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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 31. héten, csütörtökön
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 31. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. július 30. 20:58

630 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottó csütörtöki sorsolásán, 2026-ban, a 31. játékhéten. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt.

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A Hatoslottó játékon – nevének megfelelően – hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármai kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütrtöki sorsoláson 630 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 31. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

3; 23; 34; 38; 39; 41.

Ezen a héten nem volt telitalálat a Hatoslottó csütörtöki számhúzásán, így vasárnap már 710 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok. 

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