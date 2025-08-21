A kormány nyilvánosságra hozta 2035-ig szóló állami építési beruházási programját.
Túrázók, figyelem! Lezárták a Balaton északi partjának egyik kedvenc kilátóját, tilos a látogatása
A Keszthelyi-hegység egyik legnépszerűbb látványossága, a Festetics-kilátó átmenetileg zárva tart. Bár a fa szerkezetet 2020-ban már megerősítették, az időjárásnak folyamatosan kitett anyag azóta tovább romlott, ezért most újabb felújítási munkák váltak szükségessé.
Szinte hetente jelenik meg hír arról, hogy az ország ikonikus kilátóit életveszély miatt le kell zárni. Ezek az építmények jellemzően alig pár évtizedesek, mégis gyorsan tönkremegy bennük a faanyag a gombás és egyéb kórokozók miatt. Legutóbb a HelloVidék számolt be róla, hogy a Pilisi Parkerdő elbontja a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót. Az ikonikus, köznyelvben csak „Jenga-toronyként” emlegetett építmény tíz év után kényszerül búcsúzni, miután több gombafaj együttesen támadta meg a szerkezetet, és a károk helyrehozhatatlanná váltak.
Most a Bakonyerdő Zrt. Facebookon hozta a hírt, miszerint augusztus 18-tól megkezdődnek a megerősítési és karbantartási munkálatok a Keszthelyi-hegység ikonikus pontján, a Festetics-kilátón. A munkák előreláthatóan négy hétig tartanak, így a kilátó ez idő alatt teljes egészében zárva lesz a látogatók előtt:
Mint kiderült, a fakilátó szerkezetét 2020-ban már megerősítették, de az időjárásnak folyamatosan kitett faanyag azóta is természetesen romlott. A felületen és a szerkezeti elemeknél láthatóvá vált a kopás, repedés és elhasználódás, ezért a szakértői vizsgálatok után újabb beavatkozás vált elengedhetetlenné a biztonságos használat érdekében.
"A mostani felújítás célja, hogy a kilátó ismét hosszú éveken át szolgálja a természetjárókat és a panorámát kereső látogatókat. A Bakonyerdő Zrt. hangsúlyozta: a jövőben folyamatosan figyelemmel kísérik a szerkezet állapotát, és már zajlanak az előkészületek egy új kilátó tervezésére is." - írták, majd hozzátették, a munkálatok idején tájékoztató táblák jelzik majd a lezárást. Ha minden a tervek szerint halad, a Festetics-kilátó szeptember közepétől újra várja a kirándulókat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is...
A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
Tavalyhoz képest idén is korán, augusztus elején kezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken, a nagy meleg miatt a termelők kénytelenek a korai fajtákat már leszedni.
Különleges lehetőség nyílik Káli-medence déli kapujának, Kővágóörsön: egy régi bánya kerül árverésre, amelyet az érdeklődők szeptemberben személyesen is megtekinthetnek.
Bezárt, kísértetfürdővé vált a mediterán hangulatú zalai termál: most kiderült, mikor nyithat újra + Videó
Meghökkentő képeken látható, mi maradt a zalai fürdővendégek egykori kedvenc helyéből: az elhagyatott termálfürdőből teljesen eltűnt a víz.
Sokkoló a látvány: a Zagyva szolnoki medrének egyes szakaszain már alig látható víz, helyét a zöld növényzet vette át.
Az Őrség titkos patakjain táncolnak a fémkék Kisasszony-szitakötők – ebben a Facebook-videóban lélegzetelállító pillanatok bontakoznak ki a gyorsan áramló víz felett.
Bizarr hobbi vagy felszabadító élmény a naturizmus, a szigorú szabályokhoz kötött, mégis felszabadító meztelen strandolás? Egy biztos, a naturizmus nem egyenlő a nudizmussal.
Egy hatalmas, lyukas betontömb tűnt fel a Tisza vizéből Nagykörű közelében, amelynek származása évtizedek óta találgatások tárgya.
A szüreti időszak jellegzetes magyar étele a pincepörkölt, amit régen odalent, a borospincében főztek bográcsban. Na de vajon miért tették ezt és mi mindent használtak...
Ha szeretnéd, hogy kerti növényeid egészségesek maradjanak, és ősszel is virágozzanak, most érdemes elővenni a metszőollót. Íme, 10 növény, ami meghálálja az augusztusi metszést!
Nézzétek, az idei nyári hőség és a csapadékhiány milyen különös objektumot hozott a felszínre a Tihanyi Belső-tónál?!
Székkutason a vadászok sem hittek a szemüknek: egy ötlábú őzbak került terítékre, amelynek plusz végtagja a comb belső oldalán nőtt, teljesen kifejlődve, körömmel együtt.
Az ország számos vidékén készülnek remek programokkal augusztus 20-án. Most körülnéztünk, mire számíthatunk, lássuk, hová érdemes kimozdulni.
Egykor Dél-Somogy egyik legpezsgőbb üdülőhelye volt, ma viszont üres medencék, rozsdás kapu és elhagyatott kemping árulkodik a múltról – ez a szuloki termálfürdő.
Az ikonikus, köznyelvben csak „Jenga-toronyként” emlegetett építmény tíz év után kényszerül búcsúzni, miután a faanyagot több gombafaj együttesen támadta meg.
Siófokon most olyan látvány fogadja a strandolókat, mintha a tengerparton járnának: a víz visszahúzódott, és hatalmas homokpadok bukkantak elő. Ahol tavasszal még hullámok csapkodtak, ma...
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.