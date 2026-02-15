2026. február 15. vasárnap Kolos, Georgina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent

MTI
2026. február 15. 08:57

Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát, és egyúttal erősítse az euró nemzetközi szerepét - jelentette be Christine Lagarde szombaton, a Müncheni Biztonsági Konferencia keretében tartott felszólalásán.

Lagarde szerint a globális környezet érdemben volatilisabbá vált, ugyanis az agresszívebb iparpolitikák, az éleződő geopolitikai feszültségek és az ellátási láncok sérülékenysége miatt gyakoribbak lehetnek a pénzügyi piaci stresszhelyzetek. Az EKB célja, hogy elkerülje az euróban denominált eszközök kényszerértékesítését a globális finanszírozási piacokon, ami a monetáris politikai célok megvalósítását is veszélyeztetné. Az EKB Kormányzótanácsának döntése értelmében az Eurep - az eurórendszer központi bankok számára létrehozott repo-fazilitása - a jelenlegi, szűk regionális körből globálisabb hatókörűvé válik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervek szerint a harmadik negyedévtől az euróövezeten kívüli jegybankok 50 milliárd eurós keretig likviditást vehetnek fel euróban denominált, magas minőségű fedezet ellenében. A hozzáférés biztosított lesz minden olyan központi bank számára, amely megfelel az alapkritériumoknak, kivéve ha pénzmosási, terrorizmusfinanszírozási vagy szankciós okok ezt kizárják. Lagarde hangsúlyozta: az új keret nem átmeneti, hanem folyamatos hozzáférést garantál, ami kiszámíthatóságot ad azoknak a partnereknek, amelyek euróban kívánnak kereskedni vagy finanszírozni.

A lépést részben az is indokolja, hogy a befektetők egy része az amerikai kereskedelempolitika kiszámíthatatlansága miatt kezdi újraértékelni a dollár tartalékdeviza-szerepét - monda. Az euróövezeti jegybank vezetője müncheni beszédében a világgazdasági fragmentáció kockázataira is kitért. Elmondta: az eurórendszer elemzései szerint egy geopolitikailag távoli beszállítóktól származó kínálat hirtelen, 50 százalékos visszaesése 2-3 százalékkal csökkentené az európai feldolgozóipari hozzáadott értéket, különösen az elektromos berendezések, a vegyipar és az elektronika területén.

Európa nyitottsága miatt különösen sérülékeny, ezért a "stratégiai autonómia" felé kell elmozdulnia. Az Eurep bővítése is ebbe a stratégiába illeszkedik - mondta Lagarde. Az euró globális likviditási hátterének megerősítése növeli a bizalmat az euróban történő befektetés, hitelfelvétel és kereskedelem iránt, és hozzájárul ahhoz, hogy Európa a fokozódó bizonytalanság közepette stabilitási tényező maradhasson.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #euró #deviza #gazdaság #eu #eurózóna #világgazdaság #központi bank #monetáris politika #geopolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:57
08:15
07:45
06:02
20:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 13. 16:59
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. február 14. 10:00
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként í...
Bankmonitor  |  2026. február 13. 15:28
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszám...
MEDIA1  |  2026. február 13. 13:34
Eltűntként keresi a rendőrség Pesty Lászlót - egy ideje borzalmas állapotban volt
Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként jelent meg a rendőrség oldalán Pesty László újságíró, dok...
ChikansPlanet  |  2026. február 13. 08:00
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges i...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 14.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
2026. február 14.
Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája
2026. február 14.
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
2026. február 13.
Rendkívüli bejelentés a Budapest Parktól: hatalmas újdonságokkal indul a szezon április 23-án
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 15. vasárnap
Kolos, Georgina
7. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
2 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
5 napja
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
4
2 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
5
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 15. 06:02
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Pénzcentrum  |  2026. február 14. 19:20
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. február 15. 08:26
Kemény vihar csap le ma ránk: kiadták a riasztást, mutatjuk, mi várható