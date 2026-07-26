Kihúzták az Ötöslottó 2026/30. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 30. játékhéten vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 2026/30. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az 565 millió forintos főnyereményt!
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 30. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:
3; 4; 18; 20; 22; 36.
Mivel ma nem született telitalálat, így a következő sorsoláson 630 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 5 találat: egyenként 515 955 forint
- 4 találat: egyenként 9 555 forint
- 3 találat: egyenként 3 225 forint
Jokerszám: 538116
Ezen a héten volt telitalálat a Jokeren! Egyvalaki majdnem 118 millió forintot nyert.
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Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.
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