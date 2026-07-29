Drámai a helyzet a magyar folyókon: Budapesttől Vácig tekert a Duna száraz medrében a Kerékpárosklub elnöke

A súlyos aszály miatt megdőlt a Duna negatív vízállási rekordja Budapestnél, ahol a folyó mindössze 30 centiméteres szinten áll. A szélsőséges szárazságot kihasználva a Magyar Kerékpárosklub elnöke a kiszáradt mederben tekert el a fővárostól Vácig, miközben az ország nagy részén kritikus mértékű a vízhiány.

Kürti Gábor Dezső, aki június elején még gyalog kelt át a Velencei-tavon, a napokban a Duna szárazra került medrében tette meg a Budapest és Vác közötti távot. Közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint ezt a túrát már a tó átsétálásakor eltervezte, ám a negatív vízállási rekordra eredetileg csak ősszel számított, így őt is meglepte a vízszint hirtelen csökkenése.

A folyó vízállása egy keddi napon soha nem látott mélypontra esett a fővárosi szakaszon, amikor a vízmérce mindössze 30 centimétert mutatott. Ezzel megdőlt a 2018. október 25-én mért 33 centiméteres eddigi negatív csúcs.

Az extrém alacsony vízállás komoly fennakadásokat okoz a hajózásban, így a folyó több szakaszán leállt a teher- és személyszállítás, Budapesten pedig korlátozásokat kellett bevezetni. Utánpótlásra egyelőre nem lehet számítani, mivel a Duna vízgyűjtő területein a következő napokban sem várható érdemi csapadék.

A drasztikus vízhiány országos probléma, hiszen Magyarország területének 89 százalékán közepes vagy annál súlyosabb aszály pusztít. A Velencei-tó vízszintje folyamatosan dönti meg a negatív rekordokat, a mederből ugyanis mintegy egyméternyi víz hiányzik, ami lehetővé tette a hetekkel ezelőtti átsétálást is. Mindeközben a Tisza vízállása is történelmi mélypontokhoz közelít, a hegyvidéki patakok pedig sorra száradnak ki.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA