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Meghalt Gálvölgyi Judit

Pénzcentrum/MTI
2026. július 31. 11:39

Méltósággal viselt, hosszú betegség után, életének 81. évében pénteken elhunyt Gálvölgyi (Gács) Judit műfordító, szerkesztő.

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Elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító. Gálvölgyi Judit 1946. január 8. született, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artistavilágot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor írt cikkeket és műfordítóként is dolgozott.

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Munkatársa volt a Háttér című folyóiratnak, számtalan sci-fi és fantasy novellafordítása jelent meg a Kuczka Péter szerkesztette Galaktika magazinban. J.R.R. Tolkien monumentális művét, A Szilmarilokat és a Húrin gyermekeit is ő ismertethette meg a magyar olvasókkal. "Ő vezetett be mindannyiunkat Ransom Riggs sötét, mégis végtelenül humánus univerzumába, megnyitva Vándorsólyom kisasszony árvaházának kapuját" - írták.

A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben megkapta a Trethon Judit-emlékgyűrűt, amely azért is volt fontos számára, mert a fiatalon elhunyt Threthon Judithoz barátság is fűzte - emelték ki.

A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot-történetein dolgozott. Nevéhez fűződik Gerald Durrell A hahagáj című kötetének, Albert Goldman Elvis életéről szóló könyvének és Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje regényváltozatának fordítása is. Emellett megszámlálhatatlan további regényt fordított, köztük van Lilian Nattel A stetl lánya, Susan Minot Este, Robert Ludlum A Skorpió illúzió I-II., Che Guevara A motoros naplója és a moziban is sikert aratott Carol című film alapjául szolgáló Patricia Highsmith-kötet.

Munkái közül nagyon kedvelte Irwin Shaw regényeinek fordítását. Máig elsősorban az ő nevéhez fűződnek Jackie Collins magyarul megjelent könyvei. Ezek mellett a kötetek mellett szépirodalmi munkái is kiemelkedőek, egyik legszebb ilyen fordítása Sylvia Plath Az ötvenkilencedik medve című novelláskötete - emelték ki.

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Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja, a világhírű bűvész, Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sokezer példányban jelentek meg.

Az évtizedek során számos darabot is fordított és dolgozott színpadra. Utolsó munkája Ladislav Fuks Hullaégetőjének színpadi adaptációja volt, amelyet a győri Vaskakas Bábszínház és az Orlai Produkció mutatott be férjével, Gálvölgyi Jánossal a főszerepben, akivel 55 éven át voltak házasok.

Búcsúztatását zárt, családi körben tartják.
Címlapkép: Getty Images
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