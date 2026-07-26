Sokkoló vallomást tett a lottónyertes, végleg kisiklott az élete: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt!"

Ezek voltak a 30. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. Mindegyiket meleg szívvel ajánljuk, ha képbe akarsz kerülni; de szemezgethetsz kedvedre is a megannyi téma közül, ha csak pár cikkre futja az idődből. Ez a Pénzcentrum 30. heti hírösszefoglalója - a teljes írás elolvasásához a linkre, vagy a képes ajánlóra!

Összegyűjtöttük a Pénzcentrum 30. hetének legfontosabb, legérdekesebb és legolvasottabb cikkeit egy helyre.

Ha szeretnél gyorsan képbe kerülni a hét legfontosabb történéseivel, érdemes végignézned a válogatást, de akkor is találsz kedvedre való olvasnivalót, ha csak néhány perced van. Íme a Pénzcentrum 30. heti hírösszefoglalója - a teljes cikkekért kattints a linkekre vagy a képes ajánlóra!

Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában

A munkahelyi öltözködési szabályok sok cégnél ma már jóval rugalmasabbak, mint évekkel ezelőtt, de számos munkakörben továbbra is nagyon határozott elvárásai vannak a munkáltatónak. A nyári hőségben azonban gyakran felmerül a kérdés, hogy meddig terjedhet a munkáltató joga: előírhatja-e például a hosszú nadrágot vagy a zakó viselését, és megtilthatja-e a rövidnadrágot? A témával kapcsolatban az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda szakértőjét kérdeztük, aki elmondta, milyen jogszabályi keretek között határozhatja meg a munkáltató a dress code-ot. Arra is kitért, hogy mikor kell a cégnek állnia a munkaruházat költségeit, milyen könnyítéseket indokolhat a kánikula, valamint hogy milyen következményekkel járhat az öltözködési szabályok megszegése.

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Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!

A modern vállalati kibervédelem egyik legfajsúlyosabb állítása, hogy a banki rendszerek manapság már szinte feltörhetetlenek. A pénzintézetek évente milliárdokat költenek mesterséges intelligenciával támogatott védelmi szoftverekre, és kívülről nézve egy modern bank valóban áthatolhatatlannak tűnik a hackerek számára – állítják az ágazati szereplők. A valóság azonban úgy tűnik, ennél árnyaltabb lehet. Egy idei tudományos elemzés segítségével igyekszünk közelebb kerülni ahhoz, mennyire sérülékenyek jelenleg a banki rendszerek, valamint egy hazai kibervédelmi szakértőt is megszólaltatunk a témában.

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Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége

A nyári hőség nemcsak a közérzetet viseli meg, hanem a szervezet működésére és egyes krónikus betegségek lefolyására is hatással lehet. A magas hőmérséklet, a fokozott izzadás, a megváltozott étkezési szokások és az utazások miatt ilyenkor bizonyos panaszok és egészségügyi problémák gyakrabban jelentkezhetnek. A Pénzcentrum tematikus körképében ezúttal magánegészségügyi szolgáltatókat kérdeztünk arról, milyen betegségek fordulnak elő gyakrabban nyáron, mely panaszokat nem szabad félvállról venni, és milyen vizsgálatokra érdemes időt szakítani a szabadság előtt.

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Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"

Az amerikai Powerball, a világ egyik legnagyobb lottójátéka a brit játékosok számára is elérhetővé vált, akik így akár több mint 300 millió fontos főnyereményért is harcba szállhatnak. A hatalmas összeg kapcsán azonban egy korábbi győztes, Andrew "Jack" Whittaker története figyelmeztetésül szolgálhat mindenkinek, hiszen a férfi évekkel a nyeremény után már azt kívánta, bárcsak összetépte volna a szerencsét hozó szelvényt.

Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói

Magyarország legszegényebb településein éves szinten alig néhány százezer forintnyi, egy főre jutó adóköteles jövedelem jut egy lakosra - miközben országos szinten már több százezer forintos nettó átlagkeresetről beszélünk. A Pénzcentrum a TeIR friss adatai alapján megnézte, mely magyarországi a legalacsonyabbak a hivatalos jövedelmek, és azt is, hogyan változott a helyzet az elmúlt évben. A lista élén ismét Csenyéte végzett, ahol az egy lakosra jutó éves SZJA-alapot képező jövedelem még a 260 ezer forintot sem érte el. Bár a 10 legszegényebb település mindegyikében emelkedtek az adóköteles jövedelmek, de mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ténylegesen jobban élnek az emberek - a statisztika sajátosságai is állhatnak a dolog mögött.

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Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"

A mesterséges intelligencia terjedése egyre több területen válik megkerülhetetlen tényezővé. Bár egy korábbi konszenzus szerint éppen a kreatív iparágak vannak biztonságban a technológia térnyerésétől, ez az állítás több fronton is, például a zeneiparban megdőlni látszik – de látványosan nő az AI-jal generált könyvek száma is. A történtek fényében felmerül a kérdés: milyen jövő vár így Magyarországon az egyébként is több sebből vérző könyvpiacra? Michael Walden sci-fi íróval – akinek polgári neve Waldmann Szabolcs – többek között arról beszélgettünk, miért nem képes a gép valódi lelket adni a történeteknek, és hogy hogyan hülyít el minket a digitális kényelem, de szó esett a magyar könyvpiac és a kötelező olvasmányok örök problémáiról is.

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Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?

Miközben az Nvidia és a többi technológiai óriás újabb rekordokat dönt a tőzsdén, egyre többen teszik fel a kérdést: valódi AI-forradalom zajlik, vagy ismét egy buborék fújódik a piacokon? A Pénzcentrum három hazai alapkezelő szakértőjét kérdezte arról, meddig tarthat még a mesterséges intelligencia rali, hol látják a legnagyobb kockázatokat, és mely vállalatok lehetnek a következő évek igazi nyertesei. Bár mindannyian úgy vélik, hogy egyelőre nem alakult ki klasszikus AI-lufi, arra is figyelmeztetnek, hogy a túlzott várakozások miatt a technológiai részvények egyre sérülékenyebbé válnak.

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Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani

A kempingezés Magyarországon ma már messze nem a régi, retró, olcsó nyaralás szinonímája: a szektor gyorsan fejlődik, egyre sokszínűbb, és komoly gazdasági lehetőséget rejt, miközben a hazai piac láthatósága, szabályozása és adatalapú működése még fejlesztésre szorul. Modern keresőfelületre, egységesebb statisztikákra, a lakóautós megállóhelyek jogi rendezésére, a kisebb üzemeltetők digitális felzárkóztatására és erősebb országos marketingre is szükség lenne ahhoz, hogy Magyarország valóban felkerüljön Európa kempinges térképére – erről beszélt a Pénzcentrumnak Varga Katalin, a Kempingszövetség új elnöke.

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EZ IS ÉRDEKELHET Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán Miközben több nyugat-európai országban jóval gyakoribbak az erőszakos rablások, Magyarország az egyik legalacsonyabb rablási rátával szerepel a kontinensen. Hogy hogyan? Mutatjuk!

Csúnyán pórul járt rengeteg a magyar autós külföldön: hiába volt biztosításuk, százezres lehúzás lett a vége

Több magyar autós is arról számolt be, hogy Szlovéniában kellemetlen tapasztalatokat szerzett autómentőkkel, szervizekkel és gumisműhelyekkel kapcsolatban. Előfordult, hogy hiába rendelkeztek az utazók assistance-biztosítással, így is lehúzták őket. Saját kollégánk is a saját bőrén tapasztalta meg, hogy a kijelölt szlovén szerviz nem hárította el a hibát, miközben a javításért jelentős összeget számolt fel. Megkerestük a Magyar Biztosítók Szövetségét és a Magyar Gumiabroncs Szövetségetis, akikhez nem érkeztek jelzések hasonló esetekről. A biztosítási ügyekkel foglalkozó ügyvéd szerint egy ilyen helyzetben nem mindegy, hogy az autós a biztosító által kijelölt partnert veszi-e igénybe, milyen dokumentumokkal tudja igazolni a történteket, illetve hogy a biztosítási feltételek pontosan milyen költségekre terjednek ki.