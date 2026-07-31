Olyan gazdasági törés előtt áll Európa, amit már régen nem láttunk: ezt kevesen látták jönni, nagyon fájni fog

Az európai folyók rekordalacsony vízállása egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár: csökkenti a víz- és atomerőművek termelését, akadályozza a vízi áruszállítást és rontja több nagyvállalat eredményét.

A Reuters pénteki összefoglalója szerint a rendkívüli hőség és a csapadékhiány rámutat arra, hogy Európa gazdasága egyre sérülékenyebb a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben.

A Duna, a Rajna és más fontos európai folyók alacsony vízállása miatt több ország kénytelen villamos energiát importálni, miközben a gabona-, olaj- és vegyipari termékek vízi szállítása is nehézkessé vált. Az érintett vállalatok bevételeit és nyereségét egyaránt csökkenti a tartós aszály.