"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik

Az infláció és a megugró árak miatt világszerte, így Magyarországon is egyre gyakoribbak a bolti lopások, miközben rohamosan terjednek az önkiszolgáló kasszák. A kettő együtt különösen veszélyes elegyet alkot: a vásárlók egy része tudatosan próbálja kijátszani a rendszert, leggyakrabban a hírhedt „banán-trükk” alkalmazásával. A módszer annyira elterjedt, hogy Nyugat-Európában már külön biztonsági rendszereket vetettek be ellene, és valószínűleg a magyar boltok sem maradhatnak majd tétlenül.

Az utóbbi évek inflációs válsága és a megugró árak világszerte meglátszanak a boltok mérlegén: a statisztikák szerint drasztikusan nőtt a bolti lopások száma, Magyarországon is. Ezzel párhuzamosan egyre több áruház vezeti be az önkiszolgáló kasszákat, amelyekkel a láncok egyszerre próbálnak válaszolni a munkaerőhiányra és a vásárlók gyorsabb kiszolgálására. A rendszernek azonban van egy sötét oldala is: sokan ugyanis nem a kényelmet, hanem a kiskapukat látják benne, és tudatosan próbálják kijátszani a gépeket.

Az egyik legismertebb trükk a hírhedt „banán-trükk”, amelynek lényege, hogy a vásárló a drágább termékeket (például szőlőt, avokádót vagy akár húst) a gépben banánként üti be. Ennek oka egyszerű: a banán szinte minden kasszában az elsőként felkínált, filléres árucikk, amit a mérleg sem tud megkülönböztetni a valós terméktől. Így néhány mozdulattal akár több ezer forintot „spórolhat” a csaló – legalábbis addig, amíg nem bukik le.

A jelenség olyan mértékben terjed, hogy az Egyesült Királyságban a Lidl és a Tesco nemrég új biztonsági rendszert indított, kifejezetten az önkiszolgáló kasszák csalásainak kiszűrésére. Ezek kamerás és képfelismerő technológiákra épülnek, amelyek összevetik a termék külalakját a beütött kóddal, és rögtön jeleznek, ha valami nem stimmel. A fő céljuk nem más, mint a banán-trükk kiiktatása.

Akiknek visszanyalt a banán... Friss hír, hogy vádemelés előtt áll egy nyírmihálydi pár, akik a bevásárlóközpontban megtévesztő árcímkékkel próbáltak jelentős összeget megtakarítani a húsárukon. A módszerük pontosan a banán-trükk volt. Az eset még tavasszal történt, amikor a pár csirkemellet, combot és karajt vásárolt. A nő a húspulttól átment egy másik részlegbe, ahol zöldségek és gyümölcsök árcímkéit szerezte meg, majd ezeket helyezte el a húskészítményeken. Az önkiszolgáló kasszánál a megtévesztő, olcsóbb árcímkéket olvasták le, így közel 50 ezer forinttal kevesebbet fizettek a tényleges értéknél. A trükk azonban nem maradt észrevétlen - a biztonsági szolgálat a távozásuk után azonnal feltartóztatta őket. A rendőrség előállította és kihallgatta a párt, akiket információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével gyanúsítottak meg. Mindketten beismerő vallomást tettek az ügyben.

Hiába állítják be sokan tehát úgy, hogy a banán-trükkel csak kreatívan spórolnak, igazából ez lopásnak minősül. Igaz, a kiszűrés problémás lehet, ugyanis tettenéréskor nehéz lehet közbeavatkozni, hiszen mivel a boltok a vásárlók kezébe adják a szkennelést, azok hibázhatnak. Tehát bármelyik vásárló mondhatja tettenérés során, hogy véletlenül olvasott be rossz terméket. Elnézést kér, és szívesen kifizeti a különbözetet. Persze, ha ez egy vásárlásnál 20-sor történik meg, az már bajos lehet...

De hogy is működik a banán trükk?

A „banán trükk” (angolul banana trick vagy banana scam) az önkiszolgáló kasszák egyik legismertebb vásárlói csalása. Lényege, hogy a vásárló drágább terméket olcsóként üt be a gépbe. Tipikus ez a banán lehet az olcsóbb termék, de lényegében bármi lehet, ami olcsó és a súlyával lehet játszadozni. De miért a banán adja a nevet:

a banán a legtöbb boltban relatíve olcsó, súlyra mérhető termék,

minden kassza adatbázisában biztosan szerepel, könnyen és gyorsan előhívható,

a gépnek és a mérlegnek nem tűnik fel, hogy valójában nem banánt, hanem például drága avokádót, mangót, szőlőt vagy akár húst mérnek le.

Miért „működik” a trükk?

Az önkiszolgáló kasszák nem tudják azonosítani, pontosan mi van a mérlegen.

A kamerás és súlyellenőrző rendszerek ugyan képesek kiszúrni az eltéréseket, de a csalók gyakran ügyes mozdulatokkal, gyorsasággal próbálják kijátszani.

A banán mindig kéznél van a listában, így nem kelt gyanút a pénztárnál dolgozó felügyelő szemében sem, ha valaki azt üti be.

Súlyos következmények

A láncok világszerte komoly veszteséget szenvednek a trükk miatt.

Sok helyen kamerás megfigyelést, súly- és képfelismerő rendszereket telepítenek, amelyek összevetik a termék külalakját a bevitt kóddal.

Ha valakit rajtakapnak, az boltonként eltérő, de komoly következményekkel is számolhat: kártérítési kötelezettség, súlyosabb esetben bolti lopásként kezelik, ami rendőrségi ügy lehet. Lásd, például hogyha egyszerre, nagy értékben, mint a bevezetőben szereplő nyírmihálydi pár is tette.

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a "banán-trükk" egy klasszikus bolti csalási forma, amit a jogszabályok lopásnak minősítenek – tehát nem „okos spórolás”, hanem bűncselekmény. Amit gyakorlatilag a technológiai fejlődés szült.

Érdemes tehát nem a tilosban járva megkopasztani a boltokat. Ezt ugyanis a vásárlók megtehetik máshogy is. Ebben a cikkben például azt gyűjtöttük össze, hogy a boltok milyen csalikkal próbálják rávenni a vásárlókat arra, hogy többet költsenek. Ha az ember tisztában van ezekkel, simán spórolhat a bevásárlásokon úgy, hogy közben nem válik bűnözővé.