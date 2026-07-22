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Ebből él ma Markos György: egészségi állapotáról is vallot a legendás magyar humorista

Pénzcentrum
2026. július 22. 14:14

Szerdán ünnepli nyolcvanadik születésnapját Markos György. A színpadi szerepléstől huszonöt éve visszavonult humorista a múltban négy alkalommal is a halál torkából tért vissza, ma azonban a szigorú életmódváltásának köszönhetően rendkívül aktív életet él, hiszen polgárőrként és hadtörténészként is tevékenykedik.

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Az egykori Markos–Nádas-duó tagja, a legendás Alfonzó fia elmondása szerint egyáltalán nem érzi a korát, bár a tükörbe nézve olykor maga is meglepődik az idő múlásán. A kerek évforduló ellenére nem tervez nagy felhajtást, csupán csendes ünneplést szeretne. Felidézte, hogy édesapja tanította meg arra, miszerint nem szabad kikényszeríteni a figyelmet, mert a születésnapokon is ugyanúgy járnak a villamosok, és a világ sem áll meg. Számára hatvan év felett már minden békésen megélt nap ajándéknak számít - mondta el a Blikknek.

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Ezt a szemléletmódot a saját bőrén tapasztalt egészségügyi válságok is megerősítették. Markos őszintén beszélt arról, hogy a múltban nem figyelt eléggé magára, így abban is megvan a saját felelőssége, hogy többször is majdnem az életével fizetett. A legkomolyabb figyelmeztetést a kétezerben elszenvedett szélütés, majd egy öt évvel későbbi, kórházi vizsgálat során bekövetkezett szívinfarktus jelentette. A történtek után gyökeres életmódváltásra kényszerült, mert tisztában volt vele, hogy ha nem változtat, annak végzetes következményei lesznek. Jelenleg napi öt kilométert fut vagy sétál, emellett karateedzésekre és konditerembe jár, orvosai szerint ugyanis a rendszeres mozgás nélkül ma már nem lenne életben.

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Az egészség fontosságát több barátjának váratlan, közelmúltbeli elvesztése is nyomatékosította számára. Ezek a veszteségek tragikusan emlékeztették arra, hogy az ember puszta létezése és jólléte is hatalmas érték, amelyet meg kell becsülni.

Bár a fellépésekkel már évtizedekkel ezelőtt felhagyott, a mindennapokban ma is kifejezetten elfoglalt, és igyekszik hasznos tagja maradni a társadalomnak. Régóta tevékenykedik polgárőrként, munkája során többek között bűnmegelőzési előadásokat tart időseknek, gyakorlati tanácsokkal segítve őket a csalók elkerülésében. Ezenkívül fegyverszakértőként és hadtörténészként is dolgozik, így a Magyarországon forgató külföldi – például német – stábok színészeinek tanítja meg a fegyverek szakszerű és hiteles használatát.

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Címlapkép: Getty Images
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