elméleti kockázat, hanem napi realitás a magyar mezőgazdaságban.
Segítség, miért bűzlik a komposzt? A hazai sztárkertész most elárulja, mit ront el sok hobbikertész
Nyáron a kertünk talán legvarázslatosabb, de legkiszámíthatatlanabb folyamata könnyen kicsúszhat az irányításunk alól: a komposztálás. Kósa Dániel kertészmérnök a HelloVidéknek elárulja, hogyan kerülhetjük el a kellemetlen szagokat, és varázsolhatunk a zöldhulladékból igazi „földi aranyat”.
A hobbikert egyik legszebb, legtermészetesebb folyamata a komposztálás, amikor is a konyhai és kerti hulladék szép lassan értékes, morzsalékos humusszá alakul, ami élettel tölti meg a talajt. Olyan, mintha egy kis varázsló dolgozna a kert végében, aki a zöldhulladékból „földi aranyat” készít. Csakhogy a varázslat könnyen kudarcot vallhat – főként nyáron.
A kánikulában sok hobbikertész viszont azzal szembesülhet, hogy a komposztból kellemetlen, erős szag árad. Ahelyett, hogy friss erdei avarillat lengené körül, rothadó zöldségszag, savanyú bűz vagy akár ammóniás szúrós illat terjeng. Ilyenkor nemcsak mi, hanem a szomszéd is az orrát húzza. De miért történik ez, és hogyan lehet megelőzni, hogy a komposztálás nyári rémálommá váljon?
Tényleg, a komposztnak van szaga?
Egy jól érlelődő komposzthalomnak nincs kellemetlen szaga: ha fölé hajolunk rendszerint földillatot érzünk. Ha mégsem, az azt mutatja, hogy valami nincs rendben, például nem megfelelő a hőképződés, vagy a szerves anyagok lebomlása nem a megfelelő ütemben zajlik. Természetesen léteznek kivételek, például ha trágyát is komposztálunk. Ilyenkor a lebomlás egy bizonyos szakaszáig természetes szaghatás jelentkezik. Ha szeretnénk csökkenteni a trágyaszagot, szórjunk a komposzthalom tetejére 20–30 cm vastagon szalmát, leveleket vagy (nem fényes) újságpapírt; ezzel a szag jelentősen mérsékelhető.
Ahogy Kósa Dániel kertészmérnök a HelloVidéknek elmagyarázta, a kerti komposztálás lényege, hogy a szerves anyagokat mikroorganizmusok, gombák, rovarok és férgek lebontják le, miközben hő, szén-dioxid és humusz keletkezik.
Ha minden jól megy, a folyamat aerob, vagyis oxigén jelenlétében zajlik, ami biztosítja a kellemes, földes illatot. Ha azonban bűzleni kezd a komposzt, az azt jelzi, hogy a lebontás anaerobbá, oxigénszegény irányba fordult. Ilyenkor rothadás indul be, metán, ammónia és más kellemetlen szagú gázok keletkeznek.
- tette hozzá a szakember.
Nyáron a problémát több tényező is okozhatja
A hőség felgyorsítja a mikrobiológiai aktivitást, a sok lédús konyhai hulladék vagy gyakori locsolás pedig túl nedvessé teszi a halmot. Ha a zöld anyagok, például friss fűnyesedék vagy konyhai maradék dominálnak, miközben kevés a barna, száraz anyag – mint a szalma vagy aprított ág –, a komposzt tömörödik és levegőtlen lesz.
A siker titka a megfelelő szén-nitrogén arányban rejlik.
Az ideális arány a szakember szerint 25–30 rész szénre egy rész nitrogénre, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy két–három rész barna anyagot kell keverni egy rész zölddel. A barna anyagok lehetnek száraz levelek, szalma, faforgács, aprított gally, fűrészpor, kukoricaszár vagy papírkarton, míg a zöld anyagok friss fűnyesedék, konyhai zöldségmaradék, gyümölcshéj, kávézacc, csalánlevelek vagy friss trágya. Ha a halom túl zöld, az ammóniás, savanykás szaggal jelentkezik; túl barna esetén a lebontás lassú, és a komposzt hideg marad; túl nedves, tömör halomnál pedig rothadó, kénes illat keletkezik.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Kósa Dániel tanácsa szerint nem kell laborban mérni az arányokat, elég „szem és orr” módszerrel ellenőrizni: ha szúrós, ammóniás szagot érzünk, adjunk barnát; ha lassú és hideg a halom, kerüljön hozzá zöld; ha rothadás szagú, lazítsuk meg és szárítsuk a halmot. Egy kezdő nyári recept lehet például egy vödör friss fűnyesedék, két vödör száraz levél vagy aprított ág, valamint egy lapát kerti föld, rétegezve, a zöld tetejét mindig barna anyaggal fedve, így elkerülhetjük a legyeket és a bűzt.
Figyeljük az arányokra!
Nyáron a komposzt szagmentességét tovább segíti, ha a halmot váltogatva rétegezzük zöld és barna anyagokkal, a tetejére 5–10 cm vastag száraz levelet, szalmát vagy földet helyezünk, kéthetente átforgatjuk, árnyékos helyre tesszük, és fedjük légáteresztő ponyvával vagy náddal. A mikroorganizmusok munkáját csalánlével, komposztgyorsító porral vagy egy kis régi, kész komposzttal lehet támogatni.
Fontos, hogy a komposztba ne kerüljön hús, csont, tejtermék, beteg növény, olajos ételek, főtt ételmaradék vagy magvas gyom. A jó komposzt földszagú, morzsalékos, homogén, sötétbarna, enyhén nedves, de nem ragacsos, és nem látszanak benne felismerhető növényi részek.
- magyarázta a szakember.
A komposzt nemcsak a talajnak, hanem a pénztárcánknak és a környezetnek is jó: kevesebb hulladék kerül a kukába, kevesebb műtrágyát kell vásárolni, és a kertészkedés közösségi sportként is működik, ahol a jó viszony legalább annyira számít, mint a szép termés. Nyári körülmények között ideális esetben 3–4 hónap alatt kiváló komposzt készülhet.
@elmenykertesz♬ A versatile, simple acoustic song - Ai stock music.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
Különleges élmény várja a Balaton szerelmeseit: a Tihanyi Apátság falai fényfestéssel kelnek életre, és mesélnek Magyarország történelméről.
Tavalyhoz képest idén is korán, augusztus elején kezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken, a nagy meleg miatt a termelők kénytelenek a korai fajtákat már leszedni.
Az Őrség titkos patakjain táncolnak a fémkék Kisasszony-szitakötők – ebben a Facebook-videóban lélegzetelállító pillanatok bontakoznak ki a gyorsan áramló víz felett.
Bizarr hobbi vagy felszabadító élmény a naturizmus, a szigorú szabályokhoz kötött, mégis felszabadító meztelen strandolás? Egy biztos, a naturizmus nem egyenlő a nudizmussal.
Egy hatalmas, lyukas betontömb tűnt fel a Tisza vizéből Nagykörű közelében, amelynek származása évtizedek óta találgatások tárgya.
A szüreti időszak jellegzetes magyar étele a pincepörkölt, amit régen odalent, a borospincében főztek bográcsban. Na de vajon miért tették ezt és mi mindent használtak...
Ha szeretnéd, hogy kerti növényeid egészségesek maradjanak, és ősszel is virágozzanak, most érdemes elővenni a metszőollót. Íme, 10 növény, ami meghálálja az augusztusi metszést!
Nézzétek, az idei nyári hőség és a csapadékhiány milyen különös objektumot hozott a felszínre a Tihanyi Belső-tónál?!
Székkutason a vadászok sem hittek a szemüknek: egy ötlábú őzbak került terítékre, amelynek plusz végtagja a comb belső oldalán nőtt, teljesen kifejlődve, körömmel együtt.
Az ország számos vidékén készülnek remek programokkal augusztus 20-án. Most körülnéztünk, mire számíthatunk, lássuk, hová érdemes kimozdulni.
Egykor Dél-Somogy egyik legpezsgőbb üdülőhelye volt, ma viszont üres medencék, rozsdás kapu és elhagyatott kemping árulkodik a múltról – ez a szuloki termálfürdő.
Az ikonikus, köznyelvben csak „Jenga-toronyként” emlegetett építmény tíz év után kényszerül búcsúzni, miután a faanyagot több gombafaj együttesen támadta meg.
Siófokon most olyan látvány fogadja a strandolókat, mintha a tengerparton járnának: a víz visszahúzódott, és hatalmas homokpadok bukkantak elő. Ahol tavasszal még hullámok csapkodtak, ma...
Nyáron könnyen összefuthatunk lábatlan hüllőkkel – akár vízparti nyaraláson, akár erdei túrán, vagy épp kertészkedés közben. Pánikra és gyűlöletre azonban semmi ok, sőt!
Egy héten át most ingyenesen látogatható Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely – Romkert csontkamrája, ahol királyaink és nemzeti nagyjaink földi maradványai nyugszanak.
Túráztunk, éhesek voltunk, és ott volt. Aztán amit ott elénk raktak – illatos, szaftos vadas fogások, bőséges köretek, korrekt, 5000 forint körüli árakon – hát...
Bogyiszlón elszabadult az ázsiai márványos poloskák inváziója – a helyzetre maga a polgármester hívta fel a figyelmet, miután a gusztustalan rovarok szó szerint tömegével másztak...
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.