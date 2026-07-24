Legszebb tengerszemek Magyarországon, amiket látni kell: türkizkék víz, sziklafalak és bakancslistás túrák

Még jó másfél hónap van hátra a nyárból, hétvégére pedig visszatér a kánikula, vagyis a strandok jó eséllyel ismét megtelnek. Ha valaki inkább kihagyná a tömeget, és a lángosozás helyett egy türkizkék vizű tó partján sétálna, van néhány kevésbé kézenfekvő ötletünk. Magyarországon ugyanis több olyan különleges tó is van, amelyet tengerszemként emlegetnek – ezekből válogattunk most egy csokorra valót.

Hetek óta készülünk egy izgalmas nyári kirándulótippel, ami kicsit más, mint az eddigi túraajánlataink. Az elmúlt években arborétumokról, hegyvidéki túrákról és várromokról, sőt titkos atombunkerekről is írtunk top bakancslistás ajánlókat – most azonban egy egészen más világba kalauzolunk el. Az úgynevezett „tengerszemekhez”, amelyek látványa Magyarországon is sokakat vonz: a kékeszöld víztükör és a meredek sziklafalak egészen más környezetet kínálnak, mint egy hagyományos tópart. Most 6+1 olyan hazai tavat gyűjtöttünk össze, amelyeket a köznyelv tengerszemként emleget, és ahol a tóparti séta mellett túraútvonalak, kilátók és más természeti látnivalók is várják a kirándulókat.

Maga a „tengerszem” elnevezés egyébként a Magas-Tátra lengyel oldalán található Halas-tó lengyel nevének, a Morskie Oko („Tengeri szem”) tükörfordítása. Földrajzi értelemben olyan, többnyire hegyvidéki tavakat neveznek így, amelyek jellemzően egykori gleccsertevékenység nyomán alakultak ki. A jég a jégkorszakok idején mélyedéseket vájt a hegyekben, visszahúzódása után pedig ezekben összegyűlt az olvadék- és csapadékvíz.

Íme, a legszebb tengerszemek Magyarországon

Hazánkban nincsenek valódi, gleccserek által kialakított tengerszemek, a köznyelv azonban több, más eredetű hazai tavat is így nevez. Ezek között akadnak például egykori bányagödrökben kialakult tavak, amelyek meredek sziklafalaik és különleges környezetük miatt emlékeztetnek a klasszikus tengerszemekre. Ezekből válogattunk most össze egy színes, látványos összeállítást:

1. Rudabányai-tengerszem: Magyarország egyik legmélyebb tava egy bezárt vasércbánya helyén alakult ki

Az egy egykori külszíni vasércbánya helyén található a Rudabányai-tengerszem. A területen évszázadokon át bányásztak, a modern vasércbányászat pedig a második világháború után indult újra, és egészen 1985 végéig tartott. A bányászat befejezése után a gödröket már nem szivattyúzták tovább, így azok fokozatosan megteltek vízzel. Így alakult ki a különleges, meredek sziklafalakkal körülvett tó, amelynek legmélyebb pontja mintegy 60 méter.

A Rudabányai-tengerszem nem kijelölt fürdőhely, a fürdés tilos, a nagy mélység és a bányató jellege miatt pedig a vízbe ugrás különösen veszélyes. A tó a településtől északkeletre, egy egykori bányászati út közelében közelíthető meg, az utolsó szakaszt érdemes gyalog megtenni. Aki Rudabányára kirándul, a tó mellett a település bányászati múltjába is betekinthet, és érdemes felkeresnie a Bányászattörténeti Múzeumot is: a környéken találták meg a Rudapithecus hungaricus maradványait, amelyeket 1967-ben azonosítottak.

