Veszélyben a nyaralás? Napokig tartó áramszünet bénította meg a magyarok kedvenc szigetországát a hőhullámban

A rendkívüli hőség miatt múlt héten Máltán több helyen is napokig tartó áramkimaradások nehezítették a mindennapokat, egy lövöldözés után a közösségi médiában az is felmerült, hogy a kánikula és az áramszünetek hozzájárulhattak a tragédiához. A Pénzcentrum megkereste a Máltai Turisztikai Hivatalt, hogy megtudja, helyreállt-e már az áramszolgáltatás a szigetországban, és okoztak-e fennakadásokat a kimaradások a turizmusban.

Múlt hét pénteken egy 74 éves máltai férfi testvérével megjelent a házukkal szomszédos Ta' Giorni-i építkezésen, ahol megpróbáltak felgyújtani egy építkezési darut. Míg a fivére elhagyta a helyszínt, a férfi bevonult az épületbe, és tüzet nyitott az incidens miatt kiérkező rendőrökre. Az egyik rendőr a 90 perces akcióban az egyik rendőr könnyebben, a másik pedig életveszélyesen megsérült.

Az esetről egy Máltán élő magyar is beszámolt Facebook-oldalán, aki azt írta, ugyan nem tudja mi lehetett a máltai férfi motivációja a gyújtogatásra és arra, hogy tüzet nyitott a rendőrökre, de „sok helyen már lassan egy hete nincs áram, miközben odakint 40 fok van, a lakásokban pedig klíma nélkül 32–33 fok, emiatt a sziget jelentős része napok óta nem aludt.”

A hőségben a bejegyzés szerint sokan éjszaka inkább az utcákon vannak, vagy megpróbálnak az autójukban aludni klíma mellett és volt olyan édesanya is, aki inkább egy kávézóban töltötte a napot, hogy védje gyermekét a kánikulában a hőgutától. A férfi szerint „azért nincs napok óta áram a fél szigeten, mert az elmúlt években hotelek, irodaházak és apartmanok ezreit építették fel, csak éppen az infrastrukturális fejlesztések maradtak el.”

Mit mond a turisztikai hivatal?

A Facebook-bejegyzéssel és az áramkimaradással kapcsolatban felvettük a Máltai Turisztikai Hivatallal a kapcsolatot és megkérdeztük, valóban ennyire rossz-e a helyzet Máltán. Válaszuk szerint Málta villamosenergia-elosztó hálózata nemrégiben valóban jelentős terhelésnek volt kitéve egy rendkívüli hőhullám következtében, amely a térséget érintette, és amely során a hőmérséklet rekordmagasságokat ért el.

A kivételesen magas hőmérséklet miatt hirtelen és rendkívüli mértékben megnőtt a villamosenergia-igény, elsősorban a légkondicionáló és hűtőrendszerek széles körű használata következtében, ami a szigetek egyes területein helyi áramszüneteket eredményezett. Ezeket a kimaradásokat az elosztóhálózatban fellépő meghibásodások okozták, amelyeket a villamosenergia-fogyasztás hirtelen megugrása idézett elő. A javítási munkálatokat elvégezték, a hőhullám alábbhagyott, a villamosenergia-elosztás stabilizálódott, és a hálózat jelenleg rendeltetésszerűen működik.

A máltai szállodák és egyéb turisztikai szálláshelyek a megszokott módon működnek, van bennünk áram. A legtöbb szálloda egyébként tartalék áramfejlesztőkkel és vészhelyzeti rendszerekkel rendelkezik, amelyek lehetővé tették a működésük fenntartását még a helyi áramkimaradások idején is. Ennek eredményeként a látogatók túlnyomó többsége alig, vagy egyáltalán nem tapasztalt fennakadást szálláshelyén.

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A tájékoztatás szerint a közszolgáltatások, a múzeumok, az éttermek és a turisztikai látványosságok is a megszokott rend szerint működnek. A rendkívüli hőmérsékleti időszak alatt az áramkimaradások helyi jellegűek voltak, nem érintették az egész szigetet. Ez azt jelentette, hogy bár az érintett területeken egyes vállalkozások és közszolgáltatások átmeneti fennakadásokat tapasztalhattak – amennyiben nem rendelkeztek tartalék áramfejlesztővel –, a szolgáltatások túlnyomó többsége folyamatosan működött.

A Máltai Turisztikai Hivatal azt is hangsúlyozta, hogy a rendkívül magas hőmérséklet időszakaiban Európa más részein, így Franciaország, Olaszország és Spanyolország egyes régióiban is előfordultak hasonló kihívások a villamosenergia-hálózat működésében.

„A látogatók továbbra is bizalommal utazhatnak Máltára. A közelmúltbeli áramkimaradások rendkívüli időjárási körülmények következményei voltak, és átmeneti jellegűek. Az áramszolgáltatás azóta stabilizálódott, a turisztikai szolgáltatások, a szálláshelyek, az éttermek, a kulturális helyszínek és a turisztikai látványosságok pedig a megszokott módon működnek” - mondták. Hangsúlyozták azt is, hogy Málta jelentős beruházásokat hajt végre infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében, mind a lakosság, mind a látogatók javát szolgálva.