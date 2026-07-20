Sokan álmodoznak erről a különleges hivatásról Magyarországon: megdöbbentő, mennyit lehet keresni vele

Az állatkertekben számos szakember dolgozik azon, hogy biztosítsák az állatok megfelelő ellátását és a látogatók számára nyújtott élményeket. De vajon mennyit keresnek azok, akik ezt a különleges hivatást választották? Mennyire tükrözik a bérek a munkával járó felelősséget, és pontosan milyen feladatok tartoznak az egyes munkakörökhöz? Többek közt ezeknek a kérdéseknek jártunk utána, és megkerestük az Állatorvostudományi Egyetemet is, akik részletesen beszámoltak arról, milyen szakmai kihívásokkal jár az állatkerti munka.

Az állatkerti munka sokak számára irigylésre méltó hivatás, ugyanakkor az itt dolgozó szakembereknek gyakran egészen eltérő feladatokkal kell megbirkózniuk, mint más munkahelyeken. Az Állatorvostudományi Egyetem is hangsúlyozta, az állatorvoslás önmagában is egy rendkívüli elhivatottságot kívánó hivatás, de ezen belül az állatkerti állatorvoslás egy kifejezetten erőt próbáló szegmens.

Az egyetem képzési rendszerében az Egzotikusállat-, Vad-, Hal- és Méhegészségügyi Tanszék kihelyezett Állatkerti Állat-egészségtani Tanszékeként a Fővárosi Állat- és Növénykert aktívan részt vesz a graduális, szakállatorvosi és külföldi hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében. Az egyetem megjegyezte, hogy a graduális képzésben a kapcsolódó szabadon választható tantárgy rendkívül népszerű a hallgatók körében, és az állatkertben a nyitott gyakorlati lehetőségekre is lényegében várólista van.

Kiemelték, hogy karrierív tekintetében nehezen összehasonlítható az állatkerti állatorvoslás a kisállat praxissal.

Míg utóbbi esetén házikedvencek (akik szinte családtagok) sora gyógyul az állatorvos doktorok keze alatt, az állatkerti állatorvoslásban egészen másképp alakul az „orvos-páciens” kapcsolat

– mondták.

Hozzátették azt is, hogy a utóbbi sokkal inkább alkalmas egy-egy szakterület esetén az elmélyedésre, hiszen esetszámok tekintetében elég nagy a merítés, hogy valaki sebészetre, vagy szemészetre esetleg ortopédiára szakosodjon, ezzel szemben az állatkerti állatorvos önmagában egy specializáció.

Ugyanakkor a fajok diverzitásából következik, hogy folyamatos önképzésre van szükség. Az Állatorvostudományi Egyetem számos szakállatorvosi képzése mellett hazai és külföldi konferenciák és a legfrissebb szakirodalom nyomonkövetése is elengedhetetlen – bár ez az állatorvoslás minden területére is igaz.

Rávilágítottak arra is, hogy az állatkerti állatorvoslás esetén a feladatok változatossága, a sokszor extrém munkakörnyezet, a ritkán ismétlődő, speciális esetek és a kezelendő fajok sokfélesége is teljesen eltérő terhelést jelent más állatorvosi területektől.

Sárban kezelni egy nagyragadozót csekély helyszínre szállítható eszközmennyiséggel hihetetlen helyzetmegoldó képességet, kreativitást, gyorsaságot és bizony leleményességet is követel

– mutattak rá.

A budapesti állatkertben négy állatorvos és két állatorvosi asszisztens dolgozik. Ők nemcsak állatkerti állatorvoslással, de hazai védett fajok mentésével is foglalkoznak. Az egyetem megjegyezte, hogy bár itt is rendelkezésre áll egy európai sztenderdeknek megfelelően felszerelt rendelő, nem minden esetet lehet ott kezelni az állatokat, és sokszor az eset vagy a faj (mérete) határozza meg az állat szállíthatóságát.

A egyetem szerint fontos a jó együttműködések kialakítása is, hiszen előfordul, hogy egy-egy állatkerti, vagy vadállat-mentési eset kapcsán szemész, vagy csontsebész területen szakosodott állatorvos segítségét kérik az állatkerti dolgozók, ha a sérülés ezt kívánja.

Ennyit keresnek az állatkerti dolgozók

Az Állatorvostudományi Egyetem megjegyezte, hogy az állatorvosok extrém munkája nem jár extrém fizetéssel. Ennek okai mögött többek közt az is áll, hogy az állatkertek többségében városi fenntartásúak, főként azok, amik saját állatorvoscsapattal rendelkeznek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló állatorvosok bruttó átlagkeresete 2025-ben havonta 697 262 forint volt, ami valóban nem számít kiemelkedő fizetésnek, még az átlagkeresetet sem éri el, ami 2025-ben bruttó 705 ezer forint volt. Összehasonlítva az általános orvosok és a szakorvosok bérével, még látványosabb a különbség: az előbbiek bruttó átlagkeresete 1 410 897 forint volt, míg az utóbbiaké 2 109 502 forint. A szakorvos ráadásul Magyarországon a legjobban fizetett szakmák közé tartozik.

