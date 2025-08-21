Túrázók, figyelem! Lezárták a Balaton északi partjának egyik kedvenc kilátóját, tilos a látogatása

A Keszthelyi-hegység egyik legnépszerűbb látványossága, a Festetics-kilátó átmenetileg zárva tart. Bár a fa szerkezetet 2020-ban már megerősítették, az időjárásnak folyamatosan kitett anyag azóta tovább romlott, ezért most újabb felújítási munkák váltak szükségessé.

Szinte hetente jelenik meg hír arról, hogy az ország ikonikus kilátóit életveszély miatt le kell zárni. Ezek az építmények jellemzően alig pár évtizedesek, mégis gyorsan tönkremegy bennük a faanyag a gombás és egyéb kórokozók miatt. Legutóbb a HelloVidék számolt be róla, hogy a Pilisi Parkerdő elbontja a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót. Az ikonikus, köznyelvben csak „Jenga-toronyként” emlegetett építmény tíz év után kényszerül búcsúzni, miután több gombafaj együttesen támadta meg a szerkezetet, és a károk helyrehozhatatlanná váltak.

Most a Bakonyerdő Zrt. Facebookon hozta a hírt, miszerint augusztus 18-tól megkezdődnek a megerősítési és karbantartási munkálatok a Keszthelyi-hegység ikonikus pontján, a Festetics-kilátón. A munkák előreláthatóan négy hétig tartanak, így a kilátó ez idő alatt teljes egészében zárva lesz a látogatók előtt:

Mint kiderült, a fakilátó szerkezetét 2020-ban már megerősítették, de az időjárásnak folyamatosan kitett faanyag azóta is természetesen romlott. A felületen és a szerkezeti elemeknél láthatóvá vált a kopás, repedés és elhasználódás, ezért a szakértői vizsgálatok után újabb beavatkozás vált elengedhetetlenné a biztonságos használat érdekében.

"A mostani felújítás célja, hogy a kilátó ismét hosszú éveken át szolgálja a természetjárókat és a panorámát kereső látogatókat. A Bakonyerdő Zrt. hangsúlyozta: a jövőben folyamatosan figyelemmel kísérik a szerkezet állapotát, és már zajlanak az előkészületek egy új kilátó tervezésére is." - írták, majd hozzátették, a munkálatok idején tájékoztató táblák jelzik majd a lezárást. Ha minden a tervek szerint halad, a Festetics-kilátó szeptember közepétől újra várja a kirándulókat.