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A híres kisoroszi homokos szigetcsúcsról nyáron készült, magas szögből felvett tájkép, amelyen a Duna kanyarulatánál napozók és úszók apró alakjai láthatók.
Gazdaság

Olyan gazdasági törés előtt áll Európa, amit már régen nem láttunk: ezt kevesen látták jönni, nagyon fájni fog

MTI
2026. július 31. 20:02

Az európai folyók rekordalacsony vízállása egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár: csökkenti a víz- és atomerőművek termelését, akadályozza a vízi áruszállítást és rontja több nagyvállalat eredményét.

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A Reuters pénteki összefoglalója szerint a rendkívüli hőség és a csapadékhiány rámutat arra, hogy Európa gazdasága egyre sérülékenyebb a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben.

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A Duna, a Rajna és más fontos európai folyók alacsony vízállása miatt több ország kénytelen villamos energiát importálni, miközben a gabona-, olaj- és vegyipari termékek vízi szállítása is nehézkessé vált. Az érintett vállalatok bevételeit és nyereségét egyaránt csökkenti a tartós aszály.
Címlapkép: Getty Images
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