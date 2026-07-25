2026 augusztusa igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről

2026. augusztus 12-én Európa egyik leglátványosabb természeti eseménye következik: teljes napfogyatkozás söpör végig Izlandon és Spanyolországon. Magyarországról csak részleges takarás látszik majd, de néhány órás repülőúttal elérhető a totalitás sávja. Megnéztük, hová érdemes utazni, mennyibe kerül most a repülőjegy és a szállás, és melyik helyszínen lehet nagyobb esély a derült égboltra.

2026 augusztus 12-én olyan természeti esemény közeledik, amelyet Európa lakói csak ritkán élhetnek át: teljes napfogyatkozás sötétíti el az égboltot a kontinens északi és nyugati része felett. Magyarországról nem lesz látható a teljes takarás, ám néhány órányi utazással elérhetők azok a helyszínek, ahol a Hold árnyéka néhány percre nappali sötétséget hoz létre. Izland és Észak‑Spanyolország különösen kedvező adottságokkal rendelkezik, ezért a magyar utazók számára ezek számítanak a legjobb célpontnak.

A 2026-os évben ez már a második: februárban gyűrűs fogyatkozás voltmegfigyelhető, elsősorban az Antarktisz térségében, augusztusban pedig teljes takarás következik. A nyári jelenség útvonala Grönlandtól indul, áthalad Izlandon, majd dél felé fordulva eléri Észak‑Spanyolországot és Portugália északi részét. A totalitás sávja keskeny, a teljes sötétség pedig mindössze néhány percig tart, mégis olyan élményt nyújt, amelyet sokan életük egyik legemlékezetesebb pillanataként őriznek.

A napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és árnyékot vet a felszínre. Teljes fogyatkozás csak akkor alakul ki, ha a Hold látszólagos mérete nagyobbnak tűnik a Napénál, így a napkorong teljesen eltűnik a szemünk elől. Ilyenkor válik láthatóvá a Nap légköre, a korona, amely normál körülmények között a napfény erőssége miatt nem észlelhető. Egy adott helyen rendkívül ritka jelenség, akár évszázadok is eltelhetnek két teljes fogyatkozás között.

A jelenség különlegessége, hogy Európából könnyen elérhető helyszíneken is megfigyelhető lesz. Spanyolországban a totalitás sávja több nagyvárost is érint vagy megközelít: A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia és Palma is az útvonal fontos pontjai közé tartozik. A fogyatkozás Spanyolországban naplementéhez közeli időpontban következik be, ezért nemcsak a felhőzet, hanem a nyugati–északnyugati horizont szabadsága is kulcskérdés lesz.

Izland szintén vonzó célpont, különösen Reykjavík és az ország nyugati része. Reykjavík a totalitás sávján belül fekszik, ahol a teljes sötétség valamivel több mint egy percig tart majd; a részleges fázis 16:47 GMT-kor kezdődik, a totalitás pedig 17:48 körül indul.

EZ IS ÉRDEKELHET Teljes napfogyatkozás 2026: közeledik a következő égi jelenés, innen lesz majd leginkább látható Mutatjuk, mikor honnan látható az égi jelenés és milyen óvintézkedéseket érdemes betartani a megfigyelés során.

Spanyolország vagy Izland: hová érdemes menni?

Magyarországról jelenleg Spanyolország tűnik praktikusabb és olcsóbb választásnak, főleg azért, mert több repülőtér is szóba jöhet, és a szárazföldön könnyebb rugalmasan mozogni az időjárás függvényében. Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Santander, Castellón vagy akár Mallorca is jó kiindulópont lehet, attól függően, hogy valaki városi programmal, tengerparttal vagy kifejezetten csillagászati megfigyeléssel kötné össze az utazást.

Izland drágább és időjárás szempontjából kockázatosabb, viszont látványosabb természeti környezetet kínál. A nap magasabban áll majd az égen, mint Spanyolországban, ami előny lehet, de a felhőzet és a gyorsan változó időjárás komoly bizonytalansági tényező. Izlandi szakértők szerint a mobilitás lesz a legfontosabb: aki autóval tud mozogni a nyugati partvidék, Reykjavík környéke vagy a Snæfellsnes-félsziget között, nagyobb eséllyel találhat felhőrést.

