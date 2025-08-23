Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés

A hagyományos koporsós és urnás temetések mellett Magyarországon is egyre népszerűbbek az olyan különleges temetések, mint a légi temetés, a temetés hajóról, vagy például a zöld temetés. Az Ökumenikus Egyház Temetőlelkész Szolgálatának közreműködésével arra kerestük a választ, melyik a legelterjedtebb temetési forma 2025-ben Magyarországon, milyen alternatív temetkezési módok vannak terjedőben, illetve mi mindent érdemes tudni a hajós temetés, az égi temetés vagy például az organikus temetés szabályairól. Nézzük, melyek a különleges temetések szabályai, milyen különleges temetési igényekkel jelentkeznek a magyarok és mennyibe kerül ezeket a kívánságokat teljesíteni!

Cikkünkben annak jártunk utána, mennyibe kerül egy temetés Magyarországon 2025-ben különböző temetés fajták esetén, mi a különbség az urnás temetés, illetve a koporsós temetés árak között, és hogy milyen különleges temetés lehetőségek közül választhatnak a magyarok. Milyen formában történhet a hamvak szétszórása, mik a szabályai? Hogyan zajlik a hajós temetés és a légi temetés, illetve milyen helyszíneken kérik ezeket a leggyakrabban (pl. temetés a Dunán, temetés a Tiszába vagy temetés a Balatonba)? Mi mindent érdemes tudni a zöld temetés szabályairól, legális-e a temetés erdőben, például egy fa alá?

Melyik a legelterjedtebb temetési forma 2025-ben Magyarországon?

Az Ökumenikus Egyház Temetőlelkész Szolgálatának tapasztalatai szerint 2025. január 1. és augusztus 11. között a temetéseik 79%-a urnás, 18%-a szórásos, és mindössze 3%-a volt koporsós. Az urnás temetés tehát egyértelműen dominál, a hagyományos koporsós temetések aránya pedig folyamatosan csökken.

A koporsó háttérbe szorul, a szórás terjed. Egyre többen választják a költséghatékonyabb temetkezési formákat, amelyeket sokszor nemcsak pénzügyi megfontolás, hanem a praktikusság is indokol

- árulták el. Hozzátették, hogy az urnás temetés költségei kedvezőbbek, mint a koporsósé, azonban még ennél is alacsonyabb a szórás ára, ezért egyre többen választják ezt a megoldást. A növekvő szórásszám továbbá azt is mutatja, hogy sokan már az urnasírt vagy az urnafalat sem tudják vagy akarják megfizetni. Míg a sírhelyek díját 10–20 évre kell megváltani, a szórás esetén nincs ilyen költség.

Egyre népszerűbb opció a hamvak szétszórása: mik a szabályai?

A Temetőlelkész Szolgálat arra világított rá, hogy Magyarországon az alternatív temetési megoldások közül leginkább a szórás különböző formái terjednek, a szórások száma és változatossága ráadásul folyamatosan nő. A hamvak szétszórása a következő formákban történhet:

temetői szóróparcellában (vízzel vagy szárazon);

természetben (tulajdonosi/kezelői engedéllyel);

bizonyos vizekben (pl. Balaton, Duna, Tisza - vízügyi engedéllyel).

A hamvak szétszórásának szabályai kapcsán jó, ha tudjuk, hogy egy ilyen jellegű különleges temetéshez szükséges az elhunyt végrendelete vagy a hozzátartozók egyhangú hozzájárulása is. A hamvaknak a talajba kell bemosódniuk, elkerülve a környezetszennyezést. Amennyiben temetői szórás történik, síremléket kihelyezni nem lehet, névtáblát kitenni azonban szabad. A hamvak szórásával kapcsolatban elárulták, hogy a temetőkben a vízzel történő bemosatás eljárása már régóta ismert szokás, ám egyre növekszik a kegyeleti erdők, emlékerdők népszerűsége is.

A temetők szóróparcellái mellett egyre több a hajós temetés a Dunán vagy a Balatonban, sokan viszont otthon őrzik a hamvakat otthonaikban, majd a család kedvenc kirándulóhelyein, virágoskertben, vagy akár külföldön szórják szét azokat. Gyakori a hamvak családtagok között történő megosztása is: egy részük az elhunyt szülőhelyére kerül, másik részük a család közelébe

- fejtette ki az Ökomenikus Egyház.

Különleges temetések Magyarországon: hogyan zajlik a hajós temetés és a légi temetés?