@traveladdict.hu Neked mik szerepelnek a bakancslistádon? Mutatok 3+2 helyet Miskolc környékén, amiket mindenképp érdemes felkeresned ️ Rudabányai-tó, vagy más néven a borsodi tengerszem: Magyarország legmélyebb tava (60 méter), amely csodálatos színű és fekvésű, gyerekekkel is ideális úti cél lehet. Ne hagyd ki a látványtárat sem, innen került elő ugyanis a 10 évvel ezelőtt élt emberszabású majom, a Rudapithecus. Lillafüred és a Zsófia kilátó: a Hámori-tó és a Palotszálló együttese nemcsak hazánk, de a világ egyik legszebb helye is egyben. Keresd fel a Zsófia-kilátót, amelyet Felsőhámor felől a kék háromszög jelzésen, egy 40 perces sétával az év bármely szakában, ingyenesen elérhetsz. ⛰️ L ’Huillier-Coburg kastély (Edelény): Magyarország egyik legnagyobb és legszebb barokk kastélya, amelyben páratlan rokokó festményeket és egy hihetetlenül izgalmas tárlatvezetést és bemutatót találsz. Az Upponyi-hegység és Látó-kövek (újra)felfedezése még várat magára, de már elmentettem őket magamnak az Aktív Kalandor oldalán. ‼️ Hozd létre Te is a saját bakancslistádat! Regisztrálj az aktikalandor.hu weboldalon, ahol szuper tippek mellett május 5 - 22. között egy nyereményjáték és értékes ajándékok is várnak rád. ✨ ♬ eredeti hang - Szombati Orsi | Traveladdict

2. Sipovics tengerszem: a Szalajka-völgy rejtett tava, amit egy régi kőfejtő helyén találunk

A Sipovics tengerszem, más néven Felső-tó a Szalajka-völgy felső részén, Szilvásvárad egyik különleges látnivalója. A smaragdzöld vizű tó egy egykori kőfejtő helyén alakult ki, és a Fátyol-vízesés közelében található. A helyszín önmagában is megér egy kitérőt, de a környéken akár egész napos programot is össze lehet állítani: a Szalajka-völgyben található többek között a Fátyol-vízesés, az Istállós-kői-barlang és a Millenniumi kilátó is.

A tóhoz a Szalajka-völgy kirándulóútvonalain lehet eljutni, így a Sipovics tengerszem inkább egy túra egyik látványos állomása, mint önálló fürdőhely. A tóban fürdeni nem lehet, a vízparton pedig érdemes a kijelölt útvonalakat és a természetvédelmi szabályokat betartani. A Szalajka-völgy egész évben látogatható, a környék egyik legnépszerűbb programja pedig az erdei kisvasút, amellyel a völgy felsőbb részei is könnyebben megközelíthetők.

3. Megyer-hegy titkos tengerszeme: egy régi malomkőbánya helyén született meg a híres tó

A Megyer-hegyi tengerszem Sárospatak közelében, a Zemplénben található, és egy egykori malomkőbánya helyén alakult ki. A riolittufát már a 15. századtól bányászták, elsősorban malomkövek készítésére, a kitermelés pedig egészen 1907-ig folyt. A bányagödör 50–70 méter magas sziklafalai között később összegyűlt a csapadékvíz, így jött létre a ma is látható tó. A terület nemcsak földtani és bányatörténeti értéket képvisel, hanem különleges élőhely is, ezért természetvédelmi oltalom alatt áll.

A Megyer-hegyi tengerszemhez Sárospatakról és Károlyfalváról is vezetnek turistautak, a Malomkő tanösvény pedig a tó és az egykori bánya történetével ismerteti meg a kirándulókat. A meredekebb szakaszok miatt érdemes túracipőben érkezni, a bánya pereméről pedig több ponton a tóra is le lehet tekinteni. Fürdeni a tóban nem lehet, a terület természetvédelmi oltalom alatt áll. A látogatás különlegessége éppen az, hogy egy több mint száz éve bezárt bánya helyén egy sajátos élővilágú tó alakult ki.