Azt hozzá kell tenni, hogy természetesen a saját rendelőt működtető, magánpraxisban dolgozó állatorvosok ennél lényegesen magasabb összegeket is kereshetnek, ugyanakkor vállalkozóként a működési költségeket, az alkalmazottak bérét, az eszközök és gyógyszerek beszerzését, a rendelő fenntartását, valamint az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket is fedezni kell. Emellett a vállalkozói lét nagyobb kockázattal, adminisztrációs terhekkel és felelősséggel is jár.

Az állatkertekben természetesen nem csak állatorvosok dolgoznak, hanem többek közt asszisztensek, gondozók és zoopedagógusok is. Nézzük meg részletesebben ezeket a munkaköröket is fizetésekkel kiegészítve.

A teljes munkaidőben alkalmazásban álló állatorvosi asszisztensek fizetése a KSH legfrissebb adatai szerint 2025-ben bruttó 500 536 forint volt. Ők azok, akik segítik az állatorvosok munkáját, ápolják a beteg állatokat és elvégzik a szakterületükön jelentkező adminisztratív jellegű feladatokat.

Az állatgondozók fizetése a KSH legfrissebb adatai szerint átlagosan bruttó 503 648 forint volt 2025-ben. Az ő munkakörükbe tartozik a különböző állatok szakszerű ellátása, gondozása, a napi üzemeltetés, az állattartó körzet rendben tartása és takarítása, valamint az állatok közvetlen férőhelyének takarítása, előkészítése az állatkert nyitására és a látogatók fogadására.

A zoopedagógusok többek közt közreműködnek az oktatási programok kialakításában és lebonyolításában, részt vesznek zoopedagógiai tevékenységekben, valamint csoport- és szakvezetésekben, emellett pedig ismeretterjesztő és módszertani szakanyagokat is állítanak össze. Általában az óvópedagógusi vagy a tanítói végzettség az elvárás a munkakör betöltéséhez. A KSH legfrissebb adatai szerint 2025-ben a bruttó fizetésük átlagosan (végzettségtől függően) 731 112 vagy 822 507 forint körül alakult.

A Fővárosi Állat- és Növénykert legutóbbi foglalkoztatási és juttatási adatai szerint 2026.03.01 és 2026.05.31. között összesen 269 munkavállaló dolgozott az intézményben, közülük 30-an vezető vagy vezető tisztségviselői, 239-en pedig nem vezetői pozícióban. A három hónapos időszakban a vezetők személyi juttatásai összesen 126,1 millió forintot tettek ki, amelyből 109,4 millió forint volt az illetmény, 16,1 millió forintot egyéb juttatásokra – például cafeteriára, ajándékutalványra, szociális vagy otthontámogatásra –, és csaknem 558 ezer forintot különböző költségtérítésekre, például utazási vagy ruházati támogatásra fizettek ki. A nem vezető beosztású alkalmazottak illetményeire ugyanebben az időszakban közel 495,6 millió forintot fizettek ki. Emellett 38,6 millió forint egyéb juttatást és mintegy 4 millió forint költségtérítést kaptak, így személyi juttatásaik teljes összege meghaladta az 538,2 millió forintot.

A Fővárosi Állat- és Növénykert tehát három hónap alatt összesen 664,3 millió forintot fordított személyi juttatásokra. Ennek legnagyobb részét, 605 millió forintot az illetmények tették ki. Mindez azt jelenti, hogy átlagosan alkalmazottanként havi mintegy 750 ezer forint illetmény kaptak a dolgozók. A vezetők esetében a juttatás átlagosan 1,2 millió forint volt, míg a nem vezető dolgozóknál körülbelül 690 ezer forint.

Bár az állatkerti munka sokak számára álomfoglalkozásnak tűnhet, a számok alapján a különleges feladatok és a magas szakmai elvárások nem minden esetben járnak kiemelkedő fizetéssel. Itt a pályán maradásban elsősorban a hivatás iránti elkötelezettség játszik nagy szerepet.

Kíváncsi vagy más szakmák fizetésére is?

Korábban a Pénzcentrumon már több szakma bérhelyzetét is megvizsgáltuk: írtunk többek közt a villanyszerelők, a rendőrök, a sofőrök, az ápolók és kukások fizetéséről is. Ha kíváncsi vagy a részletekre, az ottani konkrét számokra, és az erről szóló összeállításainra, akkor kattints a kiválasztott szakmára:

villanyszerelők fizetése

stewardessek fizetése

targoncavezetők fizetése

nehézgépkezelők fizetése

burkolók fizetése

darugépkezelők fizetése

francia idegenlégiós fizetés

tartalékos katonák fizetése

gyógyszertári asszisztensek fizetése

rendőrök fizetése

sofőrök fizetése

európai parlamenti képviselők fizetése

ápolók fizetése

mérnökinformatikusok fizetése

védőnők fizetése

kukások fizetése

takarítók fizetése