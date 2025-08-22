Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet

Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak, és már 8 millió forint alatt is kínálnak új e-autókat. Összességében kiderült, 10 millió forint körüli áron már elég bő a választék, de a top10 utolsó helyezettje sem drágább 12,5 milliónál. Állítólag már készülőben van egy, a lakosságnak szóló e-autós támogatás, amellyel további milliókkal csökkenthetők a listaárak

Szeptemberben új lehetőséghez juthatnak a hazai autóvásárlók: a kiszivárgott hírek szerint elindulhat a magánszemélyeknek szóló állami támogatási program. A tervek alapján a támogatás legfeljebb 25 millió forintos vételárig lesz igényelhető, autónként 2,5–4 millió forint értékben. A 20 milliárd forintos keretösszegből 5-8000 jármű vásárlása válhat könnyebbé, ami érdemben növelheti az elektromos autók iránti keresletet.

A program szorosan illeszkedik a vállalkozásoknak kiírt, jelenleg még futó pályázathoz, amely hasonló logika mentén működik. Ott már bebizonyosodott, hogy jelentős igény mutatkozik a támogatásra, hiszen rövid idő alatt több ezer cég pályázott, és milliárdos nagyságrendű kifizetések történtek. Egyébként az iparági szereplők is rendre hangoztatják, hogy állami támogatás nélkül jelentősen lecsökken a kereslet az elektromos modellekre.

Mindemellett kérdés, hogy a keretösszeg és a pályázati feltételek mennyire tudják majd kezelni a várhatóan magas lakossági érdeklődést - a korábbi, hasonló programok esetében tapasztalható volt fennakadás az igénylők rohama miatt.

EZ IS ÉRDEKELHET Hatótávteszten a Kia legújabb csodafegyvere: villany-népautó lehet Magyarországon az EV3? Kíváncsiak voltunk, vajon alkalmas-e családi használatra az EV9 kistestvére. És mit keres egy vágódeszka az utastérben? Cikkünkből kiderül.

A támogatás várható indulása jó apropó arra, hogy feltérképezzük a hazai kínálatot, és szokásunkhoz híven összeszedjük, melyek aktuálisan a legolcsóbb új elektromos autók Magyarországon - csak az érvényes, hivatlaos árlisták alapján, a gyártásból már nem rendelhető modelleket nem vettük figyelembe. Az elmúlt években jelentősen bővült a paletta, és ma már több gyártó is kínál 10 millió forint körüli áron elektromos modellt. Bár a prémium kategóriás villanyautók ára továbbra is magas, a belépőszintű modellek között kifejezetten versenyképes ajánlatokat lehet találni, amelyek a támogatással együtt még elérhetőbbé válhatnak a lakosság számára.

Ezek a legolcsóbb új elektromos autók

Most a legolcsóbb új elektromos autó Magyarországon a 7 490 000 forinttól rendelhető Leapmotor TO3, a 95 lóerős kisautó hatótávja a gyártó szerint akár 265 kilométer is lehet (városban 395 km), az akkuja 37,3 kWh-s, alapfelszereltség a napfénytető is - ez a májusi listánkon még nem szerepelt. Második a 7 990 000 forintos BYD Dolphin Surf, ebből a beszálló verziónak számító Active 65 kW-os motorral és 30 kWh-s akkumulátorral van felszerelve, ami 220 km-es WLTP-szerinti kombinált hatótávot tesz lehetővé. A legkisebb itthon kapható BYD nem drágult a bevezetése óta.

Az egy időben legolcsóbb Dacia Springből jelenleg csak a kétüléses, teherszállításra alkalmas Cargo rendelhető, úgyhogy a személyautós toplistára ezúttal nem került fel. Így a teljes dobogót elvették a kínaiak, ugyanis a harmadik legolcsóbb elektromos autó jelenleg a Dongfeng Box E1, ami 9 841 000 forintba kerül, ugyanannyiba, mint májusban. Nem sokkal maradt le a dobogóról az új Fiat Grande Panda, ami bevezető áron 9 990 000 Ft-tól rendelhető meg. Ugyanennyibe kerül a Citroen e-C3 is, mindkét autó ugyanarra a Stellantis-platformra épül, az akkupakk 44 kWh-s, amivel a gyártó szerint kb. 300 kilométert képesek megtenni.

EZ IS ÉRDEKELHET Saját terepén nyomná le a Volkswagent a Ford új csodafegyvere: teszten az átplasztikázott Exploler Radikálisan átalakult a Ford Explorer, amely Európában már kizárólag elektromos hajtással, az USA-modellnél kisebb méretben és új dizájnnal kapható.

Nem sokkal kerül többe a Hyundai Inster, ami most 9 999 000 forintért rendelhető meg, nem is drágult május óta. 42 kWh-s akkumulátorával 327 kilométeres hatótávot hoz le, de ahhoz képest nem vészes, 700 ezres felárért rendelhető 49 kWh-s akkupakkal is, amivel már 370 kilométert is el tud menni. Hatodik az Opel Frontera, ami 10 590 000 forintba kerül (szintén nem drágult), ár-méret arányban ez lehet a top vétel a legolcsóbban megvehető elektromos autók között, már elsőszámú családi autónak is alkalmas lehet, az akkuja 44 kWh-s, amivel a gyártó szerint 300-nál is több kilométert is képes lehet megtenni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

10 990 000 forintos árával hetedik a Renault 5-ös - ez sem drágult május óta -, a retró életérzést modern köntösben hozó kisautó alapváltozatába egy 40 kWh-s akksit tettek, 120 lóerős teljesítménnyel, ezzel az akkupakkal kb. 275 kilométert képes megtenni egy töltéssel. Ugyanennyibe kerül az elektromos Fiat 500-as is, szintén változatlan az ára a legutóbbi összesítéshez képest.

11 390 000 forintos alapárával egy újabb BYD került fel a toplistára, az Atto 2 a nyolcadik legolcsóbb most. Ez most akciós, májusban 11 990 000 forintbat kerül legkevesebb. Az autóban egy 45,1 kWh-s akkupakk van, a gyártó ígérete szerint 312 kilométert képes megtenni egy töltéssel.

Kilencedik az elektromos Ford Puma, ami most 11 980 000 forintért rendelhető meg - szintén nem drágult -, ennyi pénzért a Standard Range 43 kWh-s verziót lehet megvásárolni, ez a gyártó szerint 376 kilométeres hatótávval rendelkezik. A Pumát nemrégiben teszteltük is, elég meggyőző teljesítményt nyújtott a zsúfolt villany-mezőnyben. Tizedik a 12 240 000 forinttól kapható elektromos Opel Corsa, ami ugyanannyiba kerül, mint májusban, januárban viszont még 13 040 000 forintot kértek érte.

Címlapkép: media.stellantis.com