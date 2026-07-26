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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 30. játékhéten vasárnap

Pénzcentrum
2026. július 26. 16:07

Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az 565 millió forintos főnyereményt!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

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A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 30. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

3; 4; 18; 20; 22; 36.

Mivel ma nem született telitalálat, így a következő sorsoláson 630 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 515 955 forint
  • 4 találat: egyenként 9 555 forint
  • 3 találat: egyenként 3 225 forint

Jokerszám: 538116

Ezen a héten volt telitalálat a Jokeren! Egyvalaki majdnem 118 millió forintot nyert.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 

Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.

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