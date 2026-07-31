A Samsung a víz- és áramellátási nehézségek miatt jelentősen visszafogja fogyasztását a gödi gyárban.
Olyan gazdasági törés előtt áll Európa, amit már régen nem láttunk: ezt kevesen látták jönni, nagyon fájni fog
Az európai folyók rekordalacsony vízállása egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár: csökkenti a víz- és atomerőművek termelését, akadályozza a vízi áruszállítást és rontja több nagyvállalat eredményét.
A Reuters pénteki összefoglalója szerint a rendkívüli hőség és a csapadékhiány rámutat arra, hogy Európa gazdasága egyre sérülékenyebb a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben.
A Duna, a Rajna és más fontos európai folyók alacsony vízállása miatt több ország kénytelen villamos energiát importálni, miközben a gabona-, olaj- és vegyipari termékek vízi szállítása is nehézkessé vált. Az érintett vállalatok bevételeit és nyereségét egyaránt csökkenti a tartós aszály.
Visszaigényelhető a szén-dioxid-kvóta-adó, egyszerűsödik a vámeljárás és több adószabály is módosul.
Hétfőtől leáll a Paksi Atomerőmű, a kormány takarékosságra kéri a lakosságot és a nagyfogyasztókat.
A Lidl bővítené hazai hálózatát, és úgy látja, a Kauflandnak is lenne helye a magyar piacon.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: minden hatodik magyar számára már ez a hétköznapi dolog is elérhetetlen luxus
Már nemcsak a nyaralás vagy az autó luxus: sok magyar számára egy közös ebéd vagy kávé is megfizethetetlen.
Éves alapon csökkentek az ipari termelői árak júniusban, miközben a belföldi értékesítésben áremelkedés volt.
Legfeljebb 720 millió dollárért vásárolja meg a Mol a Shell ciprusi érdekeltségét, az Aphrodite gázmező projektjében.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: néhány év múlva akár egymillió ember is sivatagos környezetben élhet Magyarországon
A miniszter szerint tartós vízhiány jöhet, a folyók vízszintje tovább csökkenhet, és egyes térségek elsivatagosodhatnak.
A rendkívüli hőség és a megugró fogyasztás miatt összeomlott a vízellátás Szentendrén.
A rekordalacsony dunai vízállás miatt napokon belül leállhat a teljes Paksi Atomerőmű, amivel mintegy 2000 megawattnyi termelőkapacitás esne ki.
Júniusban 5790 gyermek született és 9167-en haltak meg, az első félévben tovább fogyott Magyarország népessége.
Az euró és a svájci frank gyengült a forinthoz képest, a dollár viszont enyhén erősödött péntek reggel.
Véget ért a feszültség az IKEA-nál: megszületett a megállapodás, eldőlt, mi lesz a dolgozók fizetésével
Elfogadták a dolgozók az IKEA ajánlatát, augusztusban bruttó 100 ezer forintos egyszeri juttatás érkezik a számlájukra.
Nagy veszélybe kerültek ezek az őshonos magyar fák: brutális pusztítást hozhat a hazai erdőkben egy új kártevő bogár
A kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) megtelepedett Beregsurány térségében és már szaporodik.
Te is kincsekre bukkantál a kiszáradt Duna medrében? Figyelmeztet az államtitkár: ezt nem tanácsolja senkinek
Nemcsak a leletek fontosak, hanem az a közeg, környezet, ahol megtalálták azokat, ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1372,51 pontos, 0,95 százalékos emelkedéssel, 146 453,37 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Komoly gazdasági következményei vannak a hőhullámoknak: kegyetlen csapást mérhet a kánikula a pénztárcánkra is
Európa egyre szélsőségesebb nyarai immár súlyos makrogazdasági problémát jelentenek.
A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése.