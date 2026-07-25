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Újra megnyitja kapuit a Budapest imádott látványossága? 9 éve áll üresen, most eldőlhet a sorsa

Pénzcentrum
2026. július 25. 17:20

Kilenc évvel a bezárása után a kormány ismét napirendre veszi a Planetárium sorsát. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése szerint hamarosan megkezdődnek a szakmai egyeztetések az intézmény újranyitásáról, a tervek pedig az épület felújításától kezdve akár egy teljesen új tudományos élményközpont létrehozásáig is terjedhetnek - írta a HVG.

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A tárcavezető közlése szerint a tárgyalások augusztus elején kezdődnek a társtárcák bevonásával. A cél egy olyan átfogó koncepció kidolgozása és kormány elé terjesztése, amely hosszú távon rendezi a létesítmény jövőjét. A szakértők több lehetőséget is vizsgálnak, így napirenden szerepel az ideiglenes újranyitás, a jelenlegi épület teljes rekonstrukciója, valamint egy modern tudományos múzeum felépítése is.

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A Planetáriumot 2017-ben zárták be a tetőszerkezet kritikus állapota miatt. A viharkárok és a beázások miatt – 2016-ban például egyetlen nyári vihar következtében másfél hónapos kényszerszünetet kellett tartani – végül úgy határoztak, hogy az épület a teljes rekonstrukcióig már nem fogadhat látogatókat. Bár az akkori kormány 2017 őszére ígért döntést a pénzügyi háttér biztosításáról, és 2019-ig 128 millió forintos ráfordítással kijavították a tetőt, illetve a felújítási tervek is elkészültek, az érdemi munka azóta sem kezdődött el.

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A helyzet rendezését nehezíti, hogy az 1977-ben átadott épület nem állami tulajdonban van. A Planetárium fenntartója a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, a létesítmény korszerűsítése azonban állami támogatás nélkül nem valósítható meg.
Címlapkép: Getty Images
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