A Temetőlelkész Szolgálatot arról is megkérdeztük, milyen különleges temetés fajtákkal találkoznak, és hogy mit érdemes tudnunk a gyakoribb extra kívánságokkal kapcsolatban. Elmondták, hogy keresztény felekezetként kevesebb extrém kérés érkezik hozzájuk, azonban időnként előfordulnak: láttak többek között etióp temetést közös énekkel és mozgással, buddhista-keresztény elemeket keverő szertartást, hagyományőrző magyar temetést nyílvesszővel és Tengri-imával, a leginkább szokatlan kérésnek viszont a hamvak ékszerbe foglaltatását tartják.

A hajós temetés során egy lebomló urnát bocsátunk vízre, legtöbbször a Dunán, a fedélzeten tartott búcsúztatás után. A végén lélekharang szól és virágok hullanak a vízre. A légi temetésnél a hamvakat repülőgépről szórják szét kijelölt helyen, virágszirmok kíséretében

- részletezték az égi temetés és a hajós temetés kapcsán. Hangsúlyozták, hogy mindkét különleges temetéshez engedélyek szükségesek, és csak engedéllyel rendelkező szolgáltatók végezhetik azokat. Ha a temetés hajóról történik, vízügyi engedélyt kell beszereznünk, repülőről végzett légi temetés esetén pedig a légi közlekedési hatóság engedélye szükséges, és csak szigorú repülési szabályok betartásával végezhető.

EZ IS ÉRDEKELHET Temetési segély 2025: így kérhető temetési támogatás, itt kell igényleni Temetési segély igénylése: így igényelhető segély temetés rendezésre, ilyen esetekben adható temetési támogatás 2025 évében. Mikor jár valakinek temetés segély, mik a feltételek?

Legális a zöld temetés, avagy az organikus temetés Magyarországon?

A zöld temetés Magyarországon is legális – ilyen lehet például a temetés erdőben vagy egy kertben, vagy a temetés fa alá, egy kiszemelt helyszínen -, azonban csak szigorú szabályozás mellett lehetséges. Csak lebomló, környezetbarát anyagból készült kellékek használhatók hozzá, emellett halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása is szükséges.

Léteznek olyan biournák is, amelyek növénymagot tartalmaznak, sóurnák hajós temetéshez, továbbá papírurnák erdei temetkezéshez. A cél a környezeti terhelés minimalizálása, akár úgy, hogy a hamvak fölött egy fa nő ki az évek során

- fejtette ki a Temetőlelkész Szolgálat.

Különleges temetés árak: mennyibe kerülnek az extra igények?

Az Ökumenikus Egyház azt is elárulta, mennyibe kerül egy temetés 2025-ben koporsós temetés, urnás temetés, illetve a hamvak szétszórása tekintetében. Tapasztalataik szerint a koporsós temetés ára Budapesten akár 1 000 000 Ft fölé is emelkedhet, vidéken viszont egy 350 000-600 000 Ft közötti tételt jelent. Az urnás temetés Budapesten 200 000-500 000 Ft, vidéken viszont 100 000-180 000 Ft-ból is kijöhet. A hamvak szórása a legolcsóbb, nagyjából 50 000-70 000 Ft. A különleges temetések között a hajós temetés és a légi temetés esetében az engedélyek és a speciális kellékek és szolgáltatások mind pluszköltséget jelentenek.

Az interneten fellelhető temetkezési szolgáltatók oldalain feltüntetett árak alapján elmondhatjuk, hogy

a hajós temetés a Dunán, a Tiszán vagy a Balatonon átlagosan 250 000-300 000 Ft-tól indul (egyedi igényeinktől és a választott extra szolgáltatásoktól függően 400 000-500 000 Ft-ba is kerülhet);

az erdei zöld temetés és a légi temetés ára repülőgépről a legtöbb szolgáltatónál egyedi árajánlatkérés fejében elérhető és minimum 300 000 Ft-tól kezdődik.

Összességében elmondhatjuk, hogy a különleges temetések Magyarországon leginkább a hamvak szétszórása köré szerveződnek, melyeknek egyre népszerűbb formája a temetés hajóról – Budapest térségében tipikusan a temetés a Dunán zajlik, de a temetés a Balatonba is népszerű, igény szerint pedig a temetés a Tiszában is történhet -, illetve a hamvak szétszórása repülőgépről, légi temetés formájában.

Az Ökumenikus Egyház Temetőlelkész Szolgálata a temetés árakkal kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy a Magyarországon előforduló temetkezési formák változását legalább annyira alakítja a személyesség és az érzelmi kötődés, mint a pénztárca vastagsága. Mindez azt jelenti, hogy az ügyfelek jelentős részét elsősorban az érzelmeik befolyásolják, nem pedig az, hogy mennyibe kerül a választott szertartás.