Friss repülőjegyárak Budapestről

A repülőjegyeknél nagy a szórás, és a napfogyatkozás körüli napokra a kereslet már most láthatóan erős. Az alábbi árak cikkíráskori, online elérhető indulóárak, jellemzően kézipoggyászos vagy alap tarifák, ezért a feladott poggyász, ülőhelyválasztás és módosíthatóság tovább növelheti a végösszeget.

Budapest–Bilbao: jó hír, hogy Budapestről Bilbaóba van közvetlen járat: a menetrendi adatok szerint a Wizz Air heti 4 alkalommal repül ezen az útvonalon, a menetidő körülbelül 3 óra. Augusztus 10 - 16 közötti 83 ezer forint a repülőjegy.

Budapest–Barcelona: Barcelona nem minden megfigyelési pont esetében ideális végcél, de jó belépési pont Észak- és Kelet-Spanyolország felé. A KLM augusztusi Budapest–Barcelona retúrjegyeket 73 100 forinttól jelzett, míg az Eurowings oldalán augusztusi Budapest–Barcelona járatok 66 899 forinttól szerepeltek. a Wizz AIr 72 ezer forinttól kínálja a repülőjegyet.

Budapest–Reykjavík: Izland drágább célpont. A Lufthansa oldalán a Budapest–Reykjavík útvonalon augusztusi retúrjegyek 125 400 forinttól szerepeltek, ami körülbelül 347 eurónak felel meg. A napfogyatkozás hetére azonban ennél magasabb árak és korlátozottabb elérhetőség is elképzelhető.

Szállás: a legnagyobb költség már nem is feltétlenül a repülő

A repülőjegyeknél is fontosabb kérdés lett a szállás. A totalitás sávjában lévő városokban és népszerű megfigyelőhelyeken sok szállás már hónapokkal korábban betelt, a megmaradt kapacitások pedig jelentősen drágultak.

Reykjavíkban különösen magasak az árak. Egy izlandi utazásszervező szerint a központi Reykjavíkban a napfogyatkozás idejére a szállásportálokon elérhető árak 700 eurótól akár 5000 euró fölé is mehetnek éjszakánként, és sok belvárosi szállás 1000–2000 euró felett jelenik meg. Ez forintban nagyjából 253 ezer forinttól akár 1,8 millió forint fölé is mehet éjszakánként.

Izlandon nemcsak az ár, hanem az elérhetőség is probléma: több szállodai szolgáltató már csak korlátozott számú szobát jelez a napfogyatkozás előtti és utáni napokra.

Spanyolország olcsóbbnak indult, de a totalitás sávjában itt is meredeken emelkedtek az árak. Cantabriában például Santanderben négycsillagos szállodák esetében 500 eurós éjszakánkénti árakat is jeleztek a napfogyatkozás éjszakájára, Reinosa környékén pedig háromcsillagos szállásnál 360 eurós éjszakai ár is előfordult.

Zaragozában már hónapokkal korábban 85–90 százalékos foglaltságról írtak, és két-háromcsillagos hotelekben is 600–700 eurós éjszakai árak jelentek meg az augusztus 11-i éjszakára. (cadenaser.com) Ugyanakkor Zaragoza júliusban külön szállodai kampányt is indított: 19 hotelben 15 százalékos kedvezményt kínálnak augusztusi foglalásokra, elérhetőségtől függően. (goaragon.es)

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Castellón térségében szintén látványos az áremelkedés: helyi beszámoló szerint két éjszakára 405–649 eurós hotelárak, 475 eurós városi kétágyas szobák, illetve 1000 euró feletti apartmanárak is megjelentek az augusztus 11–12-i időszakra. (castellonaldia.elmundo.es)

Hol lehet a legnagyobb esély a derült égre?

