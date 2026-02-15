A Pénzcentrum 2026. február 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyon fontos dolgot jelentettek be az euróval kapcsolatban: ez egy jó időre megváltoztathat mindent
Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát, és egyúttal erősítse az euró nemzetközi szerepét - jelentette be Christine Lagarde szombaton, a Müncheni Biztonsági Konferencia keretében tartott felszólalásán.
Lagarde szerint a globális környezet érdemben volatilisabbá vált, ugyanis az agresszívebb iparpolitikák, az éleződő geopolitikai feszültségek és az ellátási láncok sérülékenysége miatt gyakoribbak lehetnek a pénzügyi piaci stresszhelyzetek. Az EKB célja, hogy elkerülje az euróban denominált eszközök kényszerértékesítését a globális finanszírozási piacokon, ami a monetáris politikai célok megvalósítását is veszélyeztetné. Az EKB Kormányzótanácsának döntése értelmében az Eurep - az eurórendszer központi bankok számára létrehozott repo-fazilitása - a jelenlegi, szűk regionális körből globálisabb hatókörűvé válik.
A tervek szerint a harmadik negyedévtől az euróövezeten kívüli jegybankok 50 milliárd eurós keretig likviditást vehetnek fel euróban denominált, magas minőségű fedezet ellenében. A hozzáférés biztosított lesz minden olyan központi bank számára, amely megfelel az alapkritériumoknak, kivéve ha pénzmosási, terrorizmusfinanszírozási vagy szankciós okok ezt kizárják. Lagarde hangsúlyozta: az új keret nem átmeneti, hanem folyamatos hozzáférést garantál, ami kiszámíthatóságot ad azoknak a partnereknek, amelyek euróban kívánnak kereskedni vagy finanszírozni.
A lépést részben az is indokolja, hogy a befektetők egy része az amerikai kereskedelempolitika kiszámíthatatlansága miatt kezdi újraértékelni a dollár tartalékdeviza-szerepét - monda. Az euróövezeti jegybank vezetője müncheni beszédében a világgazdasági fragmentáció kockázataira is kitért. Elmondta: az eurórendszer elemzései szerint egy geopolitikailag távoli beszállítóktól származó kínálat hirtelen, 50 százalékos visszaesése 2-3 százalékkal csökkentené az európai feldolgozóipari hozzáadott értéket, különösen az elektromos berendezések, a vegyipar és az elektronika területén.
Európa nyitottsága miatt különösen sérülékeny, ezért a "stratégiai autonómia" felé kell elmozdulnia. Az Eurep bővítése is ebbe a stratégiába illeszkedik - mondta Lagarde. Az euró globális likviditási hátterének megerősítése növeli a bizalmat az euróban történő befektetés, hitelfelvétel és kereskedelem iránt, és hozzájárul ahhoz, hogy Európa a fokozódó bizonytalanság közepette stabilitási tényező maradhasson.
Blochamps elemzése szerint az egymilliárdos „gazdag-küszöb” ma már nem a kivételes vagyont jelöli, sokkal inkább az elmúlt évtized inflációját és ingatlanár-robbanását tükrözi.
A munkás nem biztosította magát a hevederrel, ezért az ideiglenes fa járófelületről lezuhant.
A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.
Elég egyetlen rossz kattintás, és az összes pénzed bukhatod – így élnek vissza az MVM és NAV nevével a csalók
Az elmúlt két hónapban mintegy 150 bejelentés érkezett az NMHH-hoz hamis SMS-ek és e-mailek miatt, amelyekkel bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.
Többszörös lakásépítési rekord jöhet 2026-ban: a részletek megdöbbentőek, erre sokan felkapják majd a fejüket
Az építőipar továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát, de nem teljesített jól a lakás szegmens sem.
Egy kisfiút megdobott, egy kislány száját és orrát pedig leragasztotta a nevelő.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában, bár részsikerek azért voltak.
A csütörtöki kereskedésben az index 131 ezer pont felett is járt, a vezető részvények erősödéssel zárták a napot.
2025 decemberében az egy évvel korábbinál 8,9, az előző hónaphoz képest 6,7%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.
Az euró hét órakor 379,09 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,75 forintnál.
A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
-
-
