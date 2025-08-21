2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
27 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Apa és kisfia az erdőben. Napos nap, sárga zöld színek.
HelloVidék

Túrázók, figyelem! Lezárták a Balaton északi partjának egyik kedvenc kilátóját, tilos a látogatása

HelloVidék
2025. augusztus 21. 10:45

A Keszthelyi-hegység egyik legnépszerűbb látványossága, a Festetics-kilátó átmenetileg zárva tart. Bár a fa szerkezetet 2020-ban már megerősítették, az időjárásnak folyamatosan kitett anyag azóta tovább romlott, ezért most újabb felújítási munkák váltak szükségessé.

Szinte hetente jelenik meg hír arról, hogy az ország ikonikus kilátóit életveszély miatt le kell zárni. Ezek az építmények jellemzően alig pár évtizedesek, mégis gyorsan tönkremegy bennük a faanyag a gombás és egyéb kórokozók miatt. Legutóbb a HelloVidék számolt be róla, hogy a Pilisi Parkerdő elbontja a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót. Az ikonikus, köznyelvben csak „Jenga-toronyként” emlegetett építmény tíz év után kényszerül búcsúzni, miután több gombafaj együttesen támadta meg a szerkezetet, és a károk helyrehozhatatlanná váltak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Most a Bakonyerdő Zrt. Facebookon hozta a hírt, miszerint augusztus 18-tól megkezdődnek a megerősítési és karbantartási munkálatok a Keszthelyi-hegység ikonikus pontján, a Festetics-kilátón. A munkák előreláthatóan négy hétig tartanak, így a kilátó ez idő alatt teljes egészében zárva lesz a látogatók előtt:

Mint kiderült, a fakilátó szerkezetét 2020-ban már megerősítették, de az időjárásnak folyamatosan kitett faanyag azóta is természetesen romlott. A felületen és a szerkezeti elemeknél láthatóvá vált a kopás, repedés és elhasználódás, ezért a szakértői vizsgálatok után újabb beavatkozás vált elengedhetetlenné a biztonságos használat érdekében.

"A mostani felújítás célja, hogy a kilátó ismét hosszú éveken át szolgálja a természetjárókat és a panorámát kereső látogatókat. A Bakonyerdő Zrt. hangsúlyozta: a jövőben folyamatosan figyelemmel kísérik a szerkezet állapotát, és már zajlanak az előkészületek egy új kilátó tervezésére is." - írták, majd hozzátették, a munkálatok idején tájékoztató táblák jelzik majd a lezárást. Ha minden a tervek szerint halad, a Festetics-kilátó szeptember közepétől újra várja a kirándulókat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #facebook #munkálatok #hellovidék #kilátó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:41
11:36
11:14
11:04
10:45
Pénzcentrum
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
Ettől Zacher Gábor beájulna: bődületes, mennyi alkoholt iszik egy átlag magyar
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretett tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 21. csütörtök
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
2
3 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
3
3 hete
Brutális medvetámadás történt a közelben: kilőttek egy fenevadat, de így is katasztrofális a helyzet
4
2 hete
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
5
7 napja
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 11:41
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretett tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 10:03
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
Agrárszektor  |  2025. augusztus 21. 11:28
Erős kihívója akadt a csirkének? Ez a hús taszíthatja le a trónjáról