Garantált derült ég természetesen sehol nincs. Spanyolország meteorológiai szolgálata, az AEMET külön elemzést készített a napfogyatkozás idejére jellemző felhőzeti esélyekről. Fontos: ez nem konkrét előrejelzés augusztus 12-re, hanem a korábbi évek adatai alapján készült statisztikai becslés. (aemet.es)

Az AEMET szerint a Kantábriai-tenger partvidékén, vagyis Észak-Galícia, Asztúria, Cantabria és Baszkföld térségében a derült vagy kevésbé felhős ég valószínűsége csak 30–50 százalék körüli lehet. A belsőbb spanyol területeken, például Kasztília és León, Kasztília-La Mancha, illetve az Ebro-völgy egyes részein jobb, 50–70 százalékos statisztikai esély mutatkozik kevés felhőre.

Ez alapján a legjobb kompromisszumot sokaknak Zaragoza, Burgos, León, Valladolid, Valencia vagy Castellón térsége jelentheti, de a végső döntést érdemes az utolsó napok felhőzeti előrejelzései alapján meghozni.

Spanyolországban különösen fontos, hogy a Nap nagyon alacsonyan lesz a horizont közelében, ezért nem elég a totalitás sávjában lenni: olyan helyet kell választani, ahol nyugat–északnyugat felé nincs hegy, épület vagy erdősáv.

Izlandon az időjárás kiszámíthatatlanabb, de a Nap magasabban lesz, mint Spanyolországban. Ott a legfontosabb tanács az, hogy az utazó legyen mozgásban: Reykjavík kényelmes bázis, de ha a felhőzet úgy kívánja, érdemes lehet a nyugati partvidék vagy a Snæfellsnes-félsziget felé indulni. (eclipse2026.is)

Mennyiből lehet most kihozni?

Egy spanyolországi, önállóan szervezett út Budapestről jelenleg nagyjából így nézhet ki:

repülőjegy: 70–100 ezer forinttól, útvonaltól és légitársaságtól függően;

szállás: a totalitás sávjában jellemzően 150–700 euró/éj között, népszerű helyeken ennél is több;

autóbérlés vagy vonat: erősen ajánlott, mert az utolsó napok időjárása döntheti el, hova érdemes menni;

A teljes költség 3–4 napra: visszafogott szervezéssel is könnyen 250–500 ezer forint/fő fölé mehet, kényelmesebb szállással vagy családi utazással pedig ennél jóval magasabb lehet.

Izland esetében a belépő költség magasabb:

repülőjegy: körülbelül 125 ezer forinttól, de a napfogyatkozás hetében ennél drágább is lehet;

szállás Reykjavíkban: gyakran több száz, sőt akár 1000 euró feletti éjszakánkénti árakkal;

autóbérlés: szinte nélkülözhetetlen, ha valaki növelni akarja az esélyét a felhőmentes megfigyelésre;

teljes költség 3–4 napra: reálisan inkább 600 ezer forint/fő felett kezdődik, és könnyen milliós tétellé válhat.

Mire kell figyelni a megfigyelésnél?

A napfogyatkozást csak megfelelő, tanúsított napfogyatkozás-néző szemüveggel szabad nézni. Szabad szemmel kizárólag a totalitás rövid perceiben lehet a Nap irányába nézni, amikor a Hold teljesen eltakarja a napkorongot; a részleges fázis alatt végig védelem szükséges.

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Aki Spanyolországba utazik, annak a legfontosabb tanács: ne csak várost, hanem konkrét megfigyelőpontot válasszon. A naplementéhez közeli fogyatkozás miatt egy rossz domborzati adottság, egy hegygerinc vagy magas épület is elronthatja az élményt. Aki Izlandra megy, annak érdemes autót bérelni, és az utolsó 24–48 órában a felhőzet alapján dönteni a végső helyszínről.

Életre szóló élmény lehet

A teljes napfogyatkozás néhány percig tart, mégis sokan életük egyik legkülönlegesebb élményeként írják le. A nappali fény hirtelen alkonyi sötétségbe vált, a hőmérséklet csökken, az állatok elcsendesednek, és láthatóvá válik a Nap koronája. Magyarországról ezúttal csak részleges fogyatkozás látszik majd, ezért aki a teljes élményt szeretné átélni, annak most kell lépnie.

Az árak alapján már nem érdemes halogatni: a repülőjegyek még találhatók elérhető szinten, de a jó helyen lévő szállások gyorsan fogynak, és a legfontosabb megfigyelőterületeken már most is jelentős felárat kérnek a napfogyatkozás éjszakájáért.