4. Jósvafői tengerszem: a barlangból érkező forrás táplálja a Jósvafő melletti zöld tavat

A Jósvafői Tengerszem-tó az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafő határában található, és nem természetes eredetű: 1942-ben a Jósva-forrás felduzzasztásával hozták létre, eredetileg energiatermelési céllal. A forrás vize a Baradla-barlangból érkezik a felszínre, a tó pedig erdős környezetben, egy szűk völgyben fekszik. A víz zöldes színe és a sűrű növényzettel körülvett part miatt a tó egészen különleges látványt nyújt.

A Tengerszem-tó partján ösvény vezet körbe, így egy rövid sétával is felfedezhető, de a környék hosszabb erdei kirándulások kiindulópontja is lehet. Innen Jósvafő központja is könnyen elérhető gyalogosan. A tó nem kijelölt fürdőhely, így fürdésre nem használható; a látogatás fő célja a tóparti séta és a környező, karsztos táj felfedezése.

5. A tarcali tengerszem: türkizkék víz a Nagy-Kopasz lábánál

A tarcali tengerszemként emlegetett bányató a Nagy-Kopasz-hegy lábánál, Tarcal közelében található. A türkizkék víztükrű tó egy korábbi bányagödör helyén alakult ki, amelyet a forrás- és csapadékvizek töltöttek fel. A környezet különlegességét a meredek, függőleges sziklafalak adják, amelyekben a hegy vulkanikus eredetű andezitje is jól megfigyelhető.

A tó látványa miatt kedvelt kirándulóhely, fürdésre azonban nem kijelölt strand, ezért a vízbe bemenni nem szabad. A tengerszemeknél ez általános szabály: attól, hogy egy tó vize tisztának és csábítónak tűnik, még nem feltétlenül alkalmas fürdésre. Indulás előtt mindig érdemes ellenőrizni az aktuális szabályokat, és csak kijelölt fürdőhelyen vízbe menni. aki pedig kifejezetten természetes vízben csobbanna, annak mutatunk néhány kevésbé ismert, nyugodtabb strandot is.

6. Apc tengerszeme: egy bezárt andezitbánya gödrét töltötte fel a víz

Az apci tengerszem, vagyis a Széleskő-tó Hatvantól mintegy 20 kilométerre, Apc határában található. A tó egy egykori andezitbánya helyén alakult ki: a közel száz évig működő bánya 1960-as bezárása után a csapadék- és talajvíz lassan feltöltötte a bányagödröt. A tengerszem elnevezés itt is inkább köznyelvi, hiszen a tó nem jégkorszaki gleccsertevékenység nyomán keletkezett. A Széleskő-tó 1995 óta helyi jelentőségű természetvédelmi terület.

A meredek sziklafalakkal körülvett, erdős környezetben fekvő tó kedvelt kirándulóhely, a környéken padok és asztalok is várják a pihenőket. A tóban fürdeni nem szabad, a sziklafalakról pedig különösen veszélyes a vízbe ugrani: a bányatavak mélysége és a víz alatti akadályok kiszámíthatatlanok lehetnek. A Széleskő-tóhoz Apc felől lehet eljutni, a falu széléről pedig erdei séta vezet a látványos tóhoz.

6+1. Erdőbényei tengerszeme: nem gleccser formálta, egy bezárt andezitbánya helyén született

Az erdőbényei tengerszem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Erdőbénye közelében található. Az elnevezése ezúttal is inkább a látványra utal, mint a tó valódi földtani eredetére: a Mulató-hegy egykori andezitbányájának helyén alakult ki, a korábbi Hubertusz-kőfejtő területén. A bányászati tevékenység a 2000-es években megszűnt, a mélyedést pedig idővel víz töltötte fel, így jött létre a ma látható bányató.

A tó a település közelében, könnyen megközelíthető helyen fekszik, és elsősorban horgásztóként használják. Fürdésre nem kijelölt, ezért a vízbe menni nem szabad. Erdőbénye jó kiindulópont egy hosszabb zempléni kiránduláshoz is: a közelben található a Tokaji borvidék, valamint több történelmi vár és várrom, köztük a sárospataki, a boldogkőváraljai és a regéci